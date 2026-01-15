Ошибки, баги, вопросы - страница 2950
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Система учета меняться не будет.
Получается, чтобы видеть внешний трафик, нужно не запускать Тестер. Просьба не менять, а добавить. Включая MQL-доступ.
WebRequest какой-нибудь пашет. Со стороны не проконтролировать сейчас.
По какой причине Сигнал может не отображаться в профиле? Ведь пишет, что есть.
По какой причине Сигнал может не отображаться в профиле? Ведь пишет, что есть.
Вот об этом Я ранее и писал, что сигнала не увидел. Он вроде есть, но его - нет.
По какой причине Сигнал может не отображаться в профиле? Ведь пишет, что есть.
Возможно из-за этого:
По какой причине Сигнал может не отображаться в профиле? Ведь пишет, что есть.
Вроде, если в рейтинг не попадает, то и не показывается.
Исходящий трафик - это весь исходящий трафик, включая локальный до агентов.
Именно он и ответственен за такие значения, что периодически приводит к вопросу «откуда».
Так а зачем его тогда там учитывать? Чтобы постоянно отвечать на вопрос?
Написал мультивалютный индикатор, который должен генерировать алерты и открывать графики по определенным условиям. В 90% случаев работает как задумано, но иногда окно алерта самопроизвольно исчезает.
Видео исчезающего окна.
https://youtu.be/P-1iKV5i5MA
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и как ее побороть.
Подскажите в тестере режим визуализации - нажатия кнопок как водится имитируем, а вот перетаскивание объектов мышью, в частности линий, почему -то в 4-ке возможно, в 5-ке сейчас нет, билд 2755.
Причём даже через свойства даёт менять ограниченное кол-во свойств, пока только цвет получается менять. В 4-ке нет проблем. Это так и задумывалось или что-то сломалось?
еще вопрос, при поиске текста по файлу, в metaeditor в журнале лезут ошибки: