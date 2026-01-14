Ошибки, баги, вопросы - страница 1389
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Добрый день!
Изучаю, пытаюсь исправить эксперт. В редакторе кода, в режиме отладки есть два способа, по тикам и по истории.
По чему то не могу запустить тест по истории, эта строка не активна. В инструкции показано: в настройках заполнить таблицу, и всё.
Но строка "Начать на исторических данных" не активна????????????????????
Добрый день!
Изучаю, пытаюсь исправить эксперт. В редакторе кода, в режиме отладки есть два способа, по тикам и по истории.
По чему то не могу запустить тест по истории, эта строка не активна. В инструкции показано: в настройках заполнить таблицу, и всё.
Но строка "Начать на исторических данных" не активна????????????????????
В MetaEditor'e так заполнили поля и на правильную кнопку нажимаете?
В MetaEditor'e так заполнили поля и на правильную кнопку нажимаете?
Да, заполнил эту таблицу, поставил точку останова.
Теперь в меню "Отладка" первые две строки.
1. Начать на реальных данных------- Она активна
2. На исторических данных--------- упорно не активна.
Да, заполнил эту таблицу, поставил точку останова.
Теперь в меню "Отладка" первые две строки.
1. Начать на реальных данных------- Она активна
2. На исторических данных--------- упорно не активна.
Последний билд терминала?
Вероятно, 880
Действительно, в МТ5 build 1159 32 бита отладка на истории доступна, а в МТ4 build 891 32 бита отладка на истории не доступна:
Действительно, в МТ5 build 1159 32 бита отладка на истории доступна, а в МТ4 build 891 32 бита отладка на истории не доступна:
Всем спасибо, за уделённое время!!!
так действительно не ошибка?
таки действительно. даже так скорее всего можно for (;;)
таки действительно. даже так скорее всего можно for (;;)
Всем привет, пишу в основном на mql4, решил взяться за mql5, возникла проблема.
Использую в индикаторе показания Ишимоку. Данные не обновляются, постоянно выдает ошибку 4806.
Тот же самый код если его использовать в скрипте, не выдает никаких ошибок, индикатор строится мгновенно. В чем может быть дело?