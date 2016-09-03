Тормоза моего компьютера
Почему так сильно тормозит терминал МТ5?
На предидущих билдах такого не наблюдал, может у меня с компом что то не так? На быстром рынке наблюдаются подвисания компьютера. Где 64 битная скорость и распаралеливание потоков МТ5? В мониторе наблюдаю загрузку одного ядра на 100% и тормоза.
По сравнению с МТ4 - МТ5 тормознутее в 3-4 раза. Сравнивал после того как начались сильные тормоза и подвисания. На МТ5 отключил все стаканы, все индикаторы и все лишние инструменты (оставил 6 инструментов), При этом на МТ4 бало открыто 8 инструментов (символов) а так же стандартные индикаторы.
У кого нибудь наблюдаются такие проблемы?
Почему так сильно тормозит терминал МТ5?
На предидущих билдах такого не наблюдал, может у меня с компом что то не так? На быстром рынке наблюдаются подвисания компьютера. Где 64 битная скорость и распаралеливание потоков МТ5? В мониторе наблюдаю загрузку одного ядра на 100% и тормоза.
По сравнению с МТ4 - МТ5 тормознутее в 3-4 раза. Сравнивал после того как начались сильные тормоза и подвисания. На МТ5 отключил все стаканы, все индикаторы и все лишние инструменты (оставил 6 инструментов), При этом на МТ4 бало открыто 8 инструментов (символов) а так же стандартные индикаторы.
У кого нибудь наблюдаются такие проблемы?
Информация не полная и в корне неправильная: покажите диспетчер задач, чтобы видно было, какой процесс грузит процессор.
Я же показал на картинке, специально предвидя ваши сомнения. Это был единственный процесс который грузит компьютер, процессы отсортированы по загрузке, следующий идет МТ4 специально запущеный для сравнения.
Да и что оправдываться, сами можете запустить МТ5 и проверить.
Я же показал на картинке, специально предвидя ваши сомнения. Это был единственный процесс который грузит компьютер, процессы отсортированы по загрузке, следующий идет МТ4 специально запущеный для сравнения.
Да и что оправдываться, сами можете запустить МТ5 и проверить.
5% - и это у Вас вызывает возмущение!? Откройте Диспетчер задач, вкладка "Процессы", отсортируйте по колонке "ЦП", по убыванию. Должна получиться примерно такая картинка:
При этом у меня немногим более 30 потоков у MetaTrader. Это ноутбук, 4 ядра, CORE i3.
А у меня всё нормально.
Рад за вас! Это что за процессор с 12 ядрами?
5% - и это у Вас вызывает возмущение!? Откройте Диспетчер задач, вкладка "Процессы", отсортируйте по колонке "ЦП", по убыванию. Должна получиться примерно такая картинка:
Поздравляю! У вас почти получилось.
Теперь надо сравнить с чем нибудь. Я Выбрал для сравнения МТ4, со старым билдом МТ5 сравнить не могу по известным причинам.
И еще при превышении нагрузки на ядро больше 13% (всего 8 ядер) начинаются жуткие тормоза. Видимо терминал не может распаралеливать задачи, которые вновь и вновь добавляют разработчики.
Поздравляю! У вас почти получилось.
Теперь надо сравнить с чем нибудь. Я Выбрал для сравнения МТ4, со старым билдом МТ5 сравнить не могу по известным причинам.
И еще при превышении нагрузки на ядро больше 13% (всего 8 ядер) начинаются жуткие тормоза. Видимо терминал не может распаралеливать задачи, которые вновь и вновь добавляют разработчики.
Слова, слова. Это ведь технический форум. А не думали, что в этот момент у Вас устанавливается/только что установилось обновление на Windows и операционке вкрай нужна перезагрузка? Я такое часто встречаю - вижу что-то не так с ноутбуком - смотрю в процессы и в 90% случыаев Windows ставит обновления.
Терминалу ведь ещё нужна довольно мощная видеоподсистема, особенно если открыто несколько стаканов и графиков.
Добавлено: а что с частотой - случайно компьютер не адепт партии Зелёных? Сколько свободной оперативной памяти? Какая загрузка диска (свободное место и частота обращений к диску)?
Рад за вас! Это что за процессор с 12 ядрами?
Слова, слова. Это ведь технический форум. А не думали, что в этот момент у Вас устанавливается/только что установилось обновление на Windows и операционке вкрай нужна перезагрузка? Я такое часто встречаю - вижу что-то не так с ноутбуком - смотрю в процессы и в 90% случыаев Windows ставит обновления.
Нет, обновления не ставятся, я их отключил. Несколько раз проверял и делал для вас скриншоты. И на ФОРТС и на форекс, новый билд МТ5 сильно тормозит. Если покопаться в истории, могу привести задержки исполнения приказов в момент высокой активности на рынке.
В общем пока остановил торговлю на МТ5.
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Почему так сильно тормозит терминал МТ5?
На предидущих билдах такого не наблюдал, может у меня с компом что то не так? На быстром рынке наблюдаются подвисания компьютера. Где 64 битная скорость и распаралеливание потоков МТ5? В мониторе наблюдаю загрузку одного ядра на 100% и тормоза.
По сравнению с МТ4 - МТ5 тормознутее в 3-4 раза. Сравнивал после того как начались сильные тормоза и подвисания. На МТ5 отключил все стаканы, все индикаторы и все лишние инструменты (оставил 6 инструментов), При этом на МТ4 бало открыто 8 инструментов (символов) а так же стандартные индикаторы.
У кого нибудь наблюдаются такие проблемы?