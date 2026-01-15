Ошибки, баги, вопросы - страница 2303

fxsaber:

Напишу свой OrderSend, сравню.

Написал. Не универсальный, но существенно быстрее идет Оптимизация.


Замер показал, что в режиме Оптимизации кастомный OrderSend работает в 50 раз быстрее штатного. Понятно, что не универсальный, но в 50 раз - что-то многовато.

 
Не открывайет сайт mql5

Server Error

403 - Forbidden: Access is denied.

You do not have permission to view this directory or page using the credentials that you supplied.


Подскажите, что делать?
 
Artem Salonnikov:
А это сообщение написали с принтера? 

 
Vitaly Muzichenko:

А это сообщение написали с принтера? 

Если отключить вайфай, все работает
 
Artem Salonnikov:
Если отключить вайфай, все работает

Подождите около часа, и сайт снова будет доступен. Почитайте в инете, что такое  "403 - Forbidden: Access is denied"

 
Получаю относительно большой лог компиляции
'Test.mq5'      Test.mq5        1       1
'TesterBenchmark.mqh'   TesterBenchmark.mqh     1       1
'MT4Orders.mqh' MT4Orders.mqh   1       1
'HashMap.mqh'   HashMap.mqh     1       1
'IMap.mqh'      IMap.mqh        1       1
'ICollection.mqh'       ICollection.mqh 1       1
'IEqualityComparer.mqh' IEqualityComparer.mqh   1       1
'DefaultEqualityComparer.mqh'   DefaultEqualityComparer.mqh     1       1
'EqualFunction.mqh'     EqualFunction.mqh       1       1
'IEqualityComparable.mqh'       IEqualityComparable.mqh 1       1
'HashFunction.mqh'      HashFunction.mqh        1       1
'IComparable.mqh'       IComparable.mqh 1       1
'CompareFunction.mqh'   CompareFunction.mqh     1       1
'HashSet.mqh'   HashSet.mqh     1       1
'ISet.mqh'      ISet.mqh        1       1
'PrimeGenerator.mqh'    PrimeGenerator.mqh      1       1
'Virtual.mqh'   Virtual.mqh     1       1
'Orders.mqh'    Orders.mqh      1       1
'Order.mqh'     Order.mqh       1       1
macro redefinition      Virtual.mqh     551     9
macro redefinition      Virtual.mqh     552     9
'TradeChannel.mqh'      TradeChannel.mqh        1       1
'System.mqh'    System.mqh      1       1
'Price_Compare.mqh'     Price_Compare.mqh       1       1
'Channel_Unit.mqh'      Channel_Unit.mqh        1       1
'Channel.mqh'   Channel.mqh     1       1
'Pointer.mqh'   Pointer.mqh     1       1
'Channel_Adaptive.mqh'  Channel_Adaptive.mqh    1       1
'Levels.mqh'    Levels.mqh      1       1
'Level.mqh'     Level.mqh       1       1
generating code         0       0
0 error(s), 2 warning(s), compile time: 2431 msec               1       3
Выделенные предупреждения находятся где-то в середине. Заметить их сложно (подокно сообщений компилятора не развернуто на весь экран), т.к. нижнее сообщение "2 warnings" никак не подсвечивается, как это происходит, когда есть errors. Есть ли возможность подсвечивать и warnings в последней строке при их наличии?
  
IndicatorSetDouble (INDICATOR_MAXIMUM,???);
IndicatorSetDouble (INDICATOR_MINIMUM,???);

Подскажите, пожалуйста, какое значение надо сообщить, чтобы отменить фиксацию масштаба?

(цель: в настройках индюка в закладке "Шкала" галочки снять программно)

 

Забавный баг


 

Всем привет.

Вопрос следующего характера в цикле выбираю номер ордера и хочу получить его профит, но OrderProfit() для данного ордера возвращает не правильное значение.

Причем интересно то что всегда по разному.(иногда верное значение)

Не судите строго.

Прикрепил 2 скирншота.

for(int i2=OrdersHistoryTotal()-; i2>=0; i2--)

     {

      if((OrderSelect(i2,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)==true)&&OrderSymbol()==Symbol() && 

      OrderMagicNumber()==Magic && OrderProfit()<=0)

           {

           a=3;

           Alert("Profit: ", OrderProfit()); 

           Alert("MAgic order: ", OrderMagicNumber());

           Alert("MAgic: ", Magic);

           Alert("SymbolOrder: ", OrderSymbol()); 

           Alert("Symbol: ", Symbol());    

           Alert("NoOrders: ", OrderTicket());

           Alert("Type: ","minus");

           Alert("orderselect: ", OrderSelect(i2,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY));

           Alert("Lot: ", OrderLots());

           }

else

         {

           a=5;

           Alert("Profit: ", OrderProfit()); 

           Alert("MAgic order: ", OrderMagicNumber());

           Alert("MAgic: ", Magic);

           Alert("SymbolOrder: ", OrderSymbol()); 

           Alert("Symbol: ", Symbol());    

           Alert("NoOrders: ", OrderTicket());

           Alert("Type: ","minus");

           Alert("orderselect: ", OrderSelect(i2,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY));

           Alert("Lot: ", OrderLots());

           }

Паша Рыбак:

Всем привет.

Вопрос следующего характера...

Профит ордера в МТ4 считается как OrderProfit()+OrderCommission()+OrderSwap()

