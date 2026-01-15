Ошибки, баги, вопросы - страница 2790
Добрый день. Решил сделать советника для торговли на ММВБ. Выставляю лимитник, он срабатывает, но как доходит до СЛ или ТП, то ни чего не происходит. И при этом не показывает текущую плавающую прибыль/убыток.
Брокер - Открытие. Терминал переставлял - не помогает. Кто-то сталкивался с такой ерундой?
1. Выставлен лимит
2. Лимит сработал
3. SL не сработал
"failed buy limit 1 MESU20 at 3015.75 sl: 3013.75 [Trade disabled]"
Описание кастом-символа на чарте отображается "левое" (из какого-то другого тикера), при этом в диалоге Спецификации кастом-инструмента выводится правильное описание. Встречалась такая проблема?
Не замечал.
Вопрос к программистам, которые работают с VS. После работы с командами из раздела меню "Быстрое действие и рефакторинг" возникает следующий неприятный момент:
Мне же нужно, чтобы было вот так:
Поскольку данным меню пользуюсь часто (чтобы разделить методы классов на объявление и определение, Расположение объявления перехода) и VS отлично справляется с этой задачей. Но приходится очень много поправлять таких моментов, особенно если работать с большими модулями. Можно ли как-то настроить VS, чтобы она не сдвигала строки после макроса?
Я какое то время не торговал, пару месяцев. И вчера обновил терминал, чтобы снова торговать. И заметил, что теперь при торговле на графиках отмечаются новые сделки, хотя у меня данная функция отключена:
Начинаю торговать:
Версия:
Я не хочу, чтобы мне на графиках отображались сделки. Это не удобно, очень не удобно. Если захочу, я сам добавлю нужные сделки на график. А тут за меня решают. Это не правильно.
Уточнение. Проблема наблюдается только после самого первого открытия графика кастом-символа сразу после его создания (и создание, и открытие чарта делается из MQL). Если кастом-чарт закрыть и потом снова открыть, то описание уже правильное. Во всплывающей подсказке кастом-инструмента в обзоре рынка также с самого начала выводится правильное описание.
Для воспроизведения можно взять эксперт из блога (https://www.mql5.com/en/blogs/post/719419) и подредактировать #include <symbol.mqh> от fxsaber. На кое-какие баги самого эксперта не стоит обращать внимание, они к делу не относятся.
PS. У меня на разных кастом-символах всегда "вылазит" газпром. Тикера именно с таким описанием нет ;-(.
Как в ME произвести поиск слова только по инклуд-файлам, начиная с текущего mqh?
В новой бете включен поиск и замена с учетом вложенных #include:
Спасибо, удобная реализация вышла!
ЗЫ При нажатии CTRL+F в поле поиска высвечивается содержимое clipboard.