Привет от fxsaber:
А можно картинку увидеть - что он (код) делает?
Просьба объяснить, почему ArrayResize работает очень медленно с Reserve-заданием?
Скрипт
Результат
100 раз выделение памяти (от 5 Mb до 500 Mb) отнимает 38 секунд. Это нормально?
Практическое применение идет в кастомных символах, когда нужно подготовить тиковую историю перед импортом. Допустим, в локальном хранилище есть сколько-то CSV-файлов с тиковыми данным, необходимо из них составить MqlTick-массив. Как это сделать оптимальным способом? Заранее посчитать количество тиков в этих файлах нельзя.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Dmytro Zelenskyy, 2018.04.14 11:00
Заранее посчитать количество тиков в этих файлах нельзя.
Поделить размер файла на примерный размер одного тика?
К сожалению, не знаю размеры файлов - CSV распаковываю из ZIP.
Сделать скрин за выбранной промежуток времени оказалось сложной задачей - может есть правильное решение определения ширины, что б захватить бары по двум диапазонам дат включительно?
Какие-же сложности??? Вот одним скриптом сделаны 2 скрина с разным масштабом так чтобы на скрине было 30 баров от указанной даты.
К сожалению, не знаю размеры файлов - CSV распаковываю из ZIP.
А куда они деваются из ZIP? В массив? В строку? У них же тоже есть размер/длина.
Поставьте зум на ноль, даже сейчас видно, что на втором скрине уже бар впритык, в отличии от первого.И что такое 30 баров, давайте 600!
А куда они деваются из ZIP? В массив? В строку? У них же тоже есть размер/длина.
Тогда мне придется все распаковать и хранить в памяти сотни мегабайт распакованного.
Либо же распаковать, складывая количество строк (строка - тик). Экономя на памяти. А потом заново распаковывать, но уже с парсингом.