Ошибки, баги, вопросы - страница 2691
зачем? в большинстве своем простые типы в байты примерно так можно перевести:
такой код (первая часть) должен один в один и в C# работать, по крайней мере с целыми типами вообще проблем никогда не было, это кажется вариант № 3 уже
можно в цикл обернуть мой код, чуть компактнее будет
UPD:
Когда-то такой результат был получен.
Т.е. полное единообразие. И другие плюшки.
выше был такой пример, да и холивар знатный получился )))
Привет всем, вопрос следующий.
Почему при правильной нумерации индикаторных буферов их имена отображаются неправильно:
Я изменяю нумерацию на (как мне кажется) некорректную, и имена буферов отображаются правильно:
Индикатор отрисовывается корректно в том и другом варианте.
P.S. Если я делаю буфер №0 и его COLOR INDEX №1 номерами 2 и 3 соответственно, с соответствующим изменением всей нумерации, на индикаторе гистограмма (которая является буфером №0) рисуется поверх линий. А мне это не нужно.
Не приходит смс при регистрации демо счета, раз вы уже если сделали таким образом регистрацию, так сделайте ее стабильно работающей. А то все желание пропадает дальше иметь дело с вашим продуктом.
Почему терминал подключается к серверу бОльшим пингом, когда есть с меньшим?
Как с этим бороться?
билд 2363
Может потому, что связь лучше?
Может потому, что связь лучше?
у первого сервера связь лучше (судя по индикатору), но терминал всё время конектится к 3-му, вручную переподключаю к 1-му.
я допускаю мысль, что с первым сервером теряется иногда связь и терминал подключается к доступному из всех, но тогда если я могу вручную переподключить к первому, почему это не делает самостоятельно терминал?
причем, третий сервер настолько тормозной, что на несколько минут останавливаются котировки в обзоре рынка!
у первого сервера связь лучше (судя по индикатору), но терминал всё время конектится к 3-му, вручную переподключаю к 1-му.
Тогда не знаю...