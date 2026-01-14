Ошибки, баги, вопросы - страница 1045
Нашел)
SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT
Цена поставки на текущую сессию
Вопрос почему все переменные в справке не соответствуют своим названиям в терминале?)
Продолжаю разговаривать сам с собой, это сейчас модно).
На промежуточном клиринге цена меняется, а утренняя куда-то испаряется, понятно, что можно сохранить её в начале сессии и пользоваться во второй половине дня, но нет ли способа получить её во второй половине дня, потому как в терминале она видимо всё-таки есть - от нее считается процент изменения.
stringo:
MetaDriver:
Два-три вызова OnCalculate(...) на каждом тике, причём последний с требованием полного пересчёта индикатора с нуля.Как жить? Надачётаделать!
Примерно месяц назад уже возникал этот вопрос. Мы не смогли воспроизвести эту проблему у себя
Слава, как дела? Воспроизвели?
Нет пока. Ещё не воспроизводили. Займёмся в ближайшее время после опубликования бета-пакета MetaEditor+mql.dll
Понял.
--
Большая просьба к присутствующим на форуме, простестировать OnCalculate() на дублирование вызовов и обнуление prev_calculated на каждом тике.
И выложить свои результаты здесь (есть/нет дублирование).
Тестирующий индикатор здесь.
MetaDriver:
И выложить свои результаты здесь (есть/нет дублирование).
Тестирующий индикатор здесь.
У меня такой результат:
потыкал по разным тф, нет нолей. MetaQuotes demo
Win 7 64x.
ps на RoboForex'е тоже нет.
Макс. баров в окне : 50000 - через раз обнуляется
2013.08.21 17:38:57 prev_calc_Test (EURUSD,M1) prev_calculated == 50000; rates_total ==50000; ArrSize(close) ==50000
2013.08.21 17:38:57 prev_calc_Test (EURUSD,M1) prev_calculated == 0; rates_total ==50000; ArrSize(close) ==50000
2013.08.21 17:38:57 prev_calc_Test (EURUSD,M1) prev_calculated == 50000; rates_total ==50000; ArrSize(close) ==50000
2013.08.21 17:38:57 prev_calc_Test (EURUSD,M1) prev_calculated == 0; rates_total ==50000; ArrSize(close) ==50000
2013.08.21 17:38:56 prev_calc_Test (EURUSD,M1) prev_calculated == 50000; rates_total ==50000; ArrSize(close) ==50000
2013.08.21 17:38:56 prev_calc_Test (EURUSD,M1) prev_calculated == 0; rates_total ==50000; ArrSize(close) ==50000
Блин. Странно это фсё. Чего я боялся, так это плохой воспроизводимости. Ты "под нагрузкой" проверял?
А проц какой?
У меня AMD Phenom II X6, win7 64, терминал x64
Всё хорошо при "Макс. баров в окне : Unlimited".
Макс. баров в окне : 50000 - через раз обнуляется
О! Спасибо! Уже кое-какая система проглядывает.