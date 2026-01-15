Ошибки, баги, вопросы - страница 2303
Напишу свой OrderSend, сравню.
Написал. Не универсальный, но существенно быстрее идет Оптимизация.
Замер показал, что в режиме Оптимизации кастомный OrderSend работает в 50 раз быстрее штатного. Понятно, что не универсальный, но в 50 раз - что-то многовато.
Server Error
403 - Forbidden: Access is denied.
You do not have permission to view this directory or page using the credentials that you supplied.
Не открывайет сайт mql5
Server Error
403 - Forbidden: Access is denied.
You do not have permission to view this directory or page using the credentials that you supplied.
А это сообщение написали с принтера?
Если отключить вайфай, все работает
Подождите около часа, и сайт снова будет доступен. Почитайте в инете, что такое "403 - Forbidden: Access is denied"
'Test.mq5' Test.mq5 1 1 'TesterBenchmark.mqh' TesterBenchmark.mqh 1 1 'MT4Orders.mqh' MT4Orders.mqh 1 1 'HashMap.mqh' HashMap.mqh 1 1 'IMap.mqh' IMap.mqh 1 1 'ICollection.mqh' ICollection.mqh 1 1 'IEqualityComparer.mqh' IEqualityComparer.mqh 1 1 'DefaultEqualityComparer.mqh' DefaultEqualityComparer.mqh 1 1 'EqualFunction.mqh' EqualFunction.mqh 1 1 'IEqualityComparable.mqh' IEqualityComparable.mqh 1 1 'HashFunction.mqh' HashFunction.mqh 1 1 'IComparable.mqh' IComparable.mqh 1 1 'CompareFunction.mqh' CompareFunction.mqh 1 1 'HashSet.mqh' HashSet.mqh 1 1 'ISet.mqh' ISet.mqh 1 1 'PrimeGenerator.mqh' PrimeGenerator.mqh 1 1 'Virtual.mqh' Virtual.mqh 1 1 'Orders.mqh' Orders.mqh 1 1 'Order.mqh' Order.mqh 1 1 macro redefinition Virtual.mqh 551 9 macro redefinition Virtual.mqh 552 9 'TradeChannel.mqh' TradeChannel.mqh 1 1 'System.mqh' System.mqh 1 1 'Price_Compare.mqh' Price_Compare.mqh 1 1 'Channel_Unit.mqh' Channel_Unit.mqh 1 1 'Channel.mqh' Channel.mqh 1 1 'Pointer.mqh' Pointer.mqh 1 1 'Channel_Adaptive.mqh' Channel_Adaptive.mqh 1 1 'Levels.mqh' Levels.mqh 1 1 'Level.mqh' Level.mqh 1 1 generating code 0 0 0 error(s), 2 warning(s), compile time: 2431 msec 1 3Выделенные предупреждения находятся где-то в середине. Заметить их сложно (подокно сообщений компилятора не развернуто на весь экран), т.к. нижнее сообщение "2 warnings" никак не подсвечивается, как это происходит, когда есть errors. Есть ли возможность подсвечивать и warnings в последней строке при их наличии?
Подскажите, пожалуйста, какое значение надо сообщить, чтобы отменить фиксацию масштаба?
(цель: в настройках индюка в закладке "Шкала" галочки снять программно)
Забавный баг
Всем привет.
Вопрос следующего характера в цикле выбираю номер ордера и хочу получить его профит, но OrderProfit() для данного ордера возвращает не правильное значение.
Причем интересно то что всегда по разному.(иногда верное значение)
Не судите строго.
Прикрепил 2 скирншота.
for(int i2=OrdersHistoryTotal()-; i2>=0; i2--)
{
if((OrderSelect(i2,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)==true)&&OrderSymbol()==Symbol() &&
OrderMagicNumber()==Magic && OrderProfit()<=0)
{
a=3;
Alert("Profit: ", OrderProfit());
Alert("MAgic order: ", OrderMagicNumber());
Alert("MAgic: ", Magic);
Alert("SymbolOrder: ", OrderSymbol());
Alert("Symbol: ", Symbol());
Alert("NoOrders: ", OrderTicket());
Alert("Type: ","minus");
Alert("orderselect: ", OrderSelect(i2,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY));
Alert("Lot: ", OrderLots());
}
else
{
a=5;
Alert("Profit: ", OrderProfit());
Alert("MAgic order: ", OrderMagicNumber());
Alert("MAgic: ", Magic);
Alert("SymbolOrder: ", OrderSymbol());
Alert("Symbol: ", Symbol());
Alert("NoOrders: ", OrderTicket());
Alert("Type: ","minus");
Alert("orderselect: ", OrderSelect(i2,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY));
Alert("Lot: ", OrderLots());
}
Всем привет.
Вопрос следующего характера...
Профит ордера в МТ4 считается как OrderProfit()+OrderCommission()+OrderSwap()