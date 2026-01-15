Ошибки, баги, вопросы - страница 2305
Как в дебаге увидеть содержимое числового массива?
В Тестере все поля/кнопки в неактивном положении. При этом Start-кнопка доступна.
Результат получен через нажатие на Старт, а затем Стоп. В логе только это
Реанимировать Тестер получается только после нажатия на Старт, затем Стоп.
В данной ситуации ошибки компиляции правомерны?
да
Ситуация с NullStruct была бы понятна, если бы вызывалась не в методе структуры. Но в методе то полный доступ ко всем полям. Поэтому возможность там такой инициализации не выглядит чем-то незаконным.
это только мое мнение. может разрабы по-другому думают
Эти две минуты ожидания все равно оставили Агент в состоянии connecting.
Лог Агента
Уважаемые разработчики, обратите внимание на время в логе Тестера и Агента. Это много объясняет.
Запускаем одиночный с включенным визуализатором. Сразу жмем Стоп, снимаем галку визуализации и запускаем снова. Итог - выше.
Скажите пожалуйста, для МТ4 сторадж более недоступен?