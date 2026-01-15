Ошибки, баги, вопросы - страница 2305

Новый комментарий
 
fxsaber:
Как в дебаге увидеть содержимое числового массива?
Похоже, что только поэлементно с указанием номера элемента. 
Например a[2345]
 

В Тестере все поля/кнопки в неактивном положении. При этом Start-кнопка доступна.


Результат получен через нажатие на Старт, а затем Стоп. В логе только это

2018.10.10 11:02:29.631 Tester  EURUSD: history data begins from 2016.01.04 00:00
2018.10.10 11:02:29.731 Tester  EURUSD: preliminary downloading of history ticks started, it may take quite a long time
2018.10.10 11:02:38.582 Tester  stopped by user
2018.10.10 11:02:38.582 Tester  EURUSD: preliminary downloading of history ticks canceled


Реанимировать Тестер получается только после нажатия на Старт, затем Стоп.

 
В данной ситуации ошибки компиляции правомерны?
struct A
{
private:
  int i;
  
public:  
  void Reset()
  {
    ZeroMemory(this); // 'this' - not allowed for objects with protected members or inheritance
  }

  void Reset2()
  {
    static const A NullStruct = {0}; // 'NullStruct' - cannot be initialized with initializer list
    
    this = NullStruct;
  }
};
 
fxsaber:
В данной ситуации ошибки компиляции правомерны?
да
 
TheXpert:
да

Ситуация с NullStruct была бы понятна, если бы вызывалась не в методе структуры. Но в методе то полный доступ ко всем полям. Поэтому возможность там такой инициализации не выглядит чем-то незаконным.

 
На фрилансе после оформления заказа ошибка 500. У всех так?
 
fxsaber:

это только мое мнение. может разрабы по-другому думают

 
Возможно, данная инфа поможет словить эту ситуацию
2018.10.10 19:26:50.528 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2018.10.10 19:27:08.553 Core 1  tester agent authorization error
2018.10.10 19:28:56.282 Core 1  no connection
2018.10.10 19:28:56.292 Core 1  connect error

Эти две минуты ожидания все равно оставили Агент в состоянии connecting.


Лог Агента

OS      3       19:26:48.274    Tester  close visual tester window
QI      0       19:26:48.274    Tester  shutdown tester machine
KS      0       19:26:52.715    Server  MetaTester 5 stopped


Уважаемые разработчики, обратите внимание на время в логе Тестера и Агента. Это много объясняет.


Запускаем одиночный с включенным визуализатором. Сразу жмем Стоп, снимаем галку визуализации и запускаем снова. Итог - выше.

 
Посмотрите новые билды на сервере MetaQuotes-Beta (realtime.metatrader5.com)
[Удален]  
Renat Fatkhullin:

Скажите пожалуйста, для МТ4 сторадж более недоступен?

1...229822992300230123022303230423052306230723082309231023112312...3696
Новый комментарий