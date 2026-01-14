Ошибки, баги, вопросы - страница 1046

Новый комментарий
 

Упс... переключил с унлимитед на 5000

ps после нескольких перезапусков заработало. макс баров без разницы сколько - нолей нет.

 
MetaDriver:

Блин.  Странно это фсё.  Чего я боялся, так это плохой воспроизводимости.    Ты "под нагрузкой" проверял?

А проц какой?  

У меня AMD Phenom II X6, win7 64, терминал x64

Это как? трай включал, фальс включал... трай писал

Intel E6750

 
Silent:

Это как? трай включал, фальс включал... трай писал

Intel E7650

Не, не то, там при компиляции можно перепределением дефайна  "удалить" все расчёты и вывод графика (oстаётся пустой OnCalculate(), "без нагрузки", только с принтом).

Если скомпилировать "как скачано", то индикатор рисует график, т.е. "под нагрузкой" .

Там в коде указано:

// Комментируя первую и раскоментируя вторую строку удаляем из индикатора "сложные расчёты"
#define Empty(x)  x             // 1  "под нагрузкой"
//#define Empty(x)                  // 2   "без нагрузки"

:)

У меня без нагрузки работает как надо, а под нагрузкой (когда есть какие-нибудь варианты CopyBuffer() ) обнуляется через раз и по два-три раза дублируются вызовы на каждом тике.

 
MetaDriver:

Не, не то, там при компиляции можно перепределением дефайна  "удалить" все расчёты и вывод графика (oстаётся пустой OnCalculate(), "без нагрузки", только с принтом).

Если скомпилировать "как скачано", то индикатор рисует график, т.е. "под нагрузкой" .

Там в коде указано:

:)

А, пардон, не читал код.

Проверил так и сяк, не воспроизводится. 0 только при компиле, запуске, смене тф или инпута, всё вроде нормально.

 

Щас перезапустил терминал с Unlimited - не удваивает, всё норм.

Но это плохо, мне столько баров ни к чему, мне память дороже............ 

Опять перезапустил с 100000 баров - снова удваиваются тики и обнуление... :(

 
MetaDriver:

Щас перезапустил терминал с Unlimited - не удваивает, всё норм.

Но это плохо, мне столько баров ни к чему, мне память дороже............  :(

А теперь если вернуть 5000? Без перезапуска терминала?

У меня анлим изначально был, - не было нолей, и потом не появились, когда ограничил.

 
Silent:
А теперь если вернуть 5000? Без перезапуска терминала?
А это не работает.  В писании сказано, что "для того чтобы изменения вступили в силу, нужно перезапустить терминал".
 
Новая эта кнопочка, с отображением новостей в лентах друзей. Даже если отключить "показывать в ленте", то все равно загорается при появлении новости от уже отключенного.
 
MetaDriver:
А это не работает.  В писании сказано, что "для того чтобы изменения вступили в силу, нужно перезапустить терминал".

Как то работает. Если сменить на 5000, перещелкнуть тф и вернуться - будет упс т. е. чего то он понимает

но бары да, не ограничивает.

Нолики после перезапуска с 5000 появились, всё нормально


 
Silent:

Как то работает. Если сменить на 5000, перещелкнуть тф и вернуться - будет упс т. е. чего то он понимает

но бары да, не ограничивает.

Нолики после перезапуска с 5000 появились, всё нормально

Ну да, точно, попробовал, получил этот "упс" - вообще чистой воды баг, для сервисдеска.

2013.08.21 18:37:32     prev_calc_Test (EURUSD,M1)      array out of range in 'prev_calc_Test.mq5' (77,1)
2013.08.21 18:37:32     prev_calc_Test (EURUSD,M1)      prev_calculated == 0;  rates_total ==100000;  ArrSize(close) ==100000
2013.08.21 18:37:32     prev_calc_Test (EURUSD,M1)      prev_calculated == 100000;  rates_total ==100000;  ArrSize(close) ==100000
2013.08.21 18:37:29     prev_calc_Test (EURUSD,M1)      prev_calculated == 0;  rates_total ==100000;  ArrSize(close) ==100000
т.е. (как я понимаю) невинный, ничего не подозревающий индикатор вызывается с rates_total==100000, а запрос CopyRates(,,100000,) приводит к попе (array out of range in ..)- у терминала уже только 50000 в наличии.  Весело.
1...103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053...3695
Новый комментарий