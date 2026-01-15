Ошибки, баги, вопросы - страница 2429
Вставляйте код правильно: Как вставить код
А можно как-нибудь прогресс-бар ачивок в терминале скрыть? бесит аццки.
ладно бы он неподвижный был, но нет же! зачем-то надо было анимацию прикрутить
что означает такое предупреждение?
не вижу никакой проблемы - простейшее сравнение двух чисел...
А эти два числа каких типов? И также не мешает пользоваться переводом сообщения об ошибке - так сразу поймёте где Ваша ошибка.
А эти два числа каких типов? И также не мешает пользоваться переводом сообщения об ошибке - так сразу поймёте где Ваша ошибка.
fabs() всегда double
PeriodSeconds() всегда int
Перевод тоже очевидный...
Вот я нашёл ответ:
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page166#comment_29753
но не уверен, что в моём случае он применим...
так нет предупреждения, но выглядит как извращение
fabs(Start-End)/100 какой тип имеет? А?
Справка: Приведение типов
double/int = double
double/int = double
Да, верно. И вот этот double Вы сравниваете с int (PeriodSeconds -> int).
обычно, нет в таком сравнении проблемы, вот искусственные примеры. Компилятор предупреждает только в вышеприведённом случае: