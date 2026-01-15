Ошибки, баги, вопросы - страница 2277
На одном кастомном символе после оптимизации стал запускать одиночные прогоны. Они кардинально отличались по всем показателям от тех, что показывал оптимизатор.
Баг воспроизводился постоянно и проявлялся только на одном кастомном символе. После каких-то действий (удаление символов, перезагрузки Терминала) все встало на место.
Поймать баг после этого не получилось. Подозрение на оптимизационные кеши.
Подскажите по сигналам. В журнале пишет, что не нашел символ. У меня в терминале только символы ХХХk, XXXm, XXXf, но в мануале написано, что должно все равно копироваться.
В чем подвох?
Добрый день.
Не запускается оптимизация на компьютере с большим кол-вом ядер.
Код советника проверен, однократное тестирование идет нормально на всем участке истории.
На 8 ядрах оптимизация работает нормально.
На 72 ядрах локальные агенты запускаются, их Состояние меняется с Ready на Busy, а затем в 0.0%.
В колонке Задания/Выполнено как обычно появляется кол-во запланированных/выполненных заданий.
На 8 ядрах через несколько секунд загрузка ядер увеличивается до 100% и в колонке Состояние начинает увеличиваться кол-во %-ов.
На 72 ядрах этого не происходит: нагрузка ядер остается на уровне фоновой, активность процессов metatester64.exe нулевая, оптимизация не начинается.
Логи в архиве прилагаю.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Исчез раздел "Сервисдеск"
Renat Fatkhullin, 2018.08.15 13:56
Что автоматизируем и переделываем:
КБ еще модерируется?
Провел Оптимизацию на кастомном символе. Если его историю подправлю, то тестерные кеши должны сбрасываться? Сейчас, вроде, такого не наблюдается.
Кеши оптимизации не сбрасываются при смене истории
Править будете? Дадите механизм сброса кешей?
Неизвестно, как определять неизменность исторических данных. Счтать контрольную сумму от даты до даты?
Да, хранение контрольной суммы по тикам/барам + свойства символа для каждого хранимого в кеше интервала.
Конечно, механизм сброса кеша в виде TesterCacheFree() в OnTesterInit() пригодился бы.
Считывать средствами MQL5 кеш - боязно спрашивать. Если да, то народ мог бы писать свои примочки к анализу результатов Оптимизации.
Неизвестно, как определять неизменность исторических данных. Счтать контрольную сумму от даты до даты?