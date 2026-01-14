Ошибки, баги, вопросы - страница 1208

Zeleniy:
Как в терминале МТ5 во вкладке "Библиотека" найти по названию нужный файл ? Раньше вроде был поиск, а сейчас не вижу.
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/startworking/interface
 

а кнопку "Отмена" забыли перевести на англицкий? )

ЗЫ: хотя тут в настройках винды дело

 
Расскажите плиз, является ли перечень поддерживаемых типов ордеров исчерпывающим. Вот в четверке нет, stop-limit ордеров, т.е. они, как бы являются факультативными, но появились в МТ5. Однако нет ли еще нереализованных опций? В частности, хотелось быть иметь limit-stop (условно говоря) ордера - по аналогии со stop-limit ордерами они "ждут", когда цена коснется уровня активации (в данном случае со стороны лимит-цены), после чего выставляется стоп-ордер (а не лимитник).
 

С какого перепуга начали затираться ссылки в сообщениях на БУКУ? Как в личных, так и на форуме!

Цензура или что это?

 

Исправьте пожалуйста ошибку/шпильку  в данных :  XAGUSD   H1   26.06.2013   20:00   18.72/18.73/0.19/18.66  - шпилька вниз.

 
XAGUSD   H1   26.06.2013   20:00   18.72/18.73/18.49/18.66 - competent review
 

Витрина сигналов.

Планшет Lenovo miix 2, Windows 8.1, IE 11 в режиме рабочего стола (режим классическая версия), разрешение экрана 1280х800, масштаб в системе  - 100%.

В зависимости от настроек масштаба браузера в витрине сигналов показывается разное кол-во параметров.

Масштаб 75%: Прирост, Подписчики, Недели, Тренды, Прибыльные, Пункты в среднем, Макс. просадка

Масштаб 100%: Прирост, Подписчики, Недели, Тренды, Прибыльные

Масштаб 125%: Прирост, Подписчики, Недели, Тренды,

 
barabashkakvn:

Витрина сигналов.

Планшет Lenovo miix 2, Windows 8.1, IE 11 в режиме рабочего стола (режим классическая версия), разрешение экрана 1280х800, масштаб в системе  - 100%.

В зависимости от настроек масштаба браузера в витрине сигналов показывается разное кол-во параметров.

Показывается то количество параметров, которое помещается на экран. Обычная практика.
 
marsel:
Показывается то количество параметров, которое помещается на экран. Обычная практика.
Это таки да, но почему при 100% масштабе показывает не всё? Ведь места при 100% масштабе, да и при 125% масштабе справа остаётся довольно много.
 
barabashkakvn:
Это таки да, но почему при 100% масштабе показывает не всё? Ведь места при 100% масштабе, да и при 125% масштабе справа остаётся довольно много.
Тогда пожалуйте в Сервисдеск со скринштами
