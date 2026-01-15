Ошибки, баги, вопросы - страница 2791

fxsaber:

Спасибо, удобная реализация вышла!


ЗЫ При нажатии CTRL+F в поле поиска высвечивается содержимое clipboard.

2515 - такого не заметил. Пример ниже: сначала копирую 'm_symbol", далее выделяю 'Name' (при помощи двойного клика) и нажимаю 'ctrl'+'F' - в поле поиска оказывается 'Name' - как и должно быть:


 
Vladimir Karputov:

2515 - такого не заметил. Пример ниже: сначала копирую 'm_symbol", далее выделяю 'Name' (при помощи двойного клика) и нажимаю 'ctrl'+'F' - в поле поиска оказывается 'Name' - как и должно быть:

Нужно нажать CTRL+F без предварительного выделения текста. 2512 у меня.

 
fxsaber:

Нужно нажать CTRL+F без предварительного выделения текста. 2512 у меня.

В таком случае поведение правильное - Вы ничего не выделили, но вызвали 'ctrl'+'F' - редактор пытается прочесть Ваши мысли.

 
Vladimir Karputov:

В таком случае поведение правильное - Вы ничего не выделили, но вызвали 'ctrl'+'F' - редактор пытается прочесть Ваши мысли.

Общепринятое поведение при нажатии на CTRL+F - показывать последнюю фразу, что искалась. Попробуйте, например, в браузере.

Обычно, когда хотят искать что-то из clipboard, то сразу после нажатия CTRL+F нажимают CTRL+V.
 
fxsaber:

Общепринятое поведение при нажатии на CTRL+F - показывать последнюю фразу, что искалась. Попробуйте, например, в браузере.

Обычно, когда хотят искать что-то из clipboard, то сразу после нажатия CTRL+F нажимают CTRL+V.

Конечно я работаю в браузере - 'ctrl'+'F' выдаёт пустое окно поиска. В независимости от моих предыдущих действий. Поэтому читать выше:

Я по ошибке подключил копирку на демо счет, потом перевел на основной счет, но на основном счете не копируются сделки, поддержка не отвечает!! 
 

Alexandr Gavrilin, 2020.07.03 08:07

что за ошибки? это как так не нашел стандартные индикаторы


Это как так стандартные индикаторы загрузить не может?

вызываю через iSAR, iMA, iMACD и буферы копирую через CopyBuffer по 1-2 бару когда это требуется.

и вторая что за странная ошибка с кешем. 

билд 2507 и на новые обновляться не хочет больше,новых версий не видит



 
Nikolai Vartiuk:
Я по ошибке подключил копирку на демо счет, потом перевел на основной счет, но на основном счете не копируются сделки, поддержка не отвечает!! 

Вы выполнили синхронизацию и провели миграцию? Вы перед этими операциями разрешили копирование для сигналов в терминале?

 
Здравствуйте! В мт4 не могу изменить открытый ордер.Раньше такого не было и тэйк профит можно было выставить когда удобно. Что с этим делать?Может не в то место пишу, - подскажите, куда написать.
 

Билд 2513

Счет 30966228 на MQ-Demo

Ошибка в суммировании профита?

(клик для просмотра видео)

