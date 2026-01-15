Ошибки, баги, вопросы - страница 2420
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Зачем в mql5 move семантика? Тут не нужна такая оптимизация производительности, тем более это виртуалка. Для каких еще целей ее вводить?)
Сам по себе mql5 сильно отличается как от C++, так и от C++98, так и уж тем более от C++11/14/17, но его возможности сейчас полностью покрывают необходимые вещи для создания советника.
но его возможности сейчас полностью покрывают необходимые вещи для создания советника.
Они и 6 лет назад в старом MQL4 покрывали эти необходимости, если вы имеете представление, каков был уровень языка в те времена. Мы писали на нём советники, а некоторые и до сих пор кодят в таком архаическом стиле. Так что всё относительно.
Для каких еще целей ее вводить?)
Тут выдаёт ошибку:
А так не выдаёт:
Так тоже не выдаёт:
В прикрепленном файле скрипт для воспроизведения ошибки, пустой скрипт с парой строк кода что выше.
Ну это совсем не логично:
Класс E не заслуживает такой популярности.
Компилируется без ошибок.
Это ошибка компилятора?
Это ошибка компилятора?
Может назойливый трёп формчанина о фигне, отвлекающий от серьёзных дел?
когда будешь в шкуре его энтузиазма проходить все это, тогда раскажешь?
Это ошибка компилятора?
так вроде логично же.
как могут в паблик функции входные параметры быть приват. Конфликт интересов.
если этот приват параметр нужно использовать внутри этой функции, то его не нужно объявлять входным, т.к. он итак существует.
Если это подразумевается другая переменная, то конечно же будет внутри функции конфликт имен с существующей приват переменной и поэтому ее нужно обозвать другим именем.
ЗЫ Оказывается не важно - i паблик или приват. Это банальный конфликт имен. Внутри функции f будет неопределенность что такое i - входной параметр или глобальная переменная родительского класса.
в вопросе подразумевалось, что мы не можем обратиться к члену из-за приватности, но конфликт имен все равно показывается компилятором.
как я уже написал, плюсы ведут себя точно так же, т.е. ошибки в компиляторе нет и все хорошо.