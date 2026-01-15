Ошибки, баги, вопросы - страница 2849

Ошибка одна, а сообщения отличаются 
class A {
protected:
        A() {}
} *a = new A;   //Error: '$A' - cannot access protected member function
class B {
protected:
        B() {}
} *b = new B(); //Error: 'B::B' - cannot access protected member function
А какая разница?
 
A100:
Это легальный способ достучаться до защищенного конструктора? Интересуюсь опять же по незнанию.

 
fxsaber:

Часто эта дата является временем скачивания советника, а не его компиляции.

Есть два одноименных EX5. Какой из них свежее - не понять.

Глазами можно версию рассмотреть:


Можно ли прочитать программно — не знаю.

 

Очередной глюк, движения есть в стакане, а на чарте нет - время уже 11 часов, а отрисован только 1 бар!

Это проблема терминала или кривых рук брокера?

Добавлено - всё ж глюк терминала - перезагрузка помогла.

 
Andrey Khatimlianskii:

Глазами можно версию рассмотреть

Спасибо, знания формата шапки EX5 не хватает, конечно.

 
fxsaber:

Это легальный способ достучаться до защищенного конструктора? Интересуюсь опять же по незнанию.

Нет, просто обратил внимание на '$A'. К чему здесь символ $ ? Какое то нестандартное обозначение

 

Вопрос:  Как получается ошибка

test on EURUSD,H1 (hedging)
 2019.04.24 19:45:37   failed instant sell 0.32 EURUSD at 1.11644 [Invalid volume]
 2019.04.24 19:45:38   failed instant sell 0.32 EURUSD at 1.11645 [Invalid volume]
 2019.04.24 19:45:38   failed instant sell 0.32 EURUSD at 1.11646 [Invalid volume]
 2019.04.24 19:45:39   failed instant sell 0.32 EURUSD at 1.11647 [Invalid volume]
 2019.04.24 19:45:39   failed instant sell 0.32 EURUSD at 1.11649 [Invalid volume]
 2019.04.24 19:45:40   failed instant sell 0.32 EURUSD at 1.11648 [Invalid volume]
 2019.04.24 19:45:40   failed instant sell 0.32 EURUSD at 1.11649 [Invalid volume]
 2019.04.24 19:45:41   failed instant sell 0.32 EURUSD at 1.11648 [Invalid volume]

Если при открытии ордеров явно указан лот 0,01.

Проверки на максимальный и минимальный лот сделаны, на общий объем тоже..

 
Vladimir Pastushak:

Может быть шаг лота?
 
Проверяется и шаг лота ... Все проверки сделаны...

 
Если что, то Системные сообщения от System (Маркет) опять не приходят. 
