Ошибки, баги, вопросы - страница 1138
stat.mql5.com безбожный тормоз. Это нормально?
При использовании библиотеки alglib выдаются предупреждения
Это строки
и
Как это исправить?
Что творится с Google Chrome и форумом:
И это соединение создается секунд 10. Долго...
Как это исправить?
Компилятор предлагает расставить скобки, кстати во втором случае в отсутствии скобок порядок выполнения будет справа-налево
Та же фигня и в опере.
Библиотека скорректирована.
Для исправления предупреждений нужно заменить их на строки:
if((irange==2) && (vl>=d[1] || vu<d[1]))
if((irange==1) || ((wl<d[ibegin]-pivmin) && (wu>=d[ibegin]-pivmin)))
Приветствую
Висит открытый ордер xaueur в МТ5 ,котировки поступают,а вот у открытого ордера цена не изменяется ,с другими инструментами все нормально
Мужики гляньте у вас такой же баг (тех поддержка брокера отмахивается ,говорят не при делах )
браузеры Дельфин и Фирефокс на Андроид жалуются на недоверенный сертификат.