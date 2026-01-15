Ошибки, баги, вопросы - страница 2698

Новый комментарий
 
fxsaber:

Подсказка выдает только одно ENUM-значение.


А где-же взять больше если их вообще нет.


 
Alexey Viktorov:

А где-же взять больше если их вообще нет.

Ориентировался на оффлайн-справку.



ЗЫ Увидел, что там две InfoString-функции. Буду вникать.

 
fxsaber:

Ориентировался на оффлайн-справку.


Тогда надо SignalBaseGetString

[Удален]  

Уважаемые разработчики. Прошу обратить внимание на следующую проблему.

Есть графический объект. Например прямоугольник или горизонтальный уровень. Как только меняешь его свойство ZORDER на 1 объект перестает показывать всплывающую подсказку, перестает быть доступным для редактирования и событие клика мыши на нем не срабатывает. На объект никаких других объектов не накладывается. 

Если верить документации, установка свойства ZORDER не должна приводить к таким серьезным последствиям.

МТ5, билд 2361

 

Как отобразить комиссию? Она снимается, но не отображается МТ5


 
Alexandr Sokolov:

Как отобразить комиссию? Она снимается, но не отображается МТ5


В истории сделок:


 
Alexandr Sokolov:

Как отобразить комиссию? Она снимается, но не отображается МТ5


Вот так


 
Artyom Trishkin:
Alexey Viktorov:

Я имею ввиду во вкладке "Торговля"

 
Alexandr Sokolov:

Я имею ввиду во вкладке "Торговля"

Комиссии относятся к сделкам, а не позициям, и принадлежат списку истории. Вы разве где-то видели плавающую комиссию?

 
Artyom Trishkin:

Комиссии относятся к сделкам, а не позициям, и принадлежат списку истории. Вы разве где-то видели плавающую комиссию?

В МТ4 комиссия бралась сразу за обе стороны при открытии сделки, и отображалась в списке сделок.

В МТ5 чаще всего берется отдельно за открытие и за закрытие. Но почему не отобразить хотя бы первую в списке позиций? Новая идеология.

1...269126922693269426952696269726982699270027012702270327042705...3696
Новый комментарий