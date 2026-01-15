Ошибки, баги, вопросы - страница 2695

Artyom Trishkin:

Раз уж "повозиться", то лучше тему почитайте:

Да, действительно Canvas интересная вещь. Это как я понял что-то вроде растровой графики. Хотя мне кажется, что для моей цели (отображение гистограммы объёма) вполне достаточно и векторной графики. Но я всё равно поразбираюсь.

Кстати, в мобильном мт5 сделано по-нормальному - толщина линий не зависит от масштаба. И на ноутбуке у меня тоже такой проблемы нет. Но там разрешение в два раза выше.

 
Alexey Kozitsyn:

Предположим, что на рисунке квадрат. Насколько мне известно из курса школьной геометрии, его диагональ расположена под углом 45 градусов. В нижней правой точке значение будет = 0 (так и есть). В верхней левой = 90 (так и есть). Дак почему же в правой верхней значение такое? Честно, ожидал что-то около 45...

45 - это если обе оси в одних и тех же единицах с одинаковым масштабом

 

Почему-то никто не реагирует.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

Alexey Viktorov, 2020.03.31 08:27

Может-ли кто объяснить такое.

Это окно контроля значений при отладке.

Значение нормализованной переменной равно нулю, а сравнение этой переменной с нулём не может быть оценено. При этом сравнение на != > или < работает нормально.

Или это какой-то баг?

2020.03.30 00:23:57.020 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 2372 started for MetaQuotes Software Corp.
2020.03.30 00:23:57.020 Terminal        Windows 7 Service Pack 1 build 7601, AMD FX-4170 Quad-Core Processor, 9 / 11 Gb memory, 30 / 465 Gb disk, IE 11, Admin, GMT+3

Хоть кто-то проверьте пожалуйста, такое только у меня или это баг у всех?

Вот сегодня проверил повторно, уже на новом билде

2020.04.01 18:24:41.749 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 2375 started for MetaQuotes Software Corp.
2020.04.01 18:24:41.749 Terminal        Windows 7 Service Pack 1 build 7601, AMD FX-4170 Quad-Core Processor, 8 / 11 Gb memory, 30 / 465 Gb disk, IE 11, Admin, GMT+3

Вот такая непонятка получается

Даже такая белиберда работает, аж по русски сказать не сразу получается: Не (не равно нулю) равно истина... Во как...

 
Alexey Viktorov:

Почему-то никто не реагирует.

Реакция вообще очень избирательна в этой ветке. На свои два поста я тоже не получил реакции, хотя на мой взгляд это ошибки терминала.

 

Появилась ошибка при обновлении продукта:

При автоматической проверке и успешном завершении и нажатии кнопки Опубликовать


, получаю ошибку 403



при этом: Если нажать на Опубликовать в разделе версий (ВНИЗУ) то все нормально!



 
Alexey Viktorov:

Даже такая белиберда работает, аж по русски сказать не сразу получается: Не (не равно нулю) равно истина... Во как...

Возможно, "защищают" от сравнения даблов на равенство?

 
Andrey Khatimlianskii:

Возможно, "защищают" от сравнения даблов на равенство?

Так ведь не два double сравнивается, а как и предложено в документации, нормализованная разница сравнивается с нулём. И даже, в примере, не разницу, а переменную инициализированную нулём сравниваем с числом ноль...

А как можно оценить, что прямое равенство оценить невозможно, а через ... выверт какой-то получается что можно.

Почему-же никто не проверит у себя и не скажет как у них это работает? Андрей, вы у себя не проверяли?

 
Andrey Khatimlianskii:

Возможно, "защищают" от сравнения даблов на равенство?

от даблов нужно защищаться, довольно разумно, хотя бы предупреждениями

от сравнения с константой, сомнительно, думаю это должен обрабатывать компилятор, как не крути пишем на языке высокого уровня, а не на асме

от сравнения с нулем - по моему раньше без проблем было, на всякий случай прогуглил и в V@2019 проверил на C# - сравнение double с константным 0.0 - ни предупреждений, ни ошибок

 
Igor Makanu:

от даблов нужно защищаться, довольно разумно, хотя бы предупреждениями

от сравнения с константой, сомнительно, думаю это должен обрабатывать компилятор, как не крути пишем на языке высокого уровня, а не на асме

от сравнения с нулем - по моему раньше без проблем было, на всякий случай прогуглил и в V@2019 проверил на C# - сравнение double с константным 0.0 - ни предупреждений, ни ошибок

Ошибок-то нету. Как видно на снимке условие выполнено без проблем, а вот увидеть в дебагере ... так быть не должно.

 
Vladislav Andruschenko:

Всем привет.

В последних билдах начала появляться такая ошибка:


при чем через раз. 

что это может значить? 

Нашли причину? А то у меня тоже вчера началось такое. Что-то с котировками, кажется

