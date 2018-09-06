Помогите поменять тф в шаблоне мт 4
Нашла вот эту тему : "
Открытие в "подвале" второго окна chart_window вместо separate_window
https://www.mql5.com/ru/forum/100015
К сожалению я в этом ничего не понимаю.
Мне нужен индикатор или шаблон как в скрине который я опубликовала выше.
Помогите поменять тф в шаблоне подвального графика.
Помогаю))
Помогаю))
Спасибо за помощь! Встречала много таких индикаторов, но к сожалению это не то, дневные свечи в таких индикаторах мне не подходят.
Свечи нужны именно как на графиках терминала.
Встречала много таких индикаторов, но к сожалению это не то, дневные свечи в таких индикаторах мне не подходят.
Свечи нужны именно как на графиках терминала.
Ну тогда нужен ваш индикатор который используется в шаблоне, чтобы что-то поменять.
Ну тогда нужен ваш индикатор который используется в шаблоне, чтобы что-то поменять.
Это у меня не индикатор это шаблон, в первом сообщение я его прикрепила и ссылку дала откуда его скачала.
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Помогите поменять тф в шаблоне подвального графика.
1. Основной график Н1, подвальный должен быть D1, как это можно сделать?
2. Можно как то увеличить свечи D1, а Н1 чтоб не увеличились?
3. Как сместить подвальный график влево (ближе к середине)?
http://prntscr.com/kqox7w
Шаблон графика скачен здесь http://www.opentraders.ru/downloads/1369/