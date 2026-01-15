Ошибки, баги, вопросы - страница 2849
Ошибка одна, а сообщения отличаются А какая разница?
Это легальный способ достучаться до защищенного конструктора? Интересуюсь опять же по незнанию.
Часто эта дата является временем скачивания советника, а не его компиляции.
Есть два одноименных EX5. Какой из них свежее - не понять.
Глазами можно версию рассмотреть:
Можно ли прочитать программно — не знаю.
Очередной глюк, движения есть в стакане, а на чарте нет - время уже 11 часов, а отрисован только 1 бар!
Это проблема терминала или кривых рук брокера?
Добавлено - всё ж глюк терминала - перезагрузка помогла.
Глазами можно версию рассмотреть
Спасибо, знания формата шапки EX5 не хватает, конечно.
Это легальный способ достучаться до защищенного конструктора? Интересуюсь опять же по незнанию.
Нет, просто обратил внимание на '$A'. К чему здесь символ $ ? Какое то нестандартное обозначение
Вопрос: Как получается ошибка
Если при открытии ордеров явно указан лот 0,01.
Проверки на максимальный и минимальный лот сделаны, на общий объем тоже..
Может быть шаг лота?
Проверяется и шаг лота ... Все проверки сделаны...