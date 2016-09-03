Тормоза моего компьютера

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Почему так сильно тормозит терминал МТ5?

На предидущих билдах такого не наблюдал, может у меня с компом что то не так? На быстром рынке наблюдаются подвисания компьютера. Где 64 битная скорость и распаралеливание потоков МТ5? В мониторе наблюдаю загрузку одного ядра на 100% и тормоза.

По сравнению с МТ4 - МТ5 тормознутее в 3-4 раза. Сравнивал после того как начались сильные тормоза и подвисания. На МТ5 отключил все стаканы, все индикаторы и все лишние инструменты (оставил 6 инструментов), При этом на МТ4 бало открыто 8 инструментов (символов) а так же стандартные индикаторы.  

У кого нибудь наблюдаются такие проблемы?  

Файлы:
mt5-tormozzz.PNG  60 kb
 
Sergey Chalyshev:

Почему так сильно тормозит терминал МТ5?

На предидущих билдах такого не наблюдал, может у меня с компом что то не так? На быстром рынке наблюдаются подвисания компьютера. Где 64 битная скорость и распаралеливание потоков МТ5? В мониторе наблюдаю загрузку одного ядра на 100% и тормоза.

По сравнению с МТ4 - МТ5 тормознутее в 3-4 раза. Сравнивал после того как начались сильные тормоза и подвисания. На МТ5 отключил все стаканы, все индикаторы и все лишние инструменты (оставил 6 инструментов), При этом на МТ4 бало открыто 8 инструментов (символов) а так же стандартные индикаторы.  

У кого нибудь наблюдаются такие проблемы?  

Мт4 тоже стал медленно работать. 3 года назаддержал 16 терминалов на одноядерном нетбуке. Сейчас 2 терминала убивают жклезо в 4 раза мощнее.
 
Sergey Chalyshev:

Почему так сильно тормозит терминал МТ5?

На предидущих билдах такого не наблюдал, может у меня с компом что то не так? На быстром рынке наблюдаются подвисания компьютера. Где 64 битная скорость и распаралеливание потоков МТ5? В мониторе наблюдаю загрузку одного ядра на 100% и тормоза.

По сравнению с МТ4 - МТ5 тормознутее в 3-4 раза. Сравнивал после того как начались сильные тормоза и подвисания. На МТ5 отключил все стаканы, все индикаторы и все лишние инструменты (оставил 6 инструментов), При этом на МТ4 бало открыто 8 инструментов (символов) а так же стандартные индикаторы.  

У кого нибудь наблюдаются такие проблемы?  

Информация не полная и в корне неправильная: покажите диспетчер задач, чтобы видно было, какой процесс грузит процессор.
 
Karputov Vladimir:
Информация не полная и в корне неправильная: покажите диспетчер задач, чтобы видно было, какой процесс грузит процессор.

Я же показал на картинке, специально предвидя ваши сомнения. Это был единственный процесс который грузит компьютер, процессы отсортированы по загрузке, следующий идет МТ4 специально запущеный для сравнения.

Да и что оправдываться, сами можете запустить МТ5 и проверить. 

4-5 

 
А у меня всё нормально.
Файлы:
CPU.jpg  227 kb
 
Sergey Chalyshev:

Я же показал на картинке, специально предвидя ваши сомнения. Это был единственный процесс который грузит компьютер, процессы отсортированы по загрузке, следующий идет МТ4 специально запущеный для сравнения.

Да и что оправдываться, сами можете запустить МТ5 и проверить. 

 

5% - и это у Вас вызывает возмущение!? Откройте Диспетчер задач, вкладка "Процессы", отсортируйте по колонке "ЦП", по убыванию. Должна получиться примерно такая картинка:

 Нагрузка ЦП

 

При этом у меня немногим более 30 потоков у MetaTrader. Это ноутбук, 4 ядра, CORE i3.

 
prostotrader:
А у меня всё нормально.

Рад за вас! Это что за процессор с 12 ядрами?

 
Karputov Vladimir:

5% - и это у Вас вызывает возмущение!? Откройте Диспетчер задач, вкладка "Процессы", отсортируйте по колонке "ЦП", по убыванию. Должна получиться примерно такая картинка:

 

Поздравляю! У вас почти получилось.

Теперь надо сравнить с чем нибудь. Я Выбрал для сравнения МТ4, со старым билдом МТ5 сравнить не могу по известным причинам.

И еще при превышении нагрузки на ядро больше 13% (всего 8 ядер) начинаются жуткие тормоза. Видимо терминал не может распаралеливать задачи, которые вновь и вновь добавляют разработчики. 

 
Sergey Chalyshev:

Поздравляю! У вас почти получилось.

Теперь надо сравнить с чем нибудь. Я Выбрал для сравнения МТ4, со старым билдом МТ5 сравнить не могу по известным причинам.

И еще при превышении нагрузки на ядро больше 13% (всего 8 ядер) начинаются жуткие тормоза. Видимо терминал не может распаралеливать задачи, которые вновь и вновь добавляют разработчики. 

Слова, слова. Это ведь технический форум. А не думали, что в этот момент у Вас устанавливается/только что установилось обновление на Windows и операционке вкрай нужна перезагрузка? Я такое часто встречаю - вижу что-то не так с ноутбуком - смотрю в процессы и в 90% случыаев Windows ставит обновления.

 

Терминалу ведь ещё нужна довольно мощная видеоподсистема, особенно если открыто несколько стаканов и графиков. 

 

Добавлено: а что с частотой - случайно компьютер не адепт партии Зелёных? Сколько свободной оперативной памяти? Какая загрузка диска (свободное место и частота обращений к диску)?

 
Sergey Chalyshev:

Рад за вас! Это что за процессор с 12 ядрами?

Нет, 6 ядерный (показывает как 12 потоков)
 
Karputov Vladimir:
Слова, слова. Это ведь технический форум. А не думали, что в этот момент у Вас устанавливается/только что установилось обновление на Windows и операционке вкрай нужна перезагрузка? Я такое часто встречаю - вижу что-то не так с ноутбуком - смотрю в процессы и в 90% случыаев Windows ставит обновления.

Нет, обновления не ставятся, я их отключил. Несколько раз проверял и делал для вас скриншоты. И на ФОРТС и на форекс, новый билд МТ5 сильно тормозит. Если покопаться в истории, могу привести задержки исполнения приказов в момент высокой активности на рынке.

В общем пока остановил торговлю на МТ5.

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