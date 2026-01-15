Ошибки, баги, вопросы - страница 2787

Как в ME произвести поиск слова только по инклуд-файлам, начиная с текущего mqh?
Я думаю, что только если оставить в редакторе все нужные инклюдники...

 
Если не имелось в виду "по инклуд-файлам, включенным в данный проект", то просто, оставив нужный фильтр:


 
Имелся в виду данный "проект". Только это не project-сущность от MQ, а просто библа, в которой содержится дерево инклудов. Вот по этому дереву и нужно искать.

 
Можно выбрать путь к корневой папке проекта. Folder
 
Библиотеки, как правило, независимы и поэтому находятся в своих папках.

 
Тогда наверное только по каждой библиотеке - от её корня.

 
Спасибо. В общем, нет возможности нужного поиска.

 
Да, к сожалению, нету. Было бы удобно искать по заданному списку файлов:

#include lib1.mqh
#include lib2.mqh
#include lib3.mqh
#include lib4.mqh
//--- ...
#include libN.mqh

Указываешь файл, в котором есть такие подключения, и поиск осуществляется как в самом файле, так и в подключенных файлах.

 
вариант, может быть, не самый лучший, но

1. откройте все файлы в текстовом редакторе Notepad++

2. выполните поиск с помощью "Find all in all opened documents"

плюс такого подхода еще и в том, что указав в notepad++ тип файла как C++, вы получите дополнительные возможности просмотра кода. Например, раскрытие\закрытие {} секций


