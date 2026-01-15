Ошибки, баги, вопросы - страница 2782
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Почему переменная autoscroll нигде не используется? Компилятор запросто мог вырезать эту операцию, и без всяких там спекулятивных исполнений
Нет, она не вырезана.
Если ChartGetInteger явно исключить - скорость возрастает до 4 мкс (в 1000 раз).
Дополнительно обновил код, добавив проверку autoscroll, чтобы исключить спекуляции.
Господа разработчики
Исправьте пож-та в новом MetaEditor. В окне поиска/замены теперь нельзя заменить строку на пустое значение. Вместо этого он автоматом подставляет последнее. Приходится изощряться теперь.
Простите, если это оффтоп. Как отключить эти линии цен в режиме визуализации тестирования. Штука интересная, особенно аск, но как же их убирать???
Простите, если это оффтоп. Как отключить эти линии цен в режиме визуализации тестирования. Штука интересная, особенно аск, но как же их убирать???
В режиме на основе реальных тиков - никак.
В режиме на основе реальных тиков - никак.
Спасибо за ответ. Было бы очень полезно опцию сделать такую.
Простите, если это оффтоп. Как отключить эти линии цен в режиме визуализации тестирования. Штука интересная, особенно аск, но как же их убирать???
Эти линии ввели специально для визуального отличия режима генерации тиков "Каждый тик на основе реальных тиков". Отменить их нельзя - чтобы не путать с другими режимами генерации тиков.
Билд 2494
И что то мне кажется, что визуализатор начал отрисовывать в будущее.
На самом первом скрине другой билд, и там нет отрисовки в будущее.
Роман, это уже не смешно. Я помню ваше появление на форуме со своей библиотекой... Вроде даже некоторые восхищались ей. Но такое незнание терминала уже настораживает. Вы не знаете как выглядет индикатор «Аллигатор» Вы не знаете что две линии обязательно рисуются со сдвигом? Жесть...
А кто вам запрещает сейчас сделать так, чтобы линии Ask и Bid были при необходимости того-же цвета что и фон графика? Или вам надо рассказать как это делается? Вы не знаете что такое шаблоны?
Хороший подход. Я не знаю как можно сделать, но раз мне это надо сделайте так как я знаю. А подумать??? А почитать документацию???ps; Я извиняюсь. Попутал вас с другим похожим ником.
Роман, это уже не смешно. ....
Я понимаю, у вас тёплые дружеские отношения, но может не надо их выставлять на показ так уж открыто? ;)
Я понимаю, у вас тёплые дружеские отношения, но может не надо их выставлять на показ так уж открыто? ;)
Нет, я к нему отношусь точно так-же как и ко всем. Совсем ровно. Но что-то требовать не попытавшись самостоятельно решить свою проблему это неправильно. Это меня возмущает не зависимо от ника или каких-то регалий. Только эти эмоции обращённые к некоторым персонам влекут за собой репрессии по надуманным причинам.