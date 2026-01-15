Ошибки, баги, вопросы - страница 2782

Новый комментарий
 
Alexey Navoykov:
Почему переменная autoscroll нигде не используется? Компилятор запросто мог вырезать эту операцию, и без всяких там спекулятивных исполнений

Нет, она не вырезана. 
Если ChartGetInteger явно исключить - скорость возрастает до 4 мкс (в 1000 раз).
Дополнительно обновил код, добавив проверку autoscroll, чтобы исключить спекуляции.

 

Господа разработчики


Исправьте пож-та в новом MetaEditor. В окне поиска/замены теперь нельзя заменить строку на пустое значение. Вместо этого он автоматом подставляет последнее. Приходится изощряться теперь.


 
Здравствуйте, подскажтие, что значит "снятие" в терминале мт4 по открытой позе по доуджонс минус 13.20$, размер минимальный 0.01 лота?
Файлы:
image.png  58 kb
 

Простите, если это оффтоп. Как отключить эти линии цен в режиме визуализации тестирования. Штука интересная, особенно аск, но как же их убирать???


 
Denis Sotnikov:

Простите, если это оффтоп. Как отключить эти линии цен в режиме визуализации тестирования. Штука интересная, особенно аск, но как же их убирать???


В режиме на основе реальных тиков - никак.

 
Artyom Trishkin:

В режиме на основе реальных тиков - никак.

Спасибо за ответ. Было бы очень полезно опцию сделать такую.

 
Denis Sotnikov:

Простите, если это оффтоп. Как отключить эти линии цен в режиме визуализации тестирования. Штука интересная, особенно аск, но как же их убирать???


Эти линии ввели специально для визуального отличия режима генерации тиков "Каждый тик на основе реальных тиков". Отменить их нельзя - чтобы не путать с другими режимами генерации тиков.

 
Roman:

Билд 2494

И что то мне кажется, что визуализатор начал отрисовывать в будущее.
На самом первом скрине другой билд, и там нет отрисовки в будущее.


Роман, это уже не смешно. Я помню ваше появление на форуме со своей библиотекой... Вроде даже некоторые восхищались ей. Но такое незнание терминала уже настораживает. Вы не знаете как выглядет индикатор «Аллигатор» Вы не знаете что две линии обязательно рисуются со сдвигом? Жесть...

А кто вам запрещает сейчас сделать так, чтобы линии Ask и Bid были при необходимости того-же цвета что и фон графика? Или вам надо рассказать как это делается? Вы не знаете что такое шаблоны?

Хороший подход. Я не знаю как можно сделать, но раз мне это надо сделайте так как я знаю. А подумать??? А почитать документацию???

ps; Я извиняюсь. Попутал вас с другим похожим ником.
[Удален]  
Alexey Viktorov:

Роман, это уже не смешно. ....

Я понимаю, у вас тёплые дружеские отношения, но может не надо их выставлять на показ так уж открыто? ;)

 
Сергей Таболин:

Я понимаю, у вас тёплые дружеские отношения, но может не надо их выставлять на показ так уж открыто? ;)

Нет, я к нему отношусь точно так-же как и ко всем. Совсем ровно. Но что-то требовать не попытавшись самостоятельно решить свою проблему это неправильно. Это меня возмущает не зависимо от ника или каких-то регалий. Только эти эмоции обращённые к некоторым персонам влекут за собой репрессии по надуманным причинам.

1...277527762777277827792780278127822783278427852786278727882789...3696
Новый комментарий