Ошибки, баги, вопросы - страница 3072
Сам переключаюсь между графиками горячими клавишами - через BRING_TO_TOP.
И всё-таки я победил эту проблему… Правда не понял как переключаетесь, но переключение крыской работает… И переключение графиков по ctrl+tab, тоже работает.
Правда не понял как переключаетесь
А код? Или хотя бы описание и логика.
А это новшество только для модераторов?
Код без изменений. Просто поместить это всё надо в OnTick() или OnTimer() На любителя…
А это новшество только для модераторов?
Какое новшество? Где такое?
Нет… это для всех так стало. Я уже увидел…
Я не вижу. Где такое?
А-а-а, в цитате... Понятно.
Выделено цветом
Интересно. Только для чего оно надо - не понятно. Но очень интересно :)