Ошибки, баги, вопросы - страница 2278

Новый комментарий
 
fxsaber:

Не представляю, что здесь заполнение массива одним значением играет.

Речь шла не о заполнении всего массива одним значением, а только его части. При горизонтальном градиенте каждая строка - одно значение.
 
Оптимизатор по окончании своей работы не сортирует полученные результаты по критерию оптимизации.
[Удален]  
Nikolai Semko:
Речь шла не о заполнении всего массива одним значением, а только его части. При горизонтальном градиенте каждая строка - одно значение.
Вопрос не в том, что Вы делаете? А зачем Вы это делаете??? Хотя, с другой стороны. Это Ваша система, делайте все, что посчитаете нужным.
 
Большая просьба в истории торгов одиночного прогона показывать миллисекунды. Очень нужно при тестировании по реальным тикам.
 
fxsaber:
Оптимизатор по окончании своей работы не сортирует полученные результаты по критерию оптимизации.
Убрали эту фишку.
 
Slava:
Убрали эту фишку.

Когда убирали, говорили же про отсутствии сортировки во время процесса оптимизации, а не по окончании.

Сейчас приходится сортировать каждый раз вручную.

Ситуация такая, что после Оптимизации переключаешься на просмотр результатов и видишь, что результаты поганые у ТС. И не всегда доходит, что нужно отсортировать, тогда увидишь, что, возможно, и не поганые вовсе.

Очень много работаю с Тестером, поэтому реально отсутствие сортировки в конце процесса создает неудобства.

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

fxsaber, 2018.08.28 20:30

Оказывается, бэктест завершается на предпоследнем (а не последнем, как можно было подумать) тике интервала тестирования.

Почему так иногда происходит? Тестер позиции закрывает не на последнем тике, а на предпоследнем. Ситуация на некоторых кастомных символах.

Если нужно воспроизведение, готов предоставить.


ЗЫ Почему это важно. На кастомных символах с биржевым исполнением маркеты исполняются по ласт-ценам. Для кастомных символов чаще всего тиковая история - bid/ask, без last. Поэтому на таких символах тестер закрывает текущие позиции на последнем тике по нулевой last. Обходится это тем, что в последнем тике насильно прописывается last = (bid + ask) / 2. Однако, случаются ситуации, когда Тестер по какой-то причине все закрывает не на последнем, а на предпоследнем тике, где last нулевой. По итогу имеем вот такую кочергу


Смотришь результаты Оптимизации и видишь какие-то огромные числа прибыли/убытка. И не поймешь, что это баг, пока не запустишь одиночное тестирование и не посмотришь в конец торговой истории.

 

Приветствую.

Открытые позиции имеют комментарий.

После закрытия, в истории ордеров комментарий не отображается.

В MT4, ошибок не обнаружено, чем может быть вызвано?

Спасибо.  

 
Konstantin Kulikov:

Приветствую.

Открытые позиции имеют комментарий.

После закрытия, в истории ордеров комментарий не отображается.

В MT4, ошибок не обнаружено, чем может быть вызвано?

Спасибо.  

Появилось предположение, из-за длины комментария, походу есть ограничение.

Я использую достаточно длинный комментарий и если ордер закрываю по рынку, то комментарий отображается. А если ордер закрывается по TP, то брокер ещё дописывает [tp] к комментарию, и видимо, длина комментария становится недопустимой, поэтому не отображается. 

 
Konstantin Kulikov:

Появилось предположение, из-за длины комментария, походу есть ограничение.

Я использую достаточно длинный комментарий и если ордер закрываю по рынку, то комментарий отображается. А если ордер закрывается по TP, то брокер ещё дописывает [tp] к комментарию, и видимо, длина комментария становится недопустимой, поэтому не отображается. 

только хотел ответить, но ВЫ сами ответили на свой вопрос. 

1...227122722273227422752276227722782279228022812282228322842285...3696
Новый комментарий