TheXpert:

мда, vc++ проглатывает, а gcc не хочет

 

Названия символов обрезаются в GUI кэшей оптимизатора


Особенно актуально для кастомных символов - там названия часто длинные.

 
A100:
спасибо. наглядно видно что тип из шаблонного параметра нельзя использовать в объявлении нового класса.
 
fxsaber:

Открываю EURUSD-чарт и на нем запускаю этот скрипт из КБ. Он ведет подробный лог по ходу выполнения... По итогу имею чарт с новым символом, в котором бары и тики взяты со стороны.

На этом символе по реальным тикам запускаю любой советник.


ЗЫ Запустил короткую оптимизацию, вместо одиночного прогона. Где-то через час после окончания уже не смог сделать "Запустить одиночное тестирования" из результатов Оптимизации - тики исчезли. Так что это 100% воспроизводимый метод.

Если использовать Тестер/Оптимизатор без длительных перерывов даже на разных символах, тики не пропадают. Наверное, тики удаляются за счет подчистки каких-то кэшей Тестера.

 
fxsaber:

Название символа не может быть длиннее 32 символов, включая терминирующий 0. То есть, по факту - 31.
 
fxsaber:

Нашли и исправили.
 
Slava:
На скрине обрезаны названия из 28-ми символов.

Slava:
Спасибо. Если продолжить говорить про кастомные, то такие две ситуации с ними

1

2.

fxsaber:

На скрине обрезаны названия из 28-ми символов.

Спасибо. Если продолжить говорить про кастомные, то такие две ситуации с ними

1


2.

Про 28 символов проверим.

2. Может и можно ускорить, но это не является первоочередной задачей.

Давайте подробности по первому пункту. Нужно чёткое воспроизведение.

 
Slava:

Давайте подробности по первому пункту. Нужно чёткое воспроизведение.

  1. Открываете два счета на разных торговых серверах.
  2. Запускаете скрипт на EURUSD. По окончании работы скрипта будет создан кастомный символ и открыт его чарт.
  3. Переключаетесь на счет с другого торгового сервера.
  4. Видите на месте чарта кастомного символа "Ожидание обновления".
  5. Баров не будет (тики будут - CTRL+U), пока не перезагрузите Терминал.

 

fxsaber:

Переключение равносильно потери связи... не исключено что в данном случае все сведется к этому https://www.mql5.com/ru/forum/275574#comment_8485737

