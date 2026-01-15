Ошибки, баги, вопросы - страница 2950

Renat Fatkhullin:

Система учета меняться не будет.

Получается, чтобы видеть внешний трафик, нужно не запускать Тестер. Просьба не менять, а добавить. Включая MQL-доступ.

WebRequest какой-нибудь пашет. Со стороны не проконтролировать сейчас.

 

По какой причине Сигнал может не отображаться в профиле? Ведь пишет, что есть.


 
fxsaber:

Вот об этом Я ранее и писал, что сигнала не увидел. Он вроде есть, но его - нет.

 
fxsaber:

Возможно из-за этого:

 
fxsaber:

Вроде, если в рейтинг не попадает, то и не показывается.

 
Renat Fatkhullin:

Исходящий трафик - это весь исходящий трафик, включая локальный до агентов.

Именно он и ответственен за такие значения, что периодически приводит к вопросу «откуда».

Так а зачем его тогда там учитывать? Чтобы постоянно отвечать на вопрос?

 

Написал мультивалютный индикатор, который должен генерировать алерты и открывать графики по определенным условиям. В 90% случаев работает как задумано, но иногда окно алерта самопроизвольно исчезает.

Видео исчезающего окна.

https://youtu.be/P-1iKV5i5MA

Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и как ее побороть.

Файлы:
MTF_MS.mq5  61 kb
 
здравствуйте, такой вопрос, при тестировании советников, в тестере не появляются индикаторы, даже после вызова ChartIndicatorAdd, в чем может быть проблема?
 

Подскажите в тестере режим визуализации - нажатия кнопок как водится имитируем, а вот перетаскивание объектов мышью, в частности линий, почему -то в 4-ке возможно, в 5-ке сейчас нет, билд 2755.

Причём даже через свойства даёт менять ограниченное кол-во свойств, пока только цвет получается менять. В 4-ке нет проблем. Это так и задумывалось или что-то сломалось?

 

еще вопрос, при поиске текста по файлу, в metaeditor в журнале лезут ошибки:

MetaeditorError

