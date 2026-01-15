Ошибки, баги, вопросы - страница 2692
Тогда не знаю...
Вот и я не знаю... оплачивается недешёвый VPS и толку 0, VPS от MQ не даёт такого пинга к этому брокеру, кстати, иначе я может быть был и рад использовать его.
Т.е. отфутболивают клиентов на другие точки, если сами загружены.
Возможно, поможет автоматический программный переключатель на нужный сервер.
гы гы, не правильная реализация сервера получается...
То есть сервер не масштабируется вертикально, а масштабируется горизонтально объединенный в кластер, и тупо перенаправляет клиента на другой сервер.
Не правильная реализация для данного случая, где важным приоритетом является пинг.
Ув. разработчики, прошу обратить пристальное внимание, проблема очень серьёзная.
Предоставлю логи в личку если нужно.
Не правильная реализация для данного случая, где важным приоритетом является пинг.
Какая радость будет от пинга 1 мс, если сервер будет так загружен, что образуется очередь на 50 мс?
Не то чтобы я защищал текущую реализацию, просто рассуждаю.
плохо, если МТ5 сервер не справляется.... придется переходить на платформу, которая справляется.
Посмотрите в логи терминала, пожалуйста.
Там все переподключения, причины разрыва и ресканы сетевого кластера показываются.
Переподключение автоматически оценивается раз в несколько часов, а не раз в несколько секунд. Иначе терминалы бы устроили хоровод из постоянных перепрыгываний между серверами.
Чтобы сервер не был полностью загружен, нужно строить схему вертикального масштабирования сервера.
То есть во время пиковой нагрузки на сервер, к примеру при загруженности 80%, автоматом добавляется мощность железа.
У провайдера этой мощности очень много, и не реально выбрать мощность провайдера одним или несколькими серверами.
Когда пиковая нагрузка на сервер спадает, то и уменьшается добавленная мощность железа, к прежним параметрам.
При таком масштабировании, не какого редиректа клиента на другой сервер не происходит.
Редирект на другой сервер, это уже крайний запасной случай, если сервер ляжет, или какой то сбой и т.д.
А MQ видимо свою реализацию построили на горизонтальном масштабировании, который предназначен для web серверов, где редирект на другой сервер не критичен.
когда текст под серым (другие цвета - в норме) прямоугольником, происходит "эрозия" контура и цвета
крупнее текст:
в логах ничего конкретного не нашёл. да, есть потеря связи с сервером 1, да, подключился к серверу 3, но почему снова автоматом не подключается к серверу 1 - непонятно.
нужно что то менять, однозначно. в любом случае, современный алготрейдинг это не торговля раз в квартал, что бы было позволительно иметь потерю связи в несколько часов. при подключенном сервере 3 терминал замирает и котировки не обновляются по несколько минут.
может быть критична слишком большая разница в билдах сервера и клиента? у брокера сервер 2280, у меня терминал 2363.