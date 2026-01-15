Ошибки, баги, вопросы - страница 2695
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Раз уж "повозиться", то лучше тему почитайте:
Да, действительно Canvas интересная вещь. Это как я понял что-то вроде растровой графики. Хотя мне кажется, что для моей цели (отображение гистограммы объёма) вполне достаточно и векторной графики. Но я всё равно поразбираюсь.
Кстати, в мобильном мт5 сделано по-нормальному - толщина линий не зависит от масштаба. И на ноутбуке у меня тоже такой проблемы нет. Но там разрешение в два раза выше.
Предположим, что на рисунке квадрат. Насколько мне известно из курса школьной геометрии, его диагональ расположена под углом 45 градусов. В нижней правой точке значение будет = 0 (так и есть). В верхней левой = 90 (так и есть). Дак почему же в правой верхней значение такое? Честно, ожидал что-то около 45...
45 - это если обе оси в одних и тех же единицах с одинаковым масштабом
Почему-то никто не реагирует.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Alexey Viktorov, 2020.03.31 08:27
Может-ли кто объяснить такое.
Это окно контроля значений при отладке.
Значение нормализованной переменной равно нулю, а сравнение этой переменной с нулём не может быть оценено. При этом сравнение на != > или < работает нормально.
Или это какой-то баг?
Хоть кто-то проверьте пожалуйста, такое только у меня или это баг у всех?
Вот сегодня проверил повторно, уже на новом билде
Вот такая непонятка получается
Даже такая белиберда работает, аж по русски сказать не сразу получается: Не (не равно нулю) равно истина... Во как...
Почему-то никто не реагирует.
Реакция вообще очень избирательна в этой ветке. На свои два поста я тоже не получил реакции, хотя на мой взгляд это ошибки терминала.
Появилась ошибка при обновлении продукта:
При автоматической проверке и успешном завершении и нажатии кнопки Опубликовать
, получаю ошибку 403
при этом: Если нажать на Опубликовать в разделе версий (ВНИЗУ) то все нормально!
Даже такая белиберда работает, аж по русски сказать не сразу получается: Не (не равно нулю) равно истина... Во как...
Возможно, "защищают" от сравнения даблов на равенство?
Возможно, "защищают" от сравнения даблов на равенство?
Так ведь не два double сравнивается, а как и предложено в документации, нормализованная разница сравнивается с нулём. И даже, в примере, не разницу, а переменную инициализированную нулём сравниваем с числом ноль...
А как можно оценить, что прямое равенство оценить невозможно, а через ... выверт какой-то получается что можно.
Почему-же никто не проверит у себя и не скажет как у них это работает? Андрей, вы у себя не проверяли?
Возможно, "защищают" от сравнения даблов на равенство?
от даблов нужно защищаться, довольно разумно, хотя бы предупреждениями
от сравнения с константой, сомнительно, думаю это должен обрабатывать компилятор, как не крути пишем на языке высокого уровня, а не на асме
от сравнения с нулем - по моему раньше без проблем было, на всякий случай прогуглил и в V@2019 проверил на C# - сравнение double с константным 0.0 - ни предупреждений, ни ошибок
от даблов нужно защищаться, довольно разумно, хотя бы предупреждениями
от сравнения с константой, сомнительно, думаю это должен обрабатывать компилятор, как не крути пишем на языке высокого уровня, а не на асме
от сравнения с нулем - по моему раньше без проблем было, на всякий случай прогуглил и в V@2019 проверил на C# - сравнение double с константным 0.0 - ни предупреждений, ни ошибок
Ошибок-то нету. Как видно на снимке условие выполнено без проблем, а вот увидеть в дебагере ... так быть не должно.
Всем привет.
В последних билдах начала появляться такая ошибка:
при чем через раз.
что это может значить?
Нашли причину? А то у меня тоже вчера началось такое. Что-то с котировками, кажется