Подсказка выдает только одно ENUM-значение.
А где-же взять больше если их вообще нет.
Ориентировался на оффлайн-справку.
ЗЫ Увидел, что там две InfoString-функции. Буду вникать.
Тогда надо SignalBaseGetString
Уважаемые разработчики. Прошу обратить внимание на следующую проблему.
Есть графический объект. Например прямоугольник или горизонтальный уровень. Как только меняешь его свойство ZORDER на 1 объект перестает показывать всплывающую подсказку, перестает быть доступным для редактирования и событие клика мыши на нем не срабатывает. На объект никаких других объектов не накладывается.
Если верить документации, установка свойства ZORDER не должна приводить к таким серьезным последствиям.
МТ5, билд 2361
Как отобразить комиссию? Она снимается, но не отображается МТ5
В истории сделок:
Вот так
Я имею ввиду во вкладке "Торговля"
Комиссии относятся к сделкам, а не позициям, и принадлежат списку истории. Вы разве где-то видели плавающую комиссию?
В МТ4 комиссия бралась сразу за обе стороны при открытии сделки, и отображалась в списке сделок.
В МТ5 чаще всего берется отдельно за открытие и за закрытие. Но почему не отобразить хотя бы первую в списке позиций? Новая идеология.