Ошибки, баги, вопросы - страница 1208
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как в терминале МТ5 во вкладке "Библиотека" найти по названию нужный файл ? Раньше вроде был поиск, а сейчас не вижу.
а кнопку "Отмена" забыли перевести на англицкий? )
ЗЫ: хотя тут в настройках винды дело
С какого перепуга начали затираться ссылки в сообщениях на БУКУ? Как в личных, так и на форуме!
Цензура или что это?
Исправьте пожалуйста ошибку/шпильку в данных : XAGUSD H1 26.06.2013 20:00 18.72/18.73/0.19/18.66 - шпилька вниз.
Витрина сигналов.
Планшет Lenovo miix 2, Windows 8.1, IE 11 в режиме рабочего стола (режим классическая версия), разрешение экрана 1280х800, масштаб в системе - 100%.
В зависимости от настроек масштаба браузера в витрине сигналов показывается разное кол-во параметров.
Масштаб 75%: Прирост, Подписчики, Недели, Тренды, Прибыльные, Пункты в среднем, Макс. просадка
Масштаб 100%: Прирост, Подписчики, Недели, Тренды, Прибыльные
Масштаб 125%: Прирост, Подписчики, Недели, Тренды,
Витрина сигналов.
Планшет Lenovo miix 2, Windows 8.1, IE 11 в режиме рабочего стола (режим классическая версия), разрешение экрана 1280х800, масштаб в системе - 100%.
В зависимости от настроек масштаба браузера в витрине сигналов показывается разное кол-во параметров.
Показывается то количество параметров, которое помещается на экран. Обычная практика.
Это таки да, но почему при 100% масштабе показывает не всё? Ведь места при 100% масштабе, да и при 125% масштабе справа остаётся довольно много.