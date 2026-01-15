Ошибки, баги, вопросы - страница 2693

Не могу ответить на личные сообщения. После прожатия "ответить" текст в чате не появляется. Хотел подождать, но судя по тому, что мне в личку писать могут, а я нет, то ошибка локальная. Подскажите, в чем проблема?!Кто с таким сталкивался?
 
Ответьте мне в личку.

 
Не идет ответ (( попробал куки почистить, результата тоже нет. Был бан на неделю с месяц назад примерно, с этим может быть связано?

 
Всё может быть. Ответа от вас в личку не получил.

 
В сервисдеск есть смысл писать с такой проблемой? Заметил, что при попытке написать сообщение из ЛК, то чат вообще не открывается, выглядит все как баг, оставшийся после бана. 

 
В сервисдеск решаются только финансовые вопросы.

Сюда напишите:

Спасибо! Так и поступлю.

[Удален]  

Квадрат

Предположим, что на рисунке квадрат. Насколько мне известно из курса школьной геометрии, его диагональ расположена под углом 45 градусов. В нижней правой точке значение будет = 0 (так и есть). В верхней левой = 90 (так и есть). Дак почему же в правой верхней значение такое? Честно, ожидал что-то около 45...

 
Запрос на обновление релизной (2361) и бета-версии (2375) завершается "download failed". Папка liveupdate в Roaming создается, но пустая. Сервер MQ demo. Менял точки доступа. Не помогает.
 
Stanislav Korotky:
Запрос на обновление релизной (2361) и бета-версии (2375) завершается "download failed". Папка liveupdate в Roaming создается, но пустая. Сервер MQ demo. Менял точки доступа. Не помогает.

У меня сам обновился после перезагрузки. До этого времени я всё время нажимал "Позже".

Перезагрузил терминал, и в журнале увидел перекомпиляцию. И версия 2375.

Попробуйте перезапустить терминал.

