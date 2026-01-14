Ошибки, баги, вопросы - страница 1388
Ошибка в логике
Если запрос на размещение ордера отклонен (строка с failed) из-за отсутствия сетевого подключения, то почему он фактически был выполнен, что подтверждается последующей модификацией ордера (строка с modify).
А если после восстановления сетевого подключения терминал сам отправил повторный запрос, то где строка об его успешном выполнении?
Брокер не захотел исполнять ваш ордер и отключил интернет. Но потом коньюктура рынка изменилась, передумал и исполнил. ))
Подскажите почему функция FileOpen не работает в INI_file::WriteFile. Возвращает -1. GetLastError() возвращает код 5004 (File can not open)
Требуется пересоздание текстового файла в ansi-кодировке. Перед вызовом WriteFile читаю этот же файл с помощью INI_file::ReadFile.
Речь про MT4 и MQL4.
А бывает открывается нормально, записываются данные (возвращаемое значение FileWriteString не проверял), но файл не меняется, даже дата файла не меняется.
int fh=FileOpen(fn,FILE_WRITE);
А если открываю файл таким образом, то файл открывается и записываются данные в ansi-кодировке, а не юникод, как описано в хелпе при отсутствии FILE_ANSI/FILE_UNICODE.
Кто нибудь может объяснить, зачем тестеру скачивать историю по инструментам, которые я тестировать не собираюсь?
скачивает EURUSD
инструмент для тестирования USDCAD, в советнике нет запросов для работы с парой EURUSD
и это происходит постоянно, он что, пытается делать синтетические пары из того, что есть, если в истории пробелы? Другого объяснения я найти не могу.
Тестер мультивалютный и ему нужно рассчитывать абсолютно точно в любую секунду как маржевые требования, так и профиты в валюте депозита.