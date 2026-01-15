Ошибки, баги, вопросы - страница 2182

Какая разница между ними?

// 1
MqlTick last_tick; 
SymbolInfoTick(Symbol(),last_tick);
last_tick.time;

// 2
SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_TIME);
 
Vitaly Muzichenko:

Какая разница между ними?

Никакой, кроме скорости - вторая в Тестере будет работать быстрее.

 
fxsaber:

Никакой, кроме скорости - вторая в Тестере будет работать быстрее.

Почему спрашиваю. Бывает ситуация, когда в OnInit при запуске терминала получаем время TimeCurrent() = "0", вот хотел этого избежать.

Так-же бывали ситуации, что когда долго не открываешь терминал, то время показывает на последнее закрытие терминала, а не текущее. Сейчас это не смог воспроизвести, но это встречал.

Собственно сам вопрос и заключается в том, что чем/как получить текущее время последней котировки по символу в OnInit, а не последнее на момент закрытия терминала, или вообще "0"

 

Есть горячая клавиша для переключения Редактор/Терминал - F4. И нет такой клавиши для Визуальный Тестер/Редактор.

Прошу добавить, т.к. исторический дебаг никак не касается Терминала.

 

Кастомные символы не сортируются по имени в окне CTRL+U


 

баг с отчетами в тестере стратегий мт5. 

в отчете неправильная картинка при завершении тестирования:


в тестере слив, а на картинке слива нет



 

Добрый день, косячники!

Справка говорит про IndicatorCreate:

parameters_cnt

[in]  Количество параметров, передаваемых в массиве parameters_array[]. Элементы массива имеют специальный тип структуры MqlParam. По умолчанию нулевое значение - параметры не передаются. Если указано ненулевое количество параметров, то параметр parameters_array является обязательным. Можно передавать не более 256 параметров


Зачем народ обманываете? че, проверить так сложно? Максимальное значение все равно 64.

Исправляйте!

Ток мое сообщение о вашем косяке не удаляйте, а то вы любите)))

TestExpert.mq5  21 kb
 
Здравствуйте. Какой код необходимо прописать, чтобы советник фиксировал максимальную прибыль по счету в день. Скажем, я хочу чтобы он например после дохода определенной суммы в $,закрывал все позиции  и  торговлю начинал только на следующий день.
 
 тема мертва?
