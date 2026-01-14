Ошибки, баги, вопросы - страница 1388

Ошибка в логике

 

Если запрос на размещение ордера отклонен (строка с failed) из-за отсутствия сетевого подключения, то почему он фактически был выполнен, что подтверждается последующей модификацией ордера (строка с modify).

А если после восстановления сетевого подключения терминал сам отправил повторный запрос, то где строка об его успешном выполнении? 

 
A100:

Брокер не захотел исполнять ваш ордер и отключил интернет. Но потом коньюктура рынка изменилась, передумал и исполнил. ))
 
Суть проблемы в том, что програмное обеспечение не регистрирует происходящие изменения должным образом, что лишает возможности ссылки на журнал в случае возникновения разногласий с брокером.
 

 Подскажите почему функция FileOpen не работает в INI_file::WriteFile. Возвращает -1. GetLastError() возвращает код 5004 (File can not open)

void INI_file::WriteFile(string &lines[])
  {
   string fn=IniName;
   //int fh=FileOpen(fn,FILE_WRITE);
   int fh=FileOpen(fn,FILE_WRITE|| FILE_TXT ||FILE_ANSI);
   if(INVALID_HANDLE==fh)
     {
      LastErr=GetLastError();
      Message=StringConcatenate("FileOpen(...) of ",IniName,": ",ErrorDescription(LastErr));
      return;
     }

   for(int i=0;i<ArraySize(lines);i++)
      FileWriteString(fh,lines[i]+"\n");

   FileClose(fh);
  }

 

void INI_file::ReadFile(string &lines[])
  {
   int fh=FileOpen(IniName,FILE_READ || FILE_TXT || FILE_ANSI);
   if(fh==INVALID_HANDLE)
     {
      LastErr=GetLastError();
      Message=StringConcatenate("FileOpen(...) of ",IniName,": ",ErrorDescription(LastErr));
      return;
     }

   string line="";

   int k=0;
   ArrayResize(lines,1000);
   while(!FileIsEnding(fh))
     {
      line=FileReadString(fh);
      lines[k++]=line;
      if(k==ArraySize(lines))
         ArrayResize(lines,1000+k);
     }

   ArrayResize(lines,k);
   FileClose(fh);
  }

 Требуется пересоздание текстового файла в ansi-кодировке. Перед вызовом WriteFile читаю этот же файл с помощью INI_file::ReadFile.

 

Речь про MT4 и MQL4.

А бывает открывается нормально, записываются данные (возвращаемое значение FileWriteString не проверял), но файл не меняется, даже дата файла не меняется.

 int fh=FileOpen(fn,FILE_WRITE);

 А если открываю файл таким образом, то файл открывается и записываются данные в ansi-кодировке, а не юникод, как описано в хелпе при отсутствии FILE_ANSI/FILE_UNICODE.

 
Дмитрий:

 Подскажите почему функция FileOpen не работает в INI_file::WriteFile. Возвращает -1. GetLastError() возвращает код 5004 (File can not open)

   int fh=FileOpen(fn,FILE_WRITE | FILE_TXT | FILE_ANSI);
 
A100:
Спасибо! Давно не писал на MQL ))). Подзабыл
 

Кто нибудь может объяснить, зачем тестеру скачивать историю по инструментам, которые я тестировать не собираюсь?

 

скачивает EURUSD

 

инструмент для тестирования USDCAD, в советнике нет запросов для работы с парой EURUSD

и это происходит постоянно, он что, пытается делать синтетические пары из того, что есть, если в истории пробелы? Другого объяснения я найти не могу. 

 
Тестер мультивалютный и ему нужно рассчитывать абсолютно точно в любую секунду как маржевые требования, так и профиты в валюте депозита.

Именно поэтому тестер торговых стратегий вычисляет все взаимосвязи финансовых инструментов и обеспечивает точное моделирование рыночных условий.
 
Спасибо за разъяснения, раз это необходимо, пусть качает, мне не жалко) 
