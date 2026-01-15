Ошибки, баги, вопросы - страница 2790

Добрый день. Решил сделать советника для торговли на ММВБ. Выставляю лимитник, он срабатывает, но как доходит до СЛ или ТП, то ни чего не происходит. И при этом не показывает текущую плавающую прибыль/убыток.

Брокер  - Открытие. Терминал переставлял - не помогает.  Кто-то сталкивался с такой ерундой?

1. Выставлен лимит

2. Лимит сработал

3. SL не сработал

Artyom Trishkin:

Ваше сообщение:


Сообщение системы:

"failed buy limit 1 MESU20 at 3015.75 sl: 3013.75 [Trade disabled]"

Все выяснилось, торговый счет заблокировали, оказывается нельзя торговать в последние 5 минут без поддерживающей маржи
 

Описание кастом-символа на чарте отображается "левое" (из какого-то другого тикера), при этом в диалоге Спецификации кастом-инструмента выводится правильное описание. Встречалась такая проблема?


 
Stanislav Korotky:
Описание кастом-символа на чарте отображается "левое" (из какого-то другого тикера), при этом в диалоге Спецификации кастом-инструмента выводится правильное описание. Встречалась такая проблема?

Не замечал.

 
Не знаю точно баг ли это, но у вас в Маркете в разделе "Новые" все в перемешку. Не по дате публикации, как раньше. Я опубликовал продукт, а он сразу же оказался на 2 строчке. Посмотрел, пощелкал - такое во всех разделах, и есть продукты еще моложе моего и они еще ниже. Механизм перемешивания тоже не совсем понятен, возможно берется дата создания странички продукта (до публикации), но это ж тоже неправильно. Если человек профессионал, застолбил имя, и долго заполнял текст и картинки, делал видео, то он должен словить плохой старт?
 

Вопрос к программистам, которые работают с VS. После работы с командами из раздела меню "Быстрое действие и рефакторинг" возникает следующий неприятный момент:

    if (!create(chartID, name_, subwin, time1, time2, this)) {
      errMsg // макрос
        return false; // строчка после макроса сдвигается
    }

Мне же нужно, чтобы было вот так:

    if (!create(chartID, name_, subwin, time1, time2, this)) {
      errMsg 
      return false; 
    }

Поскольку данным меню пользуюсь часто (чтобы разделить методы классов на объявление и определение, Расположение объявления перехода) и VS отлично справляется с этой задачей. Но приходится очень много поправлять таких моментов, особенно если работать с большими модулями. Можно ли как-то настроить VS, чтобы она не сдвигала строки после макроса?

 

Я какое то время не торговал, пару месяцев. И вчера обновил терминал, чтобы снова торговать. И заметил, что теперь при торговле на графиках отмечаются новые сделки, хотя у меня данная функция отключена:

Начинаю торговать:

Версия:

Я не хочу, чтобы мне на графиках отображались сделки. Это не удобно, очень не удобно. Если захочу, я сам добавлю нужные сделки на график. А тут за меня решают. Это не правильно.

 
Stanislav Korotky:

Описание кастом-символа на чарте отображается "левое" (из какого-то другого тикера), при этом в диалоге Спецификации кастом-инструмента выводится правильное описание. Встречалась такая проблема?

Уточнение. Проблема наблюдается только после самого первого открытия графика кастом-символа сразу после его создания (и создание, и открытие чарта делается из MQL). Если кастом-чарт закрыть и потом снова открыть, то описание уже правильное. Во всплывающей подсказке кастом-инструмента в обзоре рынка также с самого начала выводится правильное описание.

Для воспроизведения можно взять эксперт из блога (https://www.mql5.com/en/blogs/post/719419) и подредактировать #include <symbol.mqh> от fxsaber. На кое-какие баги самого эксперта не стоит обращать внимание, они к делу не относятся.

PS. У меня на разных кастом-символах всегда "вылазит" газпром. Тикера именно с таким описанием нет ;-(.

fxsaber:
Как в ME произвести поиск слова только по инклуд-файлам, начиная с текущего mqh?

В новой бете включен поиск и замена с учетом вложенных #include:


 
MetaQuotes:

В новой бете включен поиск и замена с учетом вложенных #include:

Спасибо, удобная реализация вышла!


ЗЫ При нажатии CTRL+F в поле поиска высвечивается содержимое clipboard.

Новый комментарий