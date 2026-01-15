Ошибки, баги, вопросы - страница 2425

Dmitry Melnichenko:

привет всем, такой вопрос:

есть ли минимальное время действия для отложенных ордеров, если да то как его узнать??

10 минут. Где-то в документации есть.

 
Alexey Viktorov:

не может быть, я отправляю запрос на открытие отложенного ордера

параметры

MqlTradeResult request = {0};
MqlTradeResult result {0};
...
request.type_time = ORDER_TIME_SPECIFIED;

request.expiration  = TimeCurrent() + 110;
...

if(!OrderSend(request, result))
{
 Print(result.retcode); // пишет 10022
}

у одного брокера проходит без проблем, у другого через раз(так сказать), несколько ордеров проходит потом несколько ордеров пишет ошибку!

 
Dmitry Melnichenko:

В десяти минутах не 110 секунд, а гораздо больше. И даже 10 минут может не прокатить. Пока пройдёт размещение ордера, время может измениться на недопустимую погрешность и будет составлять меньше 10ти минут.

 
Alexey Viktorov:

я писал что у одного брокера все работает без проблем, а у другого с ошибками, поэтому и спрашиваю есть ли такой параметр который возвращает минимальное время действия ордера

 

p_err

на картинке выдно, что с начали идут ошибки, а потом пара ордеров устанавливается, если минимум 10 минут, то почему эти два проходят?

 
Dmitry Melnichenko:

Наверное тестер устал.

 

поставил в параметр TimeCurrent() + 120, все ошибки пропали, значит будем считать что минимальное время 2 минуты!

 
Dmitry Melnichenko:

Возможно были какие-то изменения.

 
Илья Ребенок:

Проверю вечером.

Но даже если так, то по идее режимы с визуализацией и без должны отличаться только наличием графика.

Более того,результаты оптимизации после выявленной проблемы тоже ставятся под сомнение. Хотелось бы услышать мнение разработчиков.

Slava, вы случаем не в курсе?

 

Что за фигня твориться с типом double в последних версиях metaeditor? Что в мт4 что в мт5 вместо -0.01  пишет какую то чепуху. Откуда взялись эти цифры, предварительно переменные обнуляются  у меня.

