Я обнаружил следующую проблему в мт5. В индикаторе Volumes по умолчанию установлена самая тонкая толщина линий гистограммы. Но при попытке выбрать любую другую толщину линий, она увеличивается до самого максимального значения. Т.е. нельзя выбрать какое-нибудь промежуточное значение.

Можно это как-нибудь решить? Я обратился к брокеру - у него то же самое.
 
MQL_User:

Во всех абсолютно индикаторах с типом рисования DRAW_HISTOGRAM толщина линии зависит от горизонтального масштаба графика:


 

Спасибо.

Не думал, что здесь это так реализовано.

А можно как-нибудь сделать, чтобы толщина не зависела от масштаба графика? Т.е. чтобы если я выбрал толщину 2 (ну или в коде назначил), то она и оставалась бы такой во всех масштабах.

 
Alexey Kozitsyn:

Предположим, что на рисунке квадрат. Насколько мне известно из курса школьной геометрии, его диагональ расположена под углом 45 градусов. В нижней правой точке значение будет = 0 (так и есть). В верхней левой = 90 (так и есть). Дак почему же в правой верхней значение такое? Честно, ожидал что-то около 45...

С чего Вы взяли что угол будет измеряться от Вашего квадрата ?

Угол измеряется относительно цены и масштаба графика.

Приведите график к 1 пункту на 1 пиксель и получите свои 45 градусов.

 
MQL_User:

Стандартно - нет.

 
Artyom Trishkin:

Стандартно - нет.

Но я тут подумал. Похоже придётся линиями тренда рисовать... Других вариантов не вижу.

Придётся повозиться...

 
MQL_User:
Раз уж "повозиться", то лучше тему почитайте:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

fxsaber, 2020.03.31 10:49

Компиляция этого скрипта способна убить всю работу на машине. 
// ALT+G на mqh-файле - зависание ME.
#include <fxsaber\HistoryTicks\Data_String.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/20298

void OnStart()
{
  string Str;
  
  int i = DATA_STRING::FromString(Str);
}

Компиляция вызывает зависание, где metaeditor64.exe каждую секунду выжирает по дополнительному гигабайту памяти.

Еще ME зависает по ALT+G. Build 2374.


Эта опасная штука актуальна еще для 2375.

 

Вот такой странный баг.

Есть код.

void funcL(const long id)
{
  Print(id);
}

void OnStart()
{
  funcL(rand() + (rand() << 32));
}

Из-под отладчика и с отключенной оптимизацией компиляции дает случайные числа. При включенной оптимизации стабильно дает 0.

 
Это ошибка? 
#define MACROS(A) #A

void OnStart()
{
  Print(MACROS(Close BUY)); // CloseBUY - нет пробела.
}
