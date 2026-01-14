Ошибки, баги, вопросы - страница 1146
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вообще-то как раз в плюсах инициализация статических членов вынесена за пределы класса. Внутри можно инициализировать только константы интегральных типов.
Вообще-то речь и идёт о константах.
Если говорить о фоновом распознавании URL в теле сообщения, то дело не в регулярке, а просто не лазаем по HTTPS ресурсам в поисках структурированных данных.
Ну, тогда в вашем случае всё решается банальной текстовой заменой "https" на "http" перед проверкой. Саму ссылку при этом оставьте с HTTPS в целях безопасности.
Renat:
Если же говорить о штатной функции вставки YouTube роликов, которая есть на панели редактора, то там с YouTube для шаринга все равно выдаются HTTP ссылки вида http://youtu.be/ZI67sr0RXzU даже если зайти по HTTPS.
А если нажать на ролик ПКМ и кликнуть "Скопировать ссылку", то и протокол будет соответствующий.
HTTPS - основной протокол Интернета (в HTTP 2.0 он станет главным) и его глупо игнорировать.
Обновление вышло, а об анонсе забыли (build 942). Что хоть сделали ?
Какая-то галочка (Разрешить изменение настроек Сигналов) в настройках программ появилась на вкладке "Общие". Только не понятно, что она означает.
Еще нашёл новый пункт:
Справка еще не обновлена, так что, похоже, до 26 числа будем просто гадать, что это за изменения такие.
ок, повторюсь. Интегральных типов. Дабл так задать не получится, по крайней мере по старому стандарту.
Да, согласен, я сразу как-то не обратил внимание. Ну что ж, пусть тогда хотя бы интегральные типы сделают... Хотя вполне можно сделать и все остальные. Не знаю, зачем ввели такое ограничение в плюсах, но в MQL могли бы и обойти его, в пользу большего удобства. Ведь по сути статическая переменная класса ничем не отличается от обычной глобальной переменной. Тем более если речь идёт о константах.
И вот ещё такая недоработка обнаружилась. Следующий код не компилируется, выдаётся ошибка в предпоследней строчке: 'Struct' - non-static members and methods cannot be used
Если же объявлять без аргументов
static Struct object;
то компилируется нормально. Хотя в обоих случаях используется метод "non-static".
В C++ такой проблемы не наблюдается.
Что значит, если в окне наложенных на график индикаторов в MT5 напротив индикатора стоит (debugging)? В 4-ке такого не было. Индюк вроде работает нормально. Можно просто не обращать внимание, чисто практически? Спасибо.
Что значит, если в окне наложенных на график индикаторов в MT5 напротив индикатора стоит (debugging)? В 4-ке такого не было. Индюк вроде работает нормально. Можно просто не обращать внимание, чисто практически? Спасибо.