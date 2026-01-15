Ошибки, баги, вопросы - страница 2091
Обновите все драйвера и саму операционку, если она ниже Windows 7.
Win7x64.
Добрый вечер! Не знаю куда обратиться.
В общем такая проблема. Нарыл советника с арендной платой для БО. Оплатил за мес. Появилась надпись (рис.1)
Я её жму, он спрашивает, мол куда устанавливать, я указываю на МТ4. МТ4 открывается и больше ничего не происходит. Нет ни в индикаторах, ни в папке "MQL4\Indicators\Market".
Пробовал скачать триал версию и засунуть насильно. Получилось, но там нет "активировать", только оплатить и смоделировать торговлю. (рис.2)
Нажатие на "купить" ни к чему не приводит.
Написал создателю, он ответил в стиле "моя хата с краю". Цитирую: "For any installation problem you must contact MQL5 support desk."
МТ4 от альпари, счёт демо. Скажите плз, Куда копать?
А почему MQL4\Indicators\Market если это советник? Тогда MQL4\Experts\Market
Домашний комп через LAN. На компе ничего не происходило. Удивляет даже не всплеск, а то, что значение было постоянным в течение пяти минут.
Оказалось, что мы сэкономили на клиентском терминале и раз в 5 минут замеряем ретрансмиты. Поэтому и планка на 5 минут выдается.
В релизе будет замер раз в минуту.
Установите программу из раздела Маркет в самом терминале, пожалуйста.
Не забудьте в терминале прописать свой mql5 аккаунт.
Установите программу из раздела Маркет в самом терминале, пожалуйста.
Не забудьте в терминале прописать свой mql5 аккаунт.
Такой ещё момент: Жму "Авторизироваться в MQL сообществе",
Ввожу свои логин и пароль как на вход mql5.com.
После нажатия на "ОК". тоже ничего не происходит, т.е. программа не говорит, авторизировался я, не авторизировался. Просто закрывается окно и при нажатии на "файл" снова вижу "Авторизироваться в MQL community". Это так и должно быть?
Далее проделываю все шаги, т.е. "Установить в терминале", снова система думает и снова индикатора нет нигде. И при запущенном МТ проверял и при закрытом. Эффект один и тот же.
2Stanislav Korotky: Это индикатор. Прошу прощения, перепутал. В любом случае в той папке, которую Вы указали, там тоже пусто.
В журнале прописывается результат авторизации.
1я выделенная строчка это я снова авторизировался.
2я строчка - Закрыл МТ, 3яя - запустил.
4я - он снова залогинился автоматом к комьюнити.
УРА! Разобрался! Оказывается журнал не там смотрел. Я его через Вьювер смотрел, а оказывается надо было из МТ глянуть лог и там ещё раз ввести пароль.
Всем откликнувшимся огромное спасибо! Прошу прощения, что терпели нуба.
А вот 5я - это я снова нажал на сайте "установить в терминале". Чувствую где-то рядом собака порылась, но причин не знаю.
1
как проверить, что время открытия баров выпадает на праздничные дни?
ps. решил пока созданием отдельного метода, может кому пригодится:
Праздничные дни взяты с сайта moex и актуальны на 2018 год.