Ошибки, баги, вопросы - страница 2785
Вы об этом способе или о каком-то другом?
Спасибо за ссылку на архив!
Я нашел вот такой способ. Но это конечно же ужасное решение. Для каждого случая делать базовый класс, наследование и указатели в вызывающем коде.
Ваше решение гораздо лучше, с этим вполне можно жить!
А какой смысл во внесенных изменениях для Find/Replace в ME(2497)?
Вот рефакторю я код, выделяю функцию c неудачным названием, жму Ctrl+H ==> ввожу новое имя для функции ==> Replace All.
Результат:
- вообще не понятно что произошло, документ покрутился из конца, где необходимо продолжать работу, в какое-то место возле начала;
- фокус переместился на вкладку "журнал";
- во вкладку "журнал" пишется куча ненужной информации, которая только отвлекает внимание и не нужна пользователю без крайней необходимости.
Получается, что бы после автозамены продолжить работу с того же места, приходится идти на крайности:
- перед заменой использовать Bookmark (Ctrl+F2);
- после замены возвращаться на место Bookmark (F2) ;
- и в конце снимать установленный ранее Bookmark (Ctrl+F2).
Мягко говоря - вообще неудобно.
Здравствуйте!
Создается впечатление, что
ObjectsDeleteAll
не отрабатывает в визуальном тестере стратегий. Пробовал тестирование на исторических данных
ни 1, ни 2.
Build
можно вот так попробовать, вроде стабильнее
не работает функция GoTo Definition, если часть строки перенесена
Build
не работает функция GoTo Definition, если часть строки перенесена
Build
Так ведь так было всегда. Я перед "заменить всё" ставлю курсор после того что собираюсь заменить. В этом случае последняя замена происходит именно в этом месте ))) Да, не очень удобно....
Ошибка в описании стандартной библиотеки CDateTime.Year(value)