Ошибки, баги, вопросы - страница 2182
Уберите упоминания "пятерки"
Какая разница между ними?
Никакой, кроме скорости - вторая в Тестере будет работать быстрее.
Почему спрашиваю. Бывает ситуация, когда в OnInit при запуске терминала получаем время TimeCurrent() = "0", вот хотел этого избежать.
Так-же бывали ситуации, что когда долго не открываешь терминал, то время показывает на последнее закрытие терминала, а не текущее. Сейчас это не смог воспроизвести, но это встречал.
Собственно сам вопрос и заключается в том, что чем/как получить текущее время последней котировки по символу в OnInit, а не последнее на момент закрытия терминала, или вообще "0"
Есть горячая клавиша для переключения Редактор/Терминал - F4. И нет такой клавиши для Визуальный Тестер/Редактор.
Прошу добавить, т.к. исторический дебаг никак не касается Терминала.
Кастомные символы не сортируются по имени в окне CTRL+U
баг с отчетами в тестере стратегий мт5.
в отчете неправильная картинка при завершении тестирования:
в тестере слив, а на картинке слива нет
Добрый день, косячники!
Справка говорит про IndicatorCreate:
parameters_cnt
[in] Количество параметров, передаваемых в массиве parameters_array[]. Элементы массива имеют специальный тип структуры MqlParam. По умолчанию нулевое значение - параметры не передаются. Если указано ненулевое количество параметров, то параметр parameters_array является обязательным. Можно передавать не более 256 параметров
Зачем народ обманываете? че, проверить так сложно? Максимальное значение все равно 64.
Исправляйте!
Ток мое сообщение о вашем косяке не удаляйте, а то вы любите)))