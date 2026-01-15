Ошибки, баги, вопросы - страница 2429

Uriel Melliphant:


А можно как-нибудь прогресс-бар ачивок в терминале скрыть? бесит аццки.

ладно бы он неподвижный был, но нет же! зачем-то надо было анимацию прикрутить

 

что означает такое предупреждение?


не вижу никакой проблемы - простейшее сравнение двух чисел...

 
А эти два числа каких типов? И также не мешает пользоваться переводом сообщения об ошибке - так сразу поймёте где Ваша ошибка.

 
fabs()  всегда double

PeriodSeconds() всегда int

Перевод тоже очевидный...

Вот я нашёл ответ:

https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page166#comment_29753

но не уверен, что в моём случае он применим...

if(fabs(Start-End)/1000 > (double)PeriodSeconds(PERIOD_D1)*10)

так нет предупреждения, но выглядит как извращение

fabs(Start-End)/100 какой тип имеет? А?


Справка: Приведение типов

 
Vladimir Karputov:

fabs(Start-End)/100 какой тип имеет? А?


Справка: Приведение типов

double/int = double

 
Igor Zakharov:

double/int = double

Да, верно. И вот этот double Вы сравниваете с int (PeriodSeconds -> int).

 
Vladimir Karputov:

Да, верно. И вот этот double Вы сравниваете с int (PeriodSeconds -> int).

и?
 
Vladimir Karputov:

Да, верно. И вот этот double Вы сравниваете с int (PeriodSeconds -> int).

обычно, нет в таком сравнении проблемы, вот искусственные примеры. Компилятор предупреждает только в вышеприведённом случае:


