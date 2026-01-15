Ошибки, баги, вопросы - страница 2278
Не представляю, что здесь заполнение массива одним значением играет.
Речь шла не о заполнении всего массива одним значением, а только его части. При горизонтальном градиенте каждая строка - одно значение.
Оптимизатор по окончании своей работы не сортирует полученные результаты по критерию оптимизации.
Убрали эту фишку.
Когда убирали, говорили же про отсутствии сортировки во время процесса оптимизации, а не по окончании.
Сейчас приходится сортировать каждый раз вручную.
Ситуация такая, что после Оптимизации переключаешься на просмотр результатов и видишь, что результаты поганые у ТС. И не всегда доходит, что нужно отсортировать, тогда увидишь, что, возможно, и не поганые вовсе.
Очень много работаю с Тестером, поэтому реально отсутствие сортировки в конце процесса создает неудобства.
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2018.08.28 20:30Оказывается, бэктест завершается на предпоследнем (а не последнем, как можно было подумать) тике интервала тестирования.
Почему так иногда происходит? Тестер позиции закрывает не на последнем тике, а на предпоследнем. Ситуация на некоторых кастомных символах.
Если нужно воспроизведение, готов предоставить.
ЗЫ Почему это важно. На кастомных символах с биржевым исполнением маркеты исполняются по ласт-ценам. Для кастомных символов чаще всего тиковая история - bid/ask, без last. Поэтому на таких символах тестер закрывает текущие позиции на последнем тике по нулевой last. Обходится это тем, что в последнем тике насильно прописывается last = (bid + ask) / 2. Однако, случаются ситуации, когда Тестер по какой-то причине все закрывает не на последнем, а на предпоследнем тике, где last нулевой. По итогу имеем вот такую кочергу
Смотришь результаты Оптимизации и видишь какие-то огромные числа прибыли/убытка. И не поймешь, что это баг, пока не запустишь одиночное тестирование и не посмотришь в конец торговой истории.
Открытые позиции имеют комментарий.
После закрытия, в истории ордеров комментарий не отображается.
В MT4, ошибок не обнаружено, чем может быть вызвано?
Появилось предположение, из-за длины комментария, походу есть ограничение.
Я использую достаточно длинный комментарий и если ордер закрываю по рынку, то комментарий отображается. А если ордер закрывается по TP, то брокер ещё дописывает [tp] к комментарию, и видимо, длина комментария становится недопустимой, поэтому не отображается.
только хотел ответить, но ВЫ сами ответили на свой вопрос.