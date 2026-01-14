Ошибки, баги, вопросы - страница 1146

Новый комментарий
 
TheXpert:
Вообще-то как раз в плюсах инициализация статических  членов вынесена за пределы класса. Внутри можно инициализировать только константы интегральных типов.
Вообще-то речь и идёт именно о константах. В С++ это прекрасно работает.
 
meat:
Вообще-то речь и идёт о константах.
ок, повторюсь. Интегральных типов. Дабл так задать не получится, по крайней мере по старому стандарту.
 
Renat:

Если говорить о фоновом распознавании URL в теле сообщения, то дело не в регулярке, а просто не лазаем по HTTPS ресурсам в поисках структурированных данных.

Ну, тогда в вашем случае всё решается банальной текстовой заменой "https" на "http" перед проверкой. Саму ссылку при этом оставьте с HTTPS в целях безопасности.

Renat:

Если же говорить о штатной функции вставки YouTube роликов, которая есть на панели редактора, то там с YouTube для шаринга все равно выдаются HTTP ссылки вида http://youtu.be/ZI67sr0RXzU даже если зайти по HTTPS.

А если нажать на ролик ПКМ и кликнуть "Скопировать ссылку", то и протокол будет соответствующий.

HTTPS - основной протокол Интернета (в HTTP 2.0 он станет главным) и его глупо игнорировать.

 

Обновление вышло, а об анонсе забыли (build 942). Что хоть сделали ?

Какая-то галочка (Разрешить изменение настроек Сигналов) в настройках программ появилась на вкладке "Общие". Только не понятно, что она означает.

 

Еще нашёл новый пункт:

изменения 

Справка еще не обновлена, так что, похоже, до 26 числа будем просто гадать, что это за изменения такие. 

 
TheXpert:
ок, повторюсь. Интегральных типов. Дабл так задать не получится, по крайней мере по старому стандарту.

Да, согласен, я сразу как-то не обратил внимание.  Ну что ж, пусть тогда хотя бы интегральные типы сделают... Хотя вполне можно сделать и все остальные.  Не знаю, зачем ввели такое ограничение в плюсах, но в MQL могли бы и обойти его, в пользу большего удобства.  Ведь по сути статическая переменная класса ничем не отличается от обычной глобальной переменной. Тем более если речь идёт о константах.

 

И вот ещё такая недоработка обнаружилась. Следующий код не компилируется, выдаётся ошибка в предпоследней строчке: 'Struct' - non-static members and methods cannot be used

struct Struct
{
  Struct() {};
  Struct(int a) {};
};

void func()
{
  static Struct object(2);
}

Если же объявлять без аргументов

static Struct object;

 то компилируется нормально. Хотя в обоих случаях используется метод "non-static".

В C++ такой проблемы не наблюдается. 

 
Что значит, если в окне наложенных на график индикаторов в MT5 напротив индикатора стоит (debugging)? В 4-ке такого не было. Индюк вроде работает нормально. Можно просто не обращать внимание, чисто практически? Спасибо.
 
Nilog:
Что значит, если в окне наложенных на график индикаторов в MT5 напротив индикатора стоит (debugging)? В 4-ке такого не было. Индюк вроде работает нормально. Можно просто не обращать внимание, чисто практически? Спасибо.
Это вы его отладку запустили (F5). Перекомпилируйте F7.
 
Nilog:
Что значит, если в окне наложенных на график индикаторов в MT5 напротив индикатора стоит (debugging)? В 4-ке такого не было. Индюк вроде работает нормально. Можно просто не обращать внимание, чисто практически? Спасибо.
Для компиляции надо жать F7 а не F5 и будет вам щасте )
1...113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153...3695
Новый комментарий