Sergey Dzyublik:

Вы об этом способе или о каком-то другом?

Спасибо за ссылку на архив!

Я нашел вот такой способ. Но это конечно же ужасное решение. Для каждого случая делать базовый класс, наследование и указатели в вызывающем коде.

Ваше решение гораздо лучше, с этим вполне можно жить! 

class Base {
public:
    Base() {}
    virtual void Start() {};
};

class Foo : public Base {
public:
    static void Start() {
        Print("Hallo!");
    }
};

template<typename T>
class Bar {
    Base* funcs;
public:
    Bar() {
        funcs = new T();                                                                                                                                                                                    
        funcs.Start();
    }
    ~Bar() {
        delete funcs;
    }
};

void OnStart() {
    Bar<Foo> var;
}
 

А какой смысл во внесенных изменениях для Find/Replace в ME(2497)?
Вот рефакторю я код, выделяю функцию c неудачным названием, жму Ctrl+H ==> ввожу новое имя для функции ==> Replace All.

Результат:
- вообще не понятно что произошло, документ покрутился из конца, где необходимо продолжать работу, в какое-то место возле начала;
- фокус переместился на вкладку "журнал";
- во вкладку "журнал" пишется куча ненужной информации, которая только отвлекает внимание и не нужна пользователю без крайней необходимости.


Получается, что бы после автозамены продолжить работу с того же места, приходится идти на крайности:
- перед заменой использовать Bookmark (Ctrl+F2);
- после замены возвращаться на место Bookmark (F2) ;
- и в конце снимать установленный ранее Bookmark (Ctrl+F2).
Мягко говоря - вообще неудобно. 

 

Здравствуйте! 

Создается впечатление, что 

ObjectsDeleteAll

не отрабатывает в визуальном тестере стратегий. Пробовал тестирование на исторических данных 

   1 ObjectsDeleteAll(0,-1,-1);
   2 ObjectsDeleteAll(0,0,-1);

ни 1, ни 2. 

не работает функция GoTo Definition, если часть строки перенесена


Nikolai Karetnikov:

не работает функция GoTo Definition, если часть строки перенесена


Build 


Да уж(
 
Исправьте в MT4 ошибку. Обозначаю трендовые линии, далее переношу мышью символ валютной пары с обзора рынка на график и на некоторых графиках в другом месте видны прошлые трендовые линии. ОБозначаю равноудаленные каналы, строю треугольник (с помощью трендовых линий). Переносил прошлые ордера из истории счета на график и тоже заметил недочет. Будет ли память у MT4 на графике трендовых линий и равноудаленных каналов? Терминал InstaTrader 4.0 build 1260
Sergey Dzyublik:

А какой смысл во внесенных изменениях для Find/Replace в ME(2497)?
Вот рефакторю я код, выделяю функцию c неудачным названием, жму Ctrl+H ==> ввожу новое имя для функции ==> Replace All.

Результат:
- вообще не понятно что произошло, документ покрутился из конца, где необходимо продолжать работу, в какое-то место возле начала;

...............

Так ведь так было всегда. Я перед "заменить всё" ставлю курсор после того что собираюсь заменить. В этом случае последняя замена происходит именно в этом месте ))) Да, не очень удобно....

 

Ошибка в описании стандартной библиотеки CDateTime.Year(value) 

Ошибка

Спасибо, поправили.
