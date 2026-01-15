Ошибки, баги, вопросы - страница 2427
Покажите код вывода
"1.e-002" - это (string)Lots?
Да.
Сменил лот во входных параметрах на 0.05
Изменил код на:
P.S. А вот если сразу ввести 0.01, то отображает правильно
Виталий, но ведь DoubleToString имеет второй параметр. И в твоём варианте обязательный, иначе будет по умолчанию. К счастью не помню сколько, оно мне не интересно.
По умолчанию не должно выводить 0.01 как 1.e-002
Будем править
компилятор в одинаковых случаях ведёт себя по разному.
Скачал 2 файла из кодобазы: https://www.mql5.com/en/code/15440
были сделаны, очевидно до того как появились iTime(). Один из них компилируется, второй ругается:
Функции идентичны:
вызовы тоже
Причина, по которой ругается очевидна, понятна и легко исправляется автозаменой, но разное поведение в аналогичных ситуациях - настораживает.
PS:
откомпилированный индикатор работает корректно.
У меня оба файла вызывают абсолютно одинаковые списки ошибок (всего по 8).
Перезакачал, попробовал компилировать, оба с ошибками, но количество разное: 8 и 9
Судя по отчёту автозамены, должно быть разное.
Значит, вчера был какой-то сбой МЕ. Первый вижу сбой в пользу пользователя (откомпилировался без правок и работал!).
Да, действительно, в range на 1 больше.