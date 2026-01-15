Ошибки, баги, вопросы - страница 2694
Я обнаружил следующую проблему в мт5. В индикаторе Volumes по умолчанию установлена самая тонкая толщина линий гистограммы. Но при попытке выбрать любую другую толщину линий, она увеличивается до самого максимального значения. Т.е. нельзя выбрать какое-нибудь промежуточное значение.Можно это как-нибудь решить? Я обратился к брокеру - у него то же самое.
Во всех абсолютно индикаторах с типом рисования DRAW_HISTOGRAM толщина линии зависит от горизонтального масштаба графика:
Спасибо.
Не думал, что здесь это так реализовано.
А можно как-нибудь сделать, чтобы толщина не зависела от масштаба графика? Т.е. чтобы если я выбрал толщину 2 (ну или в коде назначил), то она и оставалась бы такой во всех масштабах.
Предположим, что на рисунке квадрат. Насколько мне известно из курса школьной геометрии, его диагональ расположена под углом 45 градусов. В нижней правой точке значение будет = 0 (так и есть). В верхней левой = 90 (так и есть). Дак почему же в правой верхней значение такое? Честно, ожидал что-то около 45...
С чего Вы взяли что угол будет измеряться от Вашего квадрата ?
Угол измеряется относительно цены и масштаба графика.
Приведите график к 1 пункту на 1 пиксель и получите свои 45 градусов.
Спасибо.
Стандартно - нет.
Но я тут подумал. Похоже придётся линиями тренда рисовать... Других вариантов не вижу.
Придётся повозиться...
Раз уж "повозиться", то лучше тему почитайте:
fxsaber, 2020.03.31 10:49Компиляция этого скрипта способна убить всю работу на машине.
Компиляция вызывает зависание, где metaeditor64.exe каждую секунду выжирает по дополнительному гигабайту памяти.
Еще ME зависает по ALT+G. Build 2374.
Эта опасная штука актуальна еще для 2375.
Вот такой странный баг.
Есть код.
Из-под отладчика и с отключенной оптимизацией компиляции дает случайные числа. При включенной оптимизации стабильно дает 0.