Ошибки, баги, вопросы - страница 2781
бригада маляров 3-го разряда просила передать художнику-абстракционисту https://www.mql5.com/ru/forum/343547
который не правильно раскрасил фигурные скобки в МЕ , что с этим нужно, что то делать, или есть предложение забрать кисточки и настучать по мольберту
"Все люди изъясняются неизъяснимо, всяк в своих извращениях, в своем разумении, которое у каждого беспримерно и неповторимо."
А. Наумкин, "Калагия"
ЗЫ Ладно, проехали. Я уже нашел ответы, за которыми пришел. И знаю, как воплотить их в коде. Удаляюсь.
Еще раз спасибо за участие.
Доступы к чартам проапгрейдим, это наша недоработка.
Также запустили полную ревизию всех аналогичных мест.
Класс!
Пожалуйста обратите внимание на тот факт, что время выполнения Get методов зависит от многих различных факторов, например, от ширины бара.
Это кажется странным.
Пожалуйста, обратите внимание на скорее всего баг при отображении подсветки парных скобок. В последней версии редактора (2489) скобки не подсвечиваются как раньше фоном - у них теперь цвет не ASCII-символов, задаваемый в настройках редактора:
Это очень не удобно - не видно такую подсветку в большом количестве строк кода.
Может знает кто ответ на простой вопрос:
есть массив вида ENUM_TIMEFRAMES tf[]={PERIOD_M1,PERIOD_M15,PERIOD_H1};
Надо получить из него первый элемент и сделать с ним переменную. В которой будет например PERIOD_M1
Чтобы эту переменную потом загнать в такую странную конструкцию, которой нужен период:
candle[PERIOD_M1] //квадратные скобки НЕ ОШИБКА
че я не делал, все время ошибки выдает.
конструкция candle из библиотеки CCheckNewCandle, проверяет наличие новой свечи
Очень не хочется код на каждый тф дублировать
Ошибки, баги, вопросы
Alexey Topounov, 2020.06.10 12:14
Уважаемые разработчики!
Прокомментируйте пожалуйста. Что случилось со стандартным Moving Average ?
Это вот как?
Бесполезно обращаться. Уже год периодически прошу обратить внимание.
Это не только Moving Average. Слетают все индикаторные буферы на графике.
Самое интересное, у кого советник на минутках стоит. Человек и не поймет почему сливает.
MT5 (buidl 2494) относительно скорости выполнения ChartGetXXXX/ChartSetXXXX
Обновленный код "шаги для воспроизведения":
Те же действия, которые приводят к подвисаниям чартов в обоих билдах (2494 и 2009) демонстрируют кардинально разное время выполнения ChartGetXXXX:
Build 2494 - более 1 сек.
Build 2009 - 10 мс.
Сложилось подозрение, что удивительно-хорошие показатели 2009 билда связанные не с скоростью выполнения алгоритма ChartGetXXXX функции, а весьма вероятно - с спекулятивным исполнением со стороны процессора по расчету переменной delay.
Может быть, что тест для 2009 билда не является валидным...
MT5 (buidl 2494) относительно скорости выполнения ChartGetXXXX/ChartSetXXXX
Обновленный код "шаги для воспроизведения":