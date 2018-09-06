Помогите поменять тф в шаблоне мт 4

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Помогите поменять тф в шаблоне  подвального графика.

1. Основной график Н1, подвальный должен быть D1, как это можно сделать?

2. Можно как то увеличить свечи D1, а Н1 чтоб не увеличились?

3. Как сместить подвальный график влево (ближе к середине)?

http://prntscr.com/kqox7w


Шаблон графика скачен здесь http://www.opentraders.ru/downloads/1369/

Скриншот
Скриншот
  • prnt.sc
Снято с помощью Lightshot
Файлы:
2kwu.tpl  2 kb
 

Нашла вот эту тему : "

Открытие в "подвале" второго окна chart_window вместо separate_window

https://www.mql5.com/ru/forum/100015

К сожалению я в этом ничего не понимаю.

Мне нужен индикатор  или шаблон как в скрине  который я опубликовала выше.

 
Jessy111:

Помогите поменять тф в шаблоне  подвального графика.

Помогаю))


Файлы:
ChartMA.mq4  45 kb
 
FXwin:

Помогаю))


Спасибо за помощь! Встречала много таких индикаторов, но к сожалению это не то, дневные свечи в таких индикаторах мне не подходят.

Свечи нужны именно как на графиках терминала.

 
Jessy111:

Встречала много таких индикаторов, но к сожалению это не то, дневные свечи в таких индикаторах мне не подходят.
Свечи нужны именно как на графиках терминала.

Ну тогда нужен ваш индикатор который используется в шаблоне, чтобы что-то поменять.

 
FXwin:

Ну тогда нужен ваш индикатор который используется в шаблоне, чтобы что-то поменять.

Это у меня не индикатор это шаблон, в первом сообщение я его прикрепила и ссылку дала откуда его скачала.

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