stat.mql5.com безбожный тормоз. Это нормально?


При использовании библиотеки alglib выдаются предупреждения 

check operator precedence for possible error; use parentheses to clarify precedence     linalg.mqh      7769    20
check operator precedence for possible error; use parentheses to clarify precedence     linalg.mqh      7975    23

Это строки

if(irange==2 && vl>=d[1] || vu<d[1])

 и

if(irange==1 || wl<d[ibegin]-pivmin && wu>=d[ibegin]-pivmin)

 

 Как это исправить?

 

Что творится с Google Chrome и форумом:

Как это исправить?

Компилятор предлагает расставить скобки, кстати во втором случае в отсутствии скобок порядок выполнения будет справа-налево

 
Та же фигня и в опере.

 
Не так давно было сообщение о скором переводе всего mql5.com на https. 
Может тестируют?
 
Библиотека скорректирована.

Для исправления предупреждений нужно заменить их на строки:

if((irange==2) && (vl>=d[1] || vu<d[1]))

и

if((irange==1) || ((wl<d[ibegin]-pivmin) && (wu>=d[ibegin]-pivmin)))

 
Это временно, мы апгрейдом сайта занимаемся.
 

Приветствую

Висит открытый ордер xaueur  в МТ5 ,котировки поступают,а вот у открытого ордера цена не изменяется ,с другими инструментами все нормально

Мужики гляньте у вас такой же баг (тех поддержка брокера отмахивается ,говорят не при делах ) 

 

браузеры Дельфин и Фирефокс на Андроид жалуются на недоверенный сертификат.


