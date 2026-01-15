Ошибки, баги, вопросы - страница 2426
Что за фигня твориться с типом double в последних версиях metaeditor? Что в мт4 что в мт5 вместо -0.01 пишет какую то чепуху. Откуда взялись эти цифры, предварительно переменные обнуляются у меня.
Память надо заменить. И в старых версиях было точно так-же.
компилятор в одинаковых случаях ведёт себя по разному.
Скачал 2 файла из кодобазы: https://www.mql5.com/en/code/15440
были сделаны, очевидно до того как появились iTime(). Один из них компилируется, второй ругается:
Функции идентичны:
вызовы тоже
Причина, по которой ругается очевидна, понятна и легко исправляется автозаменой, но разное поведение в аналогичных ситуациях - настораживает.
PS:
откомпилированный индикатор работает корректно.
Какую еще память? Причем тут память?
Запустил следующий код :
И получил странный результат:
Т.е SymbolInfoTick c первым параметром равным "" почему то возвращает последний тик по символу графика, а не false и тик из нулей. Хотя судя по определению в документации так быть не должно.
property strict?
property strict?
в обоих одинаково:
Я до символа не проверял (как указал выше - код не мой), но при беглом просмотре они идентичны на 95%. И разница не в тех местах, где ошибка вылезает. Но, почему-то один компилируется, другой нет. Я уже исправил для себя, но о странности информирую разработчиков.
Похоже этот баг появился в недавних билдах МТ5.
Баг в функциях CryptEncode() и CryptDecode(). Проблема с методом преобразования CRYPT_AES256
Воспроизвести баг можно в последнем(2009) билде вот этим скриптом:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
CryptEncode в MT5 2009 стала выдавать другой результат
Ilyas, 2019.04.08 10:28
Спасибо за сообщение.
Ошибка в шифровании AES исправлена.
