Renat Fatkhullin:

Обновите все драйвера и саму операционку, если она ниже Windows 7.

Win7x64.

 

Добрый вечер! Не знаю куда обратиться.

В общем такая проблема. Нарыл советника с арендной платой для БО. Оплатил за мес. Появилась надпись (рис.1)

Я её жму, он спрашивает, мол куда устанавливать, я указываю на МТ4. МТ4 открывается и больше ничего не происходит. Нет ни в индикаторах, ни в папке "MQL4\Indicators\Market".

Пробовал скачать триал версию и засунуть насильно. Получилось, но там нет "активировать", только оплатить и смоделировать торговлю. (рис.2)


Нажатие на "купить" ни к чему не приводит.

Написал создателю, он ответил в стиле "моя хата с краю". Цитирую: "For any installation problem you must contact MQL5 support desk."

МТ4 от альпари, счёт демо. Скажите плз, Куда копать?

 
The_unhealthy:

А почему MQL4\Indicators\Market если это советник? Тогда MQL4\Experts\Market

 
fxsaber:

Домашний комп через LAN. На компе ничего не происходило. Удивляет даже не всплеск, а то, что значение было постоянным в течение пяти минут.

Оказалось, что мы сэкономили на клиентском терминале и раз в 5 минут замеряем ретрансмиты. Поэтому и планка на 5 минут выдается.

В релизе будет замер раз в минуту.

 
The_unhealthy:

Установите программу из раздела Маркет в самом терминале, пожалуйста.

Не забудьте в терминале прописать свой mql5 аккаунт.

 
Renat Fatkhullin:

Установите программу из раздела Маркет в самом терминале, пожалуйста.

Не забудьте в терминале прописать свой mql5 аккаунт.

Такой ещё момент: Жму "Авторизироваться в MQL сообществе",

Ввожу свои логин и пароль как на вход mql5.com.


После нажатия на "ОК". тоже ничего не происходит, т.е. программа не говорит, авторизировался я, не авторизировался. Просто закрывается окно и при нажатии на "файл" снова вижу "Авторизироваться в MQL community". Это так и должно быть?

Далее проделываю все шаги, т.е. "Установить в терминале", снова система думает и снова индикатора нет нигде. И при запущенном МТ проверял и при закрытом. Эффект один и тот же.

2Stanislav Korotky: Это индикатор. Прошу прощения, перепутал. В любом случае в той папке, которую Вы указали, там тоже пусто.

 
The_unhealthy:

В журнале прописывается  результат авторизации.
 
Artyom Trishkin:
В журнале прописывается  результат авторизации.
1

1я выделенная строчка это я снова авторизировался.

2я строчка - Закрыл МТ, 3яя - запустил.

4я - он снова залогинился автоматом к комьюнити.



УРА! Разобрался! Оказывается журнал не там смотрел. Я его через Вьювер смотрел, а оказывается надо было из МТ глянуть лог и там ещё раз ввести пароль.

Всем откликнувшимся огромное спасибо! Прошу прощения, что терпели нуба.

А вот 5я - это я снова нажал на сайте "установить в терминале". Чувствую где-то рядом собака порылась, но причин не знаю.

 
Попробуйте удалить файл market.dat в общей папке. Обычно помогает,  если продукт не скачивается. 
 

как проверить, что время открытия баров выпадает на праздничные дни?

ps. решил пока созданием отдельного метода, может кому пригодится:

/*!
   \break   Праздники
   \param   const datetime a_time - корректируемое время
   \return  коррекция времени с учетом праздников
*/
static datetime CCheck::CorrectHolidays(const datetime a_time) {
   int _day = 86400;
   datetime _rest = 0;
   datetime _holidays[] = { D'2017.11.06 00:00', D'2017.12.29 19:00', D'2017.12.30 00:00',
                            D'2017.12.31 00:00', D'2018.01.01 00:00', D'2018.01.02 00:00',
                            D'2018.01.06 00:00', D'2018.01.07 00:00', D'2018.01.08 00:00',
                            D'2018.02.23 00:00', D'2018.03.08 00:00', D'2018.03.10 00:00',
                            D'2018.03.11 00:00', D'2018.04.29 00:00', D'2018.05.01 00:00',
                            D'2018.05.05 00:00', D'2018.05.06 00:00', D'2018.05.09 00:00',
                            D'2018.06.10 00:00', D'2018.06.12 00:00', D'2018.11.05 00:00' };

   for(int i = 0, _size = ArraySize(_holidays); i < _size; ++i) {
      if(_holidays[i]%_day > 0)
         _rest = _holidays[i]%_day;
      else
         _rest = _day;

      if(a_time >= _holidays[i] && a_time < _holidays[i] + _rest)
         return CorrectHolidays(_holidays[i] + _rest);
   }
//---
   return a_time;
}

Праздничные дни взяты с сайта moex и актуальны на 2018 год.

