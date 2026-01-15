Ошибки, баги, вопросы - страница 2783
Роман, это уже не смешно. Я помню ваше появление на форуме со своей библиотекой... Вроде даже некоторые восхищались ей. Но такое незнание терминала уже настораживает. Вы не знаете как выглядет индикатор «Аллигатор» Вы не знаете что две линии обязательно рисуются со сдвигом? Жесть...
А кто вам запрещает сейчас сделать так, чтобы линии Ask и Bid были при необходимости того-же цвета что и фон графика? Или вам надо рассказать как это делается? Вы не знаете что такое шаблоны?
Хороший подход. Я не знаю как можно сделать, но раз мне это надо сделайте так как я знаю. А подумать??? А почитать документацию???ps; Я извиняюсь. Попутал вас с другим похожим ником.
Алексей, мы многое что можем не знать, если что то знаю я, вы может не знаете, и наоборот если знаете вы я что то не знаю.
Для этого и есть форум и взаимопомощь. А строить высокомерие из этого, если кто то, что то знает, а другой нет, ну глупо же и выглядит пафосно.
Корона многим давит )) но порой нужно лопатой поправлять её. Это не к вам относится.
Вот это действительно не знал за Алигатор, не когда им не пользовался, взял его сходу для примера показать три линии.
И увидел такую картину, показалось странным. А то что он со сдвигом рисует, действительно не знал ))
По поводу Бид Аск линий, шаблоны то знаю, за настройки свойств не сообразил. Благодарочка.
Тогда удалю свой пост.
Здравствуйте уважаемые разработчики. Я пользуюсь Мт5 на линукс, через wine. После обновления до версии 2494 появилась такая проблема. При открытии стакана терминал начинает очень сильно тормозить, иногда просто зависает. При закрытии стакана всё нормально. Причём днём когда торги идут активно тормозит гораздо сильнее чем вечером. Торгую на Мосбирже. Так же хочу напомнить о проблеме которую я описал ранее, она тоже связана со стаканом. При открытии рыночного стакана он открывается в виде отдельного окна и не встраивается в интерфейс наподобие окон Обзор рынка и Окно данных. Причём стакан открывается всегда одного и того же размера и не расширяется.
И ещё вопрос: планируется ли выпуск нативного клиента для линукс? Я считаю что такая необходимость давно назрела.
Благодарю за внимание.
Верните колонку профита по позиции в файл "Отчет Тестера стратегий". В МТ4 она была. Да и в тестере стратегий она уже есть.
Поддерживаю!
Здравствуйте ещё раз. Выскажусь насчёт клиента под линукс. Я считаю что выпустить нативные клиенты под линукс и макОС целесообразнее чем постоянно подстраивать виндоус-версию под wine и потом воевать с бесконечными глюками и косяками. В итоге стабильной работы добиться всё равно не получится. На Линукс и макОС сидит очень много людей, гораздо больше чем кажется. Всем им нужна стабильная работа программы. По поводу отсутствия единого дистрибутива. Основными дистрибутивами по популярности на сегодняшний день являются Ubuntu и OpenSuse, соответственно .deb и .rpm пакеты.
Я и тысячи других пользователей будут вам благодарны. Спасибо.
Лично я использую Debian, но всё таки приходится держать виртуалку с Виндовс для разработок.
Название формата .deb происходит именно от этого дистрибутива.
Debian это основной дистрибутив, на котором строят уже другие сборки. В нём нет лишнего хлама.
Это очень стабильный дистрибутив, который применяют на серверах с GUI
На линуксе МТ5 работает гораздо быстрее, по крайне мере это видно визуально.
И как когда то выяснил, линукс не ограничивает системное время как это делает Виндовс, за счёт этого Линукс выигрывает в скорости обработки системных сообщений.
Я тоже за версию под линукс, но что то мне подсказывает, что эта версия вряд ли когда то выйдет.
Как в МТ5 закрыть сразу группу открытых позиций из родного интерфейса (не прибегая к MQL)? Логично было бы, если бы на закладке Trade работало выделение нескольких строк с нажатым shift-ом или ctrl-ом, после чего команда "Close Position" применялась бы ко всему выделенному. Но так не работает.
Насколько мне помнится, раньше вот эта кнопка закрывала все позиции имеющиеся на вкладке.
Зачем сделали переход на пополнение счёта мне не понятно, и она не логична в этом месте.
Лучше бы действительно доработали функционал, выделил мышкой какие позиции хочешь закрыть, нажал эту кнопку и позиции закрылись.
Как я писал выше после обновления терминал стал сильно тормозить и полностью зависать. До обновления таких проблем не было и всё работало отлично. По поводу Дебиана я в курсе и полностью согласен с тем что это очень стабильный дистр.
Проверьте процессы (в Windows это можно посмотреть в Диспетчере задача) - теперь терминал в фоновом режиме (нагрузка на одно ядро процессора) перекомпилирует (если нужно) все кода. Проверьте.