Ошибки, баги, вопросы - страница 2277

На одном кастомном символе после оптимизации стал запускать одиночные прогоны. Они кардинально отличались по всем показателям от тех, что показывал оптимизатор.

Баг воспроизводился постоянно и проявлялся только на одном кастомном символе. После каких-то действий (удаление символов, перезагрузки Терминала) все встало на место.

Поймать баг после этого не получилось. Подозрение на оптимизационные кеши.

 

Подскажите по сигналам. В журнале пишет, что не нашел символ. У меня в терминале только символы  ХХХk, XXXm, XXXf, но в мануале написано, что должно все равно копироваться.

В чем подвох?

 

Добрый день.

Не запускается оптимизация на компьютере с большим кол-вом ядер.

Код советника проверен, однократное тестирование идет нормально на всем участке истории.

На 8 ядрах оптимизация работает нормально.

На 72 ядрах локальные агенты запускаются, их Состояние меняется с Ready на Busy, а затем в 0.0%.

В колонке Задания/Выполнено как обычно появляется кол-во запланированных/выполненных заданий.

На 8 ядрах через несколько секунд загрузка ядер увеличивается до 100% и в колонке Состояние начинает увеличиваться кол-во %-ов.

На 72 ядрах этого не происходит: нагрузка ядер остается на уровне фоновой, активность процессов metatester64.exe нулевая, оптимизация не начинается.

Логи в архиве прилагаю.

Файлы:
logs.zip  12 kb
 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Исчез раздел "Сервисдеск"

Renat Fatkhullin, 2018.08.15 13:56

Что автоматизируем и переделываем:

  1. Регистрацию продавцов
  2. Публикацию продуктов, включая апдейты. Уже разрешили автоматические обновления.
  3. Публикации в кодобейзе
  4. Арбитраж во фрилансе
  5. Улучшаем процессы по всему фронту и делаем их понятнее

КБ еще модерируется?

 
Провел Оптимизацию на кастомном символе. Если его историю подправлю, то тестерные кеши должны сбрасываться? Сейчас, вроде, такого не наблюдается.
 
fxsaber:
Провел Оптимизацию на кастомном символе. Если его историю подправлю, то тестерные кеши должны сбрасываться? Сейчас, вроде, такого не наблюдается.

Кеши оптимизации не сбрасываются при смене истории

 
Slava:

Кеши оптимизации не сбрасываются при смене истории

Править будете? Дадите механизм сброса кешей?

 
fxsaber:

Править будете? Дадите механизм сброса кешей?

Неизвестно, как определять неизменность исторических данных. Счтать контрольную сумму от даты до даты?
 
Slava:
Неизвестно, как определять неизменность исторических данных. Счтать контрольную сумму от даты до даты?

Да, хранение контрольной суммы по тикам/барам + свойства символа для каждого хранимого в кеше интервала.

Конечно, механизм сброса кеша в виде TesterCacheFree() в OnTesterInit() пригодился бы.

Считывать средствами MQL5 кеш - боязно спрашивать. Если да, то народ мог бы писать свои примочки к анализу результатов Оптимизации.

 
Slava:
Неизвестно, как определять неизменность исторических данных. Счтать контрольную сумму от даты до даты?
дерево меркла
