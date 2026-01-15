Ошибки, баги, вопросы - страница 2791
Спасибо, удобная реализация вышла!
ЗЫ При нажатии CTRL+F в поле поиска высвечивается содержимое clipboard.
2515 - такого не заметил. Пример ниже: сначала копирую 'm_symbol", далее выделяю 'Name' (при помощи двойного клика) и нажимаю 'ctrl'+'F' - в поле поиска оказывается 'Name' - как и должно быть:
Нужно нажать CTRL+F без предварительного выделения текста. 2512 у меня.
В таком случае поведение правильное - Вы ничего не выделили, но вызвали 'ctrl'+'F' - редактор пытается прочесть Ваши мысли.
Общепринятое поведение при нажатии на CTRL+F - показывать последнюю фразу, что искалась. Попробуйте, например, в браузере.Обычно, когда хотят искать что-то из clipboard, то сразу после нажатия CTRL+F нажимают CTRL+V.
Конечно я работаю в браузере - 'ctrl'+'F' выдаёт пустое окно поиска. В независимости от моих предыдущих действий. Поэтому читать выше:
Это как так стандартные индикаторы загрузить не может?
вызываю через iSAR, iMA, iMACD и буферы копирую через CopyBuffer по 1-2 бару когда это требуется.
и вторая что за странная ошибка с кешем.
билд 2507 и на новые обновляться не хочет больше,новых версий не видит
Я по ошибке подключил копирку на демо счет, потом перевел на основной счет, но на основном счете не копируются сделки, поддержка не отвечает!!
Вы выполнили синхронизацию и провели миграцию? Вы перед этими операциями разрешили копирование для сигналов в терминале?
Билд 2513
Счет 30966228 на MQ-Demo
Ошибка в суммировании профита?
