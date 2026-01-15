Ошибки, баги, вопросы - страница 2183
тема мертва?
И еще...
поставил на генетическую оптимизацию через облачных агентов.
Вылетает ошибка "No memory in OnTick function".
Кто нить знает как исправить?
Памяти хватает ?
ОЗУ и HDD ?
В сервисдеск писал - не отвечают. Просьба у кого есть возможность протестируйте на наличие ошибок при компиляции эксперта с включением одновременно двух файлов Trade.mqh и HashMap.mqh. Присутствуют ли данные ошибки?
Версия и битность терминала
Terminal MetaTrader 5 x64 build 1795 started (MetaQuotes Software Corp.)
Terminal Открытие Брокер x64 build 1755 started (АО ''Открытие Брокер'')
Последовательность действий
1. Создаю стандартного эксперта и добавляю в него файлы:
#include<Trade/Trade.mqh>
#include<Generic/HashMap.mqh>
2. Компилирую полученный файл
Полученный результат
'Entry' - invalid cast operation DealInfo.mqh 138 11
'Entry' - illegal switch expression type DealInfo.mqh 138 11
2 error(s), 0 warning(s)
Об этой ошибке знают и исправляют. Сам жду.
ОЗУ еще остается 4.5 Гб, на HDD еще 175 Гб.
Ошибка возникает только при оптимизации через облако. По локальным агентам все работает без ошибок.
Типовые эксперты, типа Moving Averange, на том же периоде при оптимизации через облако, работают без проблем.
Об этой ошибке знают и исправляют. Сам жду.
Что по срокам обещают? Давно ждете?
