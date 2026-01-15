Ошибки, баги, вопросы - страница 2422

bild 2009

Данные, получаемые со старших ТФ на чарте онлайн отличаются от данных, получаемых в тестере. Баг делает невозможным корректное тестирование советников использующих данные со старших ТФ.

Воспроизводимые минимальные примеры в прикрепе, скрипт для чарта и советник для тестера записывают данные в файл для возможности их последующего сравнения.

На скриншоте, где представлены два соответсвующих файла видны существенные отличия:

bug

И, да, этот баг обойти можно, если самостоятельно делать построение старших ТФ из тиковой истории, но это не значит, что можно не обращать внимание на некорректную работу функций серии i(o,h,l,c), iOpen и т.д. в тестере.

 
Andrey Dik:

Вы запускали мои коды?- нет? Не нравятся мои тесты, напишите свои тесты, "правильно". Когда сделаете проверку на озвученный баг - отпишите здесь. Не охото замарачиваться с проверкой? - тогда не флудите и не умничайте, мой баг репорт не Вам, а разработчикам.
Я использую МТ5 с самого бетта тестинга платформы, и не Вам меня учить.

Запускать Ваши коды нет необходимости. Вы действительно не понимаете проблему?

Скрипт считывает состояния баров на сегодня. Эксперт в процессе тестирования считывает состояния баров на момент текущего тестового времени.

 
Слава, под давлением Вашего авторитета я было засомневался в правильности своих действий... но лишь на мгновение, потому что вспомнил, что я проверял момент о котором Вы говорите, выводя так же время старших ТФ наряду с их ценами.

Всё же, специально для Вас, я сделал это - теперь выводится в одну строку всё что нужно что бы увидеть проблему.... Не хотите же сказать, что время возвращается верно по iTime, а цены iOpen, iHigh, iLow, iClose - неверно и это нормально?

Так же, прошу обратить особое внимание на строку:

int bar = iBarShift (NULL, tf, time, false);

в соответствующей функции, bar - это индекс в массиве, который получается исходя из времени time, независимо от того, на сегодня это запрашивается, на вчера, или на позавчера, возвращается индекс бара из ходя из запрашиваемого времени в параметрах функции. 

В прикрепе примеры с выводом времени ТФ-ов, настоятельно рекомендую всё же запустить их и убедиться в наличии проблемы самостоятельно, а не слушать случайных прохожих которые не удосужились вникнуть в проблематику, заглянуть в код и запустить его.

Мне непонятна позиция администрации... Хотел показать наличие проблемы, хотел как лучше, а получается как всегда...

Pavel Nikiforov:

Столкнулся с такой проблемой в тестере: первый раз нажимаем старт всё хорошо процесс идет, нажимаем сразу после этого - ничего, ни ошибок ни теста. Самый прикол в том, что подождав несколько минут тестер опять работает, но снова на один раз.

Если запустить оптимизацию по ряду прогонов выдает:

EO 2 15:51:28.514 Core 1 genetic pass (0, 0) tested with error "some error after pass finished" in 0:00:00.052

PS 2 15:51:28.615 Core 1 genetic pass (0, 1) tested with error "task rejected by tester agent" in 0:00:00.000 

Такая магия только с одним советником, вероятно проблема с ним и с новыми обновлениями, но где искать не понятно, раньше всё работало(два месяца не трогал).

В общем разобрался. Кому интересно, всему виной Sleep(5000); причем не важно сколько миллисекунд можно и одну. По идее Sleep() не должен влиять на тестирование при этом "проигрывает" сгенерированные тики на указанное время. Я пока не нашел взаимосвязь Sleep() с конкретным кодом советника, у других сов такой проблемы нет, но всё же раньше такого не было и если вы столкнулись с подомным на это нужно обратить внимание.

 
Попробовал использовать CopyRates () в эксперте, результат такой же неккоректный как и в случае i(), время совпадает а цены - нет.

 

Баг компилятора.  В следующем примере выдаётся ошибка при попытке копирования объекта с константным полем, несмотря на наличие перегруженного оператора =.   Причём текст сообщения об ошибке даже не соответствует причине её возникновения, ибо protected там ни при чём. 

class A
{
};

class B
{
  A _data;
 public:
  const A*const Data;
  
  B() : Data(&_data) { }
  
  void operator=(const B &other) { _data= other._data; }
};

struct C
{
  B b;
};

void OnInit()
{
  B b;
  b=b; // Так работает
  C c;
  c=c; // '=' - not allowed for objects with protected members or inheritance
}
 
Как из русского ME загрузить код из англоязычной КБ?
 
Это никому не интересно. Главное Маркет и сигналы работают.
 

Добрый день.

Билд 2007. Проблема следующая. Запускаю в тестере стратегий советника на фьюче (не склейка) с визуализацией. Получаю следующий результат

Теперь убираю галку "Визуализация" и получаю уже другие результаты

Брал другие периоды, включая инструменты. Разнятся и показатели прибыли, и кол-во сделок. Причем после детального сравнения сделок выяснил, что без визуализации есть сделки, которые на уровне логики советника быть не могут. Итого верные данные могут быть только с визуализацией.

Товарищи форумчане и разработчики, что это и как с этим бороться? Тестировать все время с визуализацией на больших периодах накладно, так как процесс идет дольше, чем без визуализации.

