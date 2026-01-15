Ошибки, баги, вопросы - страница 3072

fxsaber:

Сам переключаюсь между графиками горячими клавишами - через BRING_TO_TOP.

И всё-таки я победил эту проблему… Правда не понял как переключаетесь, но переключение крыской работает… И переключение графиков по ctrl+tab, тоже работает.


 
Alexey Viktorov:
А код? Или хотя бы описание и логика.
 
Alexey Viktorov:
Правда не понял как переключаетесь 
void OnStart()
{
  for (long Chart = ChartFirst(); Chart != -1; Chart = ChartNext(Chart))
  {
    ChartSetInteger(Chart, CHART_BRING_TO_TOP, true);
    ChartGetInteger(Chart, CHART_WINDOW_HANDLE);
    
    Sleep(1000);
  }
}
 
Artyom Trishkin
А код? Или хотя бы описание и логика.
Код без изменений. Просто поместить это всё надо в OnTick() или OnTimer() На любителя…


А это новшество только для модераторов?

 
fxsaber:
А следить о потере фокуса надо в другом советнике?
 
Alexey Viktorov
А это новшество только для модераторов?

Какое новшество? Где такое?

 
Artyom Trishkin

Нет… это для всех так стало. Я уже увидел…

 
Alexey Viktorov

Я не вижу. Где такое?

А-а-а, в цитате... Понятно.

 
Artyom Trishkin

Выделено цветом

 
Alexey Viktorov

Интересно. Только для чего оно надо - не понятно. Но очень интересно :)

