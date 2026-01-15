Ошибки, баги, вопросы - страница 2784
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
printf(), double, научная форма. Количество знаков после запятой могу задать, общую длину числа - могу задать:
Результат: d=001.2346E+01
Как я писал выше после обновления терминал стал сильно тормозить и полностью зависать. До обновления таких проблем не было и всё работало отлично. По поводу Дебиана я в курсе и полностью согласен с тем что это очень стабильный дистр. Всё же я считаю что необходимость нативной версии назрела и мы должны её добиваться.
У меня есть предположение, что тормоза и подвисоны происходят из за некорректной синхронизации с сервером истории.
То есть к примеру настройка отображения баров в окне терминала равна 100000, из кода к примеру я запрашиваю 3000 баров
но синхронизация может глюкануть и начнёт синхронизироваться со всей имеющийся историей на сервере, и выкачивать всю историю с сервера.
Из за этой полной выкачки истории, и виснет терминал, пока не выкачает всю доступную историю сервера.
Если дождаться этой выкачки, то терминал отвисает, и начинает работать.
У меня есть предположение, что тормоза и подвисоны происходят из за некорректной синхронизации с сервером истории.
То есть к примеру настройка отображения баров в окне терминала равна 100000, из кода к примеру я запрашиваю 3000 баров
но синхронизация может глюкануть и начнёт синхронизироваться со всей имеющийся историей на сервере, и выкачивать всю историю с сервера.
Из за этой полной выкачки истории, и виснет терминал, пока не выкачает всю доступную историю сервера.
Если дождаться этой выкачки, то терминал отвисает, и начинает работать.
МТ5 (build 2496) что-то ОЧЕНЬ плохо с кастомными чартами, которые рассчитываются по заданным пользователем формуле.
Перманентно грузит CPU - нагрузка на ядро 100%.
Перманентно грузит диск - просто так записывает туда от 3 ГБ и больше данных.
Вешает терминал, если добавить любой индикатор с буфером для отрисовки в основном окне (например, Indicators/Trend/Adaptive Moving Average).
Шаги для воспроизведения:
MetaQuotes-Demo, Hedge счет.
В настройках максимальное количество баров на чарт: 1000
Cоздаем кастомный символ: Ctrl+U ==> Create Custom Symbol:
- Symbol : NZDUSD_AUDUSD
- Formula : NZDUSD-AUDUSD
- Allow negative prices: True
Результат - система начинает отжирать до 3 ГБ на диске.
Если открыть чарт с кастомным символом - то нагрузка на ядро подскочит под 100%.
Если набросить индикатор (например, Indicators/Trend/Adaptive Moving Average) и переключить ТФ - то окно "Data Window" начнет биться в конвульсиях, а терминал через пару секунд перестанет вообще отвечать.
Общий размер лога подбирается к 1 ГБ.
UPD.. Если после всех расчетов закрыть терминал и открыть заново - то все 3-8 ГБ рассчитанных данных успешно удаляются, а расчет начинается заново, при этом используется более скромное количество места - порядка 500 МБ.
Если открыть чарт с кастомным символом после перезапуска терминала - он почему-то оказывается пустым, на М1 всего 3 бара (поведение чем-то напоминает выключенный флаг "Allow negative prices").
А куда слать багрепорты, чтобы на них отреагировали разработчики?
Начиная с какого-то релиза сломана компиляция шаблонных классов, вызывающих статические функции. Пример:
Класс Bar компилировался ранее и 64 битным и 32 битным MQL5. Сейчас выдает ошибку. build 2485 05 Jun 2020
А куда слать багрепорты, чтобы на них отреагировали разработчики?
Начиная с какого-то релиза сломана компиляция шаблонных классов, вызывающих статические функции. Пример:
Класс Bar компилировался ранее и 64 битным и 32 битным MQL5. Сейчас выдает ошибку. build 2485 05 Jun 2020
Вы будете где-то 5-м пользователем, который жалуется на данный баг в том или ином виде...
Вы будете где-то 5-м пользователем, который жалуется на данный баг в том или ином виде...
Да, ну а что делать-то? Я знаю про обходной путь через базовый класс, но это ппц костыль. И патчить весь код сейчас не в тему как-то.
А где можно скачать предыдущие билды? У брокера не нашел, на сайте mt5 тоже нет.
Да, ну а что делать-то? Я знаю про обходной путь через базовый класс, но это ппц костыль. И патчить весь код сейчас не в тему как-то.
А где можно скачать предыдущие билды? У брокера не нашел, на сайте mt5 тоже нет.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2450: Сервис "Подписки", улучшения в интерфейсе и удобные функции в MetaEditor
Andrey Khatimlianskii, 2020.05.26 18:51
Архив билдов есть, если что.
Я знаю про обходной путь через базовый класс, но это ппц костыль. И патчить весь код сейчас не в тему как-то.
Вы об этом способе или о каком-то другом?