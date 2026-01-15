Ошибки, баги, вопросы - страница 2275
мда, vc++ проглатывает, а gcc не хочет
Названия символов обрезаются в GUI кэшей оптимизатора
Особенно актуально для кастомных символов - там названия часто длинные.
Открываю EURUSD-чарт и на нем запускаю этот скрипт из КБ. Он ведет подробный лог по ходу выполнения... По итогу имею чарт с новым символом, в котором бары и тики взяты со стороны.
На этом символе по реальным тикам запускаю любой советник.
ЗЫ Запустил короткую оптимизацию, вместо одиночного прогона. Где-то через час после окончания уже не смог сделать "Запустить одиночное тестирования" из результатов Оптимизации - тики исчезли. Так что это 100% воспроизводимый метод.
Если использовать Тестер/Оптимизатор без длительных перерывов даже на разных символах, тики не пропадают. Наверное, тики удаляются за счет подчистки каких-то кэшей Тестера.
Если использовать Тестер/Оптимизатор без длительных перерывов даже на разных символах, тики не пропадают. Наверное, тики удаляются за счет подчистки каких-то кэшей Тестера.
Название символа не может быть длиннее 32 символов, включая терминирующий 0. То есть, по факту - 31.
На скрине обрезаны названия из 28-ми символов.
Нашли и исправили.
Спасибо. Если продолжить говорить про кастомные, то такие две ситуации с ними
1
fxsaber, 2018.08.28 19:45
Возможно ли как-то починить это к следующему билду?
Когда переключаюсь на другой счет, то чарт кастомного символа теряет бары - "Ожидание обновления". Бары не запросить. При этом тики - без проблем.
После перезагрузки Терминала, конечно, бары на чарте доступны.
Хотелось бы, чтобы после переключения на другой счет бары кастомных символов оставались доступны без перезагрузки.
2.
fxsaber, 2018.08.28 10:20
Успешное выполнение этой функции занимает минуту при 24 млн тиков. Возможно ли ускорить?
Про 28 символов проверим.
2. Может и можно ускорить, но это не является первоочередной задачей.
Давайте подробности по первому пункту. Нужно чёткое воспроизведение.
Давайте подробности по первому пункту. Нужно чёткое воспроизведение.
fxsaber:
3. Переключаетесь на счет с другого торгового сервера.
Переключение равносильно потери связи... не исключено что в данном случае все сведется к этому https://www.mql5.com/ru/forum/275574#comment_8485737