Упс... переключил с унлимитед на 5000
ps после нескольких перезапусков заработало. макс баров без разницы сколько - нолей нет.
Блин. Странно это фсё. Чего я боялся, так это плохой воспроизводимости. Ты "под нагрузкой" проверял?
А проц какой?
У меня AMD Phenom II X6, win7 64, терминал x64
Это как? трай включал, фальс включал... трай писал
Intel E6750
Не, не то, там при компиляции можно перепределением дефайна "удалить" все расчёты и вывод графика (oстаётся пустой OnCalculate(), "без нагрузки", только с принтом).
Если скомпилировать "как скачано", то индикатор рисует график, т.е. "под нагрузкой" .
Там в коде указано:
:)
У меня без нагрузки работает как надо, а под нагрузкой (когда есть какие-нибудь варианты CopyBuffer() ) обнуляется через раз и по два-три раза дублируются вызовы на каждом тике.
А, пардон, не читал код.
Проверил так и сяк, не воспроизводится. 0 только при компиле, запуске, смене тф или инпута, всё вроде нормально.
Щас перезапустил терминал с Unlimited - не удваивает, всё норм.
Но это плохо, мне столько баров ни к чему, мне память дороже............
Опять перезапустил с 100000 баров - снова удваиваются тики и обнуление... :(
А теперь если вернуть 5000? Без перезапуска терминала?
У меня анлим изначально был, - не было нолей, и потом не появились, когда ограничил.
А это не работает. В писании сказано, что "для того чтобы изменения вступили в силу, нужно перезапустить терминал".
Как то работает. Если сменить на 5000, перещелкнуть тф и вернуться - будет упс т. е. чего то он понимает
но бары да, не ограничивает.
Нолики после перезапуска с 5000 появились, всё нормально
Ну да, точно, попробовал, получил этот "упс" - вообще чистой воды баг, для сервисдеска.т.е. (как я понимаю) невинный, ничего не подозревающий индикатор вызывается с rates_total==100000, а запрос CopyRates(,,100000,) приводит к попе (array out of range in ..)- у терминала уже только 50000 в наличии. Весело.