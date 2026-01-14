Ошибки, баги, вопросы - страница 1342

Все печальнее чем я думал. Сайт глючит на моем браузере. коды не вставляет . картинки с 3раза вставляет те которые надо (с первых раз грузит предыдущие картинки)  

Импорт не работает. уже ПК перегружал. терминал переустанавливал. ПК чистил.

В маркете все тоже не особо  проверка продуктов от недели (могли бы создать спец терминал для  такого рода действий ) 

Одно плохо что Вы и есть разработчики данного терминала, и как говорится деваться  не куда.

Исправьте все свой баги.  

 

 

**** ну вот как работать ***

 

Пошли 2 сутки как не могу загрузить тиковые котировки в мт4.  

Смог. спустя горы страданий, но дальше интерестнее толку та 0 тестер колом стойт после нажатия Старт.

 

Это называется "Нет конкурентов?! можно не стараться и плевать на ошибки " в пойсковике проблемы с импортом котировок в терминал проблемы с 2010 года нашел.

Если это так затратно .  сделайте отдельную платформу для тестов . 

 
1. Какой у вас браузер? Более подробно опишите, пожалуйста .

2. Какой у вас билд терминала? Какая ос, битность? Аналогично необходимо больше подробностей, напишите в сервисдеск.

 

Требуется небольшой Help...!!!

Зарегистрировался как продавец сигналов.

Успешно создал два сигнала...

В профиле на сайте оба сигнала отображаются...

Но в разделе сигналы в MetaTrade4 не могу их найти...

Их там просто нет...

В чём затык? 

 
Evgeni Usenko:

Требуется небольшой Help...!!!

Зарегистрировался как продавец сигналов.

Успешно создал два сигнала...

В профиле на сайте оба сигнала отображаются...

Но в разделе сигналы в MetaTrade4 не могу их найти...

Их там просто нет...

В чём затык? 

Именно в предупреждениях будет указано, где сигнал виден.
 
Vladimir Pastushak:

Есть еще один интересный баг в 854 билде

У меня есть папка тест которая лежит в экспертах, в ней лежит исходник и ексежшник с именем тест.

В основном каталоге експертс лежит файл с именем тест так же с исходником и екзешником, так вот при компиляции последнего в терминале для теста устанавливается первый .

То есть хочу затестить советника с именем и расположением Експертс\\Тест а в терминале при компиляции автоматически ставится каждый раз Експертс\\Тест\\Тест,    приходится каждый раз переставлять советника.

Это напрягает...

Проверим
 

Здравствуйте.

Вопрос по МТ5 и его Тестеру.

Есть самописный мультивалютный эксперт, вызывающий самописный мультивалютный индикатор, расчитывающий некие соотношения между двумя валютными парами. В процессе тестирования и отладки обнаружил проблему: в Терминале в какой-то момент времени линия "А" выше линии "Б", а в тестере в тот-же момент времени и при тех же настройках индикатора при включенной визуализации линия "А" ниже линии "Б". И в целом: вид линий индикатора в Терминале кардинально отличается от вида в Тестере. Вопрос: это глюк Тестера МТ5 или ошибки в коде?

 
StrategyTester:

Здравствуйте.

Вопрос по МТ5 и его Тестеру.

Есть самописный мультивалютный эксперт, вызывающий самописный мультивалютный индикатор, расчитывающий некие соотношения между двумя валютными парами. В процессе тестирования и отладки обнаружил проблему: в Терминале в какой-то момент времени линия "А" выше линии "Б", а в тестере в тот-же момент времени и при тех же настройках индикатора при включенной визуализации линия "А" ниже линии "Б". И в целом: вид линий индикатора в Терминале кардинально отличается от вида в Тестере. Вопрос: это глюк Тестера МТ5 или ошибки в коде?

Всегда индикатор рисуется так, как в терминале. Возможно в тестере Вам нужно испробовать несколько режимов (все тики, математические цены и так далее).
[Удален]  

Заметил одну особенность, индикатор Bands если кинуть на чарт показывает одни значения, если использовать этот индикатор из стандартной библиотеки классов (класс CiBands) с теми же параметрами и вывести данные его буферов на чарт, то данные буферов Upper и Lower  не будут совпадать с данными этих же буферов из самого индикатора. При этом буфер Base совпадает со средней линией индикатора. Скорее всего есть ошибка в формуле расчетов параметра девиации либо вообще расчет производится по разному.

 

Все более интересные сообщения появляются))

2015.08.14 00:04:58.111    HistoryBase    'VTBR-9.15' invalid container (1970.01.01) found (off: 56640, size: 21483, file: 95929)
2015.08.14 00:04:58.111    HistoryCache    'VTBR-9.15' invalid container header [0]

