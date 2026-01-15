Ошибки, баги, вопросы - страница 2425
привет всем, такой вопрос:
есть ли минимальное время действия для отложенных ордеров, если да то как его узнать??
10 минут. Где-то в документации есть.
не может быть, я отправляю запрос на открытие отложенного ордера
параметры
у одного брокера проходит без проблем, у другого через раз(так сказать), несколько ордеров проходит потом несколько ордеров пишет ошибку!
В десяти минутах не 110 секунд, а гораздо больше. И даже 10 минут может не прокатить. Пока пройдёт размещение ордера, время может измениться на недопустимую погрешность и будет составлять меньше 10ти минут.
я писал что у одного брокера все работает без проблем, а у другого с ошибками, поэтому и спрашиваю есть ли такой параметр который возвращает минимальное время действия ордера
на картинке выдно, что с начали идут ошибки, а потом пара ордеров устанавливается, если минимум 10 минут, то почему эти два проходят?
Наверное тестер устал.
поставил в параметр TimeCurrent() + 120, все ошибки пропали, значит будем считать что минимальное время 2 минуты!
Возможно были какие-то изменения.
Проверю вечером.
Но даже если так, то по идее режимы с визуализацией и без должны отличаться только наличием графика.
Более того,результаты оптимизации после выявленной проблемы тоже ставятся под сомнение. Хотелось бы услышать мнение разработчиков.
Slava, вы случаем не в курсе?
Что за фигня твориться с типом double в последних версиях metaeditor? Что в мт4 что в мт5 вместо -0.01 пишет какую то чепуху. Откуда взялись эти цифры, предварительно переменные обнуляются у меня.