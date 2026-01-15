Ошибки, баги, вопросы - страница 2688
2 часа тестирую и наблюдаю что отваливается тестер на 3 разных компьютерах и впс
а именно писал ранее просто кнопка старт перестаёт запускаться через несколько прогонов в тестере(всегда по разному).
Приходистя рестартить терминал постоянно
У кого так же сейчас? Предполагаю это связано с коннектом к серверам.
Несколько раз наблюдал явление, когда терминал как бы зависал, символы в обзоре рынка замирали на продолжительное время, когда я посмотрел на подключенный сервер то обнаружил, что терминал подключен к серверу с самым большим пингом 200 мс, в то время когда доступны серверы с 2 мс. вручную подключился к быстрому серверу и котировки ожили.
вывод - сервер использует не оптимальный алгоритм подключения к самому быстрому серверу из доступных, это чревато финансовыми потерями на счете связанными напрямую с подобной работой терминала.
билд 2363
Да, сталкивался. Validate запускает первый проход, следующие - нет. Кнопка Старт не запускается.
Дебажил - запускается. Делал распринтовку в релизе, все якобы хорошо, а не работает.
Сейчас специально запускаю дебаг-версию. Она нажимает на кнопку Старт без помех.
Причину бага так и не смог выяснить.
Может-ли кто объяснить такое.
Это окно контроля значений при отладке.
Значение нормализованной переменной равно нулю, а сравнение этой переменной с нулём не может быть оценено. При этом сравнение на != > или < работает нормально.
Или это какой-то баг?
Компиляция вызывает зависание, где metaeditor64.exe каждую секунду выжирает по дополнительному гигабайту памяти.
Еще ME зависает по ALT+G. Build 2374.
Привет сообщество. Вопросы на миллион ))
Предположим есть апи для криптобирж с поддержкой получения котировок, истории, совершения торговых операций и т.д.
1) Реально ли(не без помощи стороннего ПО) сделать так, чтобы получаемые котировки и история отображались в отдельно созданном пользовательском символе в реальном времени. То есть, не просто загрузить историю в пользовательский символ, но и отображать его реальные котировки в реальном времени. К примеру, сторонний софт будет подгружать историю в файлы таймсерий, а терминал будет сразу отображать информацию(это все без сов/индюков на самом графике).
2) Реально ли переопредилить функции торговых операций так, чтобы установленные на такие инструменты советники отправляли заявки не на торговый сервер а по апи для конкретной криптобиржи. Грубо говоря это даст возможность работать любым советникам на таких инструментах.
3) Если первые 2 нереальны: может ли терминал в качестве подключения использовать самописный сервер и оттуда брать соответственно все символы и отправлять туда торговые операции?
Буду рад любым ответам.
P.S. Сам считаю это невыполнимым.
1. Да.
2. Нет, если недоступны исходники.
1) сторонний софт не нужен, на MQL через WebRequest это работает (потом еще добавили поддержку сокетов, так что и их можно использовать).
3) нет.
Через вэб запросы и сокеты это понятно, но wss к примеру я так понял не работает. При этом нужен советник, который висит на графике, а значит я не смогу кинуть другой советник на этот график. Другой советник - это к примеру торговый робот, в котором я внутри уже переопределю торговые функции для торговли через апи, а точнее определю свои.
нужен советник, который висит на графике
Не нужен. Смотрите Сервисы.