Ошибки, баги, вопросы - страница 2691

Новый комментарий
 
Igor Makanu:

зачем? в большинстве своем простые типы в байты примерно так можно перевести:

такой код (первая часть) должен один в один и в C# работать, по крайней мере с целыми типами вообще проблем никогда не было, это кажется вариант № 3 уже

можно в цикл обернуть мой код, чуть компактнее будет 

UPD:

Можно и сразу union использовать.

void OnStart()
  {
   uchar a[];
   UByte<int> b=0xA2F38114;
   if (b.GetArray(a))
      for (int i=0;i<sizeof(int);PrintFormat("%#x",a[i++]));
   }

template<typename T>
union UByte{
   T  val;
   uchar arr[sizeof(T)];
   T operator =(T x) {return val=x;}
   bool GetArray(uchar &mArr[]) {return ArrayCopy(mArr,arr)==sizeof(T);}
};
 
Vladimir Simakov:

Можно и сразу union использовать.

Когда-то такой результат был получен.

#include <TypeToBytes.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16280

void f( const uchar &Array[] )
{
  ArrayPrint(Array);
  
  Print("----");
}

void OnStart()
{
  int i = 5;
  double d[] = {0, 1, 2};

  // Простые типы и их массивы
  f(_R(i).Bytes);
  f(_R(d).Bytes);
  
  MqlTick Tick = {0};
  MqlTick Ticks[2];

  // Простые структуры и их массивы.
  f(_R(Tick).Bytes);
  f(_R(Ticks).Bytes);
  
  string Str;
  string StrArray[] = {"12", "34", "56"};
    
  // Строки и их массивы.
  f(_R(Str).Bytes);
  f(_R(StrArray).Bytes);
}

Т.е. полное единообразие. И другие плюшки.

 
Vladimir Simakov:

Можно и сразу union использовать.

выше был такой пример, да и холивар знатный получился )))

 

Привет всем, вопрос следующий.

Почему при правильной нумерации индикаторных буферов их имена отображаются неправильно:

Я изменяю нумерацию на (как мне кажется) некорректную, и имена буферов отображаются правильно:

Индикатор отрисовывается корректно в том и другом варианте.

P.S. Если я делаю буфер №0 и его COLOR INDEX №1 номерами 2 и 3 соответственно, с соответствующим изменением всей нумерации, на индикаторе гистограмма (которая является буфером №0) рисуется поверх линий. А мне это не нужно.

 

Не приходит смс при регистрации демо счета, раз вы уже если сделали таким образом регистрацию, так сделайте ее стабильно работающей. А то все желание пропадает дальше иметь дело с вашим продуктом. 

 
Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам".
 

Почему терминал подключается к серверу бОльшим пингом, когда есть с меньшим?

Как с этим бороться?  

билд 2363

 
Andrey Dik:

Почему терминал подключается к серверу бОльшим пингом, когда есть с меньшим?

Как с этим бороться?  

билд 2363

Может потому, что связь лучше?


 
Artyom Trishkin:

Может потому, что связь лучше?


у первого сервера связь лучше (судя по индикатору), но терминал всё время конектится к 3-му, вручную переподключаю к 1-му.

я допускаю мысль, что с первым сервером теряется иногда связь и терминал подключается к доступному из всех, но тогда если я могу вручную переподключить к первому, почему это не делает самостоятельно терминал?

причем, третий сервер настолько тормозной, что на несколько минут останавливаются котировки в обзоре рынка!

 
Andrey Dik:

у первого сервера связь лучше (судя по индикатору), но терминал всё время конектится к 3-му, вручную переподключаю к 1-му.


Тогда не знаю...

1...268426852686268726882689269026912692269326942695269626972698...3696
Новый комментарий