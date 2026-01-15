Ошибки, баги, вопросы - страница 2423
Добрый день.
Билд 2007. Проблема следующая. Запускаю в тестере стратегий советника на фьюче (не склейка) с визуализацией. Получаю следующий результат
Теперь убираю галку "Визуализация" и получаю уже другие результаты
Брал другие периоды, включая инструменты. Разнятся и показатели прибыли, и кол-во сделок. Причем после детального сравнения сделок выяснил, что без визуализации есть сделки, которые на уровне логики советника быть не могут. Итого верные данные могут быть только с визуализацией.
Товарищи форумчане и разработчики, что это и как с этим бороться? Тестировать все время с визуализацией на больших периодах накладно, так как процесс идет дольше, чем без визуализации.
Какой режим тестирования?
Предполагаю, что дело в индикаторах...
В советнике используется 2 индикатора: 1 стандартный фрактал 2 на 2, второй индикатор - доработанный стандартный фрактал, но с возможностью указания свеч.
Конкретно в анализируемом случае 1 из левых входов в рынок был из-за того, что робот посчитал, что свеча закрылась выше фрактала, но по факту до фрактала было очень далеко.
UPD. Забыл, еще используется стандартный индикатор ATR
не используются ли случайно ТФ кроме того, на чем запущен эксперт?
Возможно для индикаторов критична история - проверьте показания индикаторов, особенно в самом начале тестирования.
Слава, под давлением Вашего авторитета я было засомневался в правильности своих действий... но лишь на мгновение, потому что вспомнил, что я проверял момент о котором Вы говорите, выводя так же время старших ТФ наряду с их ценами.
Всё же, специально для Вас, я сделал это - теперь выводится в одну строку всё что нужно что бы увидеть проблему.... Не хотите же сказать, что время возвращается верно по iTime, а цены iOpen, iHigh, iLow, iClose - неверно и это нормально?
Цена open для всех баров всех таймфреймов, начинающихся с одного и того же времени, должна совпадать.
У Вас где-то не совпадает?
Покажите несовпадение.
После этого обсудим high, low и close
Возможно для индикаторов критична история - проверьте показания индикаторов, особенно в самом начале тестирования.
Проверю вечером.
Но даже если так, то по идее режимы с визуализацией и без должны отличаться только наличием графика.
Более того,результаты оптимизации после выявленной проблемы тоже ставятся под сомнение. Хотелось бы услышать мнение разработчиков.
Цена open для всех баров всех таймфреймов, начинающихся с одного и того же времени, должна совпадать.
У Вас где-то не совпадает?
Покажите несовпадение.
После этого обсудим high, low и close
Я говорю про несовпадение данных с ТФ-ов полученных с чарта и полученных в тестере в режиме "реальные тики".
Я говорю про несовпадение данных с ТФ-ов полученных с чарта и полученных в тестере в режиме "реальные тики".
Ответьте на вопрос.
У Вас есть несовпадения по ценам open? Да или нет?