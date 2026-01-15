Ошибки, баги, вопросы - страница 2181
Коммент на чарте кастомного символа сдвинут вниз
По CTRL+U сейчас очень неудобно находить включенные в Обзор рынка символы
Приходится либо вбивать вручную по фильтру, либо ползунком искать.
Сильно не хватает галки "Показывать только символы из Обзора рынка". Понятно, что это нафиг никому не нужно, поэтому на дне приоритетов. Но user-friendly слабый.
Так получилось, что CTRL+U - это самый востребованный в Терминале сервис у меня на данный момент.
Может я чего-то не понимаю, потому хочу спросить: А зачем такой фильтр? Ведь список символов вызывается, как правило с целью добавить символ в обзор рынка. Удалить из обзора рынка или посмотреть спецификацию можно не вызывая список инструментов.
Если даже не касаться кастомных символов, то используются вкладки Бары/Тики.
fxsaber, 2018.02.22 08:22
Давно отметил такое поведение MT5, но сейчас решил написать.
Работаю в ME и MT5+тестер. Иногда не подключиться к Агенту и требуется перезагрузка Терминала. К этому багу привык, поэтому речь не о нем.
Итак, закрываю Терминал, а в ME жму F4 - открыть Терминал. И вот здесь начинается какая-то ерунда.
ME несколько раз погружается в состояние "Не отвечает". Терминал не запускается. Через несколько секунд жму повторно F4 - реакция, как и до этого.
По итогу секунд через 20 (минимум) на не слабой машине (куча памяти, SSD, 95% CPU свободно) Терминал все же запускается.
Если сравнивать с MT4 - небо и земля. MT4 почти мгновенно запускается по F4 из ME. MT5 - как какое-то супер-сырое приложение стартует.
Не догадался ранее запечатлеть это на видео. Вот анимашка описанного небыстрого процесса
Курсор мыши не записал, но пытаюсь ей (горячие клавиши не использую) из ME открыть Терминал через меню. После открытия Терминала - закрываю и пробую снова открыть.
Как видно, ME и Терминал полностью пустые. Portable-режим.
Антивирусов и прочей подобной дряни на машине не стоит.
У меня тоже самое. Наверно ведутся какие то технические работы.
Вы же программист и должны понимать что это такое :-)
Это живое QA тестирование. ждем...
для компании с мировым именем отношение к своему комьюнити вызывает эээ некоторые вопросы.