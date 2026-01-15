Ошибки, баги, вопросы - страница 2300

SuhanovDM94:
Может, у МТ5 есть открытый API, и можно сделать это с помощью него? Подскажите, хоть, в каком направлении копать?

Вторая ссылка

 
Andrey Khatimlianskii:

Вторая ссылка

Andrey Khatimlianskii:

Вторая ссылка

Андрей, здравствуйте. Ваша ссылка ведёт к поисковику MQL5.com. Буду Вам очень признателен, если уточните, что Вы имели ввиду.

 
SuhanovDM94:

Андрей, здравствуйте. Ваша ссылка ведёт к поисковику MQL5.com. Буду Вам очень признателен, если уточните, что Вы имели ввиду.

Имел в виду, что нужно воспользоваться поиском:


[Удален]  
Nikolai Semko:

Прошу помочь знающих людей разобраться в вопросе указателей на экземпляры классов. А то я не въезжаю. 

Имеем такой пример скрипта:

При выполнении имеем, как и предпологалось:


если экземпляр класса объявляем так:

тогда при выполнении имеем:

т.е. деструктор даже не запускается, память соответственно не освобождается.


Если же экземпляр класса объявляем так:

то конструктор запускается два раза, деструктор 1 раз, но при этом память не освобождается и имеем тип указателя объекта POINTER_AUTOMATIC , хотя предпологалось POINTER_DYNAMIC


Как добиться всегда выполнения деструктора и правильного выполнения delete

Ну и каша в голове.

 
TheXpertВсе комбинации берет на себя шаблон, поэтому для 9 параметров надо 10 перегрузок функций.

Спасибо, земляк, дай бог тебе плюсов в карму)

 
Andrey Khatimlianskii:

Имел в виду, что нужно воспользоваться поиском:


В этом руководстве, кажется, есть то, что нужно. Буду копать в этом направлении. Спасибо!

 

Из работающего советника, поясните плз, в чём дело? 

Привязка чисел к вершинам Зигзага

Вывод данных и привязка их к графику (по "опорной" ценовой координате Low) выполнены следующим образом:

1) определены нужные переменные

extern string font_name = "Arial"; extern int font_size = 8; extern color HighColor=Orange, LowColor=PaleGreen;

int kBtT,DtT; //количество Баров, Длина текущего тренда  и      bool tvT,tnT; //Тренд текущий восходящий/нисходящий 

2) определена функция 

void ORT(int n, double Y1, string l, color c) {

  string Obj = TimeToStr(Time[n], TIME_DATE|TIME_MINUTES);

  ObjectCreate (Obj, OBJ_TEXT, 0, Time[n], Y1);

  ObjectSetText(Obj, l, font_size, font_name);

  ObjectSet    (Obj, OBJPROP_COLOR, c); } 

3) после команды 

if(tvT) ORT(kBtT,Low[kBtT],DtT,LowColor);   else ORT(kBtT,High[kBtT]+6*_Point,DtT,HighColor);

на графике любой валютной пары с установленным индикатором Зигзаг ВБЛИЗИ его вершин и низин выводятся соответствующие им значения. 

Однако в последующем числа в НИЗИНАХ Зигзага остаются без изменений, а в ВЕРШИНАХ Зигзага при изменениях РАЗМЕРА окна - почему-то начинают смещаться вверх или вниз на несколько пикселей.

В чём причина и что можно предпринять, чтобы устранить эту "неполадку"? 

 
Для текстового объекта, располагающегося на High[], точка привязки (свойство OBJPROP_ANCHOR) должно иметь значение ANCHOR_LOWER (точка привязки снизу по центру).

Для текстового объекта, располагающегося на Low[], точка привязки (свойство OBJPROP_ANCHOR) должно иметь значение ANCHOR_UPPER (точка привязки сверху по центру).

Либо ANCHOR_CENTER для обоих расположений - точка привязки по центру.

Попробуйте.

 
Artyom Trishkin:

Для текстового объекта, располагающегося на High[], точка привязки (свойство OBJPROP_ANCHOR) должно иметь значение ANCHOR_LOWER (точка привязки снизу по центру).

Для текстового объекта, располагающегося на Low[], точка привязки (свойство OBJPROP_ANCHOR) должно иметь значение ANCHOR_UPPER (точка привязки сверху по центру).

Либо ANCHOR_CENTER для обоих расположений - точка привязки по центру.

Попробуйте.

Спасибо. Начну с утра пораньше (чтобы сейчас не огорчаться или не слишком шумно радоваться). Спокойной ночи!

