Все печальнее чем я думал. Сайт глючит на моем браузере. коды не вставляет . картинки с 3раза вставляет те которые надо (с первых раз грузит предыдущие картинки)
Импорт не работает. уже ПК перегружал. терминал переустанавливал. ПК чистил.
В маркете все тоже не особо проверка продуктов от недели (могли бы создать спец терминал для такого рода действий )
Одно плохо что Вы и есть разработчики данного терминала, и как говорится деваться не куда.
Исправьте все свой баги.
**** ну вот как работать ***
Пошли 2 сутки как не могу загрузить тиковые котировки в мт4.
Смог. спустя горы страданий, но дальше интерестнее толку та 0 тестер колом стойт после нажатия Старт.
Это называется "Нет конкурентов?! можно не стараться и плевать на ошибки " в пойсковике проблемы с импортом котировок в терминал проблемы с 2010 года нашел.
Если это так затратно . сделайте отдельную платформу для тестов .
1. Какой у вас браузер? Более подробно опишите, пожалуйста .
2. Какой у вас билд терминала? Какая ос, битность? Аналогично необходимо больше подробностей, напишите в сервисдеск.
Требуется небольшой Help...!!!
Зарегистрировался как продавец сигналов.
Успешно создал два сигнала...
В профиле на сайте оба сигнала отображаются...
Но в разделе сигналы в MetaTrade4 не могу их найти...
Их там просто нет...
В чём затык?
Есть еще один интересный баг в 854 билде
У меня есть папка тест которая лежит в экспертах, в ней лежит исходник и ексежшник с именем тест.
В основном каталоге експертс лежит файл с именем тест так же с исходником и екзешником, так вот при компиляции последнего в терминале для теста устанавливается первый .
То есть хочу затестить советника с именем и расположением Експертс\\Тест а в терминале при компиляции автоматически ставится каждый раз Експертс\\Тест\\Тест, приходится каждый раз переставлять советника.
Это напрягает...
Здравствуйте.
Вопрос по МТ5 и его Тестеру.
Заметил одну особенность, индикатор Bands если кинуть на чарт показывает одни значения, если использовать этот индикатор из стандартной библиотеки классов (класс CiBands) с теми же параметрами и вывести данные его буферов на чарт, то данные буферов Upper и Lower не будут совпадать с данными этих же буферов из самого индикатора. При этом буфер Base совпадает со средней линией индикатора. Скорее всего есть ошибка в формуле расчетов параметра девиации либо вообще расчет производится по разному.
Все более интересные сообщения появляются))
2015.08.14 00:04:58.111 HistoryBase 'VTBR-9.15' invalid container (1970.01.01) found (off: 56640, size: 21483, file: 95929)
2015.08.14 00:04:58.111 HistoryCache 'VTBR-9.15' invalid container header [0]