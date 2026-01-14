Ошибки, баги, вопросы - страница 1045

zfs:
Нашел)

SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT

Цена поставки на текущую сессию

Вопрос почему все переменные в справке не соответствуют своим названиям в терминале?)

Продолжаю разговаривать сам с собой, это сейчас модно).

На промежуточном клиринге цена меняется, а утренняя куда-то испаряется, понятно, что можно сохранить её в начале сессии и пользоваться во второй половине дня, но нет ли способа получить её во второй половине дня, потому как в терминале она видимо всё-таки есть - от нее считается процент изменения.


 

stringo:

MetaDriver:

Два-три вызова OnCalculate(...) на каждом тике, причём последний с требованием полного пересчёта индикатора с нуля. 

Как жить?  Надачётаделать!

Примерно месяц назад уже возникал этот вопрос. Мы не смогли воспроизвести эту проблему у себя

Слава, как дела?  Воспроизвели?
 
MetaDriver:
Слава, как дела?  Воспроизвели?
Нет пока. Ещё не воспроизводили. Займёмся в ближайшее время после опубликования бета-пакета MetaEditor+mql.dll
 
stringo:
Нет пока. Ещё не воспроизводили. Займёмся в ближайшее время после опубликования бета-пакета MetaEditor+mql.dll

Понял.

--

Большая просьба к присутствующим на форуме, простестировать  OnCalculate()  на  дублирование вызовов и обнуление prev_calculated на каждом тике.


И выложить свои результаты здесь (есть/нет дублирование).


Тестирующий индикатор здесь.

 

MetaDriver:

... 

И выложить свои результаты здесь (есть/нет дублирование).

Тестирующий индикатор здесь.

У меня такой результат:

2013.08.21 16:08:26     prev_calc_Test (GBPUSD,M5)      prev_calculated == 50000;  rates_total ==50000;  ArrSize(close) ==50000
2013.08.21 16:08:26     prev_calc_Test (GBPUSD,M5)      prev_calculated == 50000;  rates_total ==50000;  ArrSize(close) ==50000
2013.08.21 16:08:26     prev_calc_Test (GBPUSD,M5)      prev_calculated == 50000;  rates_total ==50000;  ArrSize(close) ==50000
2013.08.21 16:08:26     prev_calc_Test (GBPUSD,M5)      prev_calculated == 0;  rates_total ==50000;  ArrSize(close) ==50000
2013.08.21 16:08:23     prev_calc_Test (GBPUSD,M5)      prev_calculated == 50000;  rates_total ==50000;  ArrSize(close) ==50000
2013.08.21 16:08:23     prev_calc_Test (GBPUSD,M5)      prev_calculated == 50000;  rates_total ==50000;  ArrSize(close) ==50000
2013.08.21 16:08:23     prev_calc_Test (GBPUSD,M5)      prev_calculated == 0;  rates_total ==50000;  ArrSize(close) ==50000
2013.08.21 16:08:21     prev_calc_Test (GBPUSD,M5)      prev_calculated == 50000;  rates_total ==50000;  ArrSize(close) ==50000
2013.08.21 16:08:21     prev_calc_Test (GBPUSD,M5)      prev_calculated == 50000;  rates_total ==50000;  ArrSize(close) ==50000
2013.08.21 16:08:21     prev_calc_Test (GBPUSD,M5)      prev_calculated == 0;  rates_total ==50000;  ArrSize(close) ==50000
2013.08.21 16:08:18     prev_calc_Test (GBPUSD,M5)      prev_calculated == 50000;  rates_total ==50000;  ArrSize(close) ==50000
2013.08.21 16:08:18     prev_calc_Test (GBPUSD,M5)      prev_calculated == 50000;  rates_total ==50000;  ArrSize(close) ==50000
2013.08.21 16:08:18     prev_calc_Test (GBPUSD,M5)      prev_calculated == 50000;  rates_total ==50000;  ArrSize(close) ==50000
2013.08.21 16:08:18     prev_calc_Test (GBPUSD,M5)      prev_calculated == 0;  rates_total ==50000;  ArrSize(close) ==50000
2013.08.21 16:08:16     prev_calc_Test (GBPUSD,M5)      prev_calculated == 50000;  rates_total ==50000;  ArrSize(close) ==50000
2013.08.21 16:08:16     prev_calc_Test (GBPUSD,M5)      prev_calculated == 0;  rates_total ==50000;  ArrSize(close) ==50000
2013.08.21 16:08:14     prev_calc_Test (GBPUSD,M5)      prev_calculated == 50000;  rates_total ==50000;  ArrSize(close) ==50000
2013.08.21 16:08:12     prev_calc_Test (GBPUSD,M5)      prev_calculated == 0;  rates_total ==50000;  ArrSize(close) ==50000
2013.08.21 16:08:09     prev_calc_Test (GBPUSD,M5)      prev_calculated == 50000;  rates_total ==50000;  ArrSize(close) ==50000
2013.08.21 16:08:09     prev_calc_Test (GBPUSD,M5)      prev_calculated == 0;  rates_total ==50000;  ArrSize(close) ==50000
2013.08.21 16:08:07     prev_calc_Test (GBPUSD,M5)      prev_calculated == 50000;  rates_total ==50000;  ArrSize(close) ==50000
2013.08.21 16:08:07     prev_calc_Test (GBPUSD,M5)      prev_calculated == 50000;  rates_total ==50000;  ArrSize(close) ==50000
2013.08.21 16:08:07     prev_calc_Test (GBPUSD,M5)      prev_calculated == 0;  rates_total ==50000;  ArrSize(close) ==50000
2013.08.21 16:08:04     prev_calc_Test (GBPUSD,M5)      prev_calculated == 50000;  rates_total ==50000;  ArrSize(close) ==50000
2013.08.21 16:08:04     prev_calc_Test (GBPUSD,M5)      prev_calculated == 0;  rates_total ==50000;  ArrSize(close) ==50000
2013.08.21 16:08:02     prev_calc_Test (GBPUSD,M5)      prev_calculated == 50000;  rates_total ==50000;  ArrSize(close) ==50000
2013.08.21 16:08:00     prev_calc_Test (GBPUSD,M5)      prev_calculated == 0;  rates_total ==50000;  ArrSize(close) ==50000
2013.08.21 16:07:58     prev_calc_Test (GBPUSD,M5)      prev_calculated == 50000;  rates_total ==50000;  ArrSize(close) ==50000
 
tol64:

У меня такой результат:

Спасибо. Ещё пжалста просьба указывать сервер.  У меня двойные вызовы на MetaQuotes demo  и тройные на RoboForex.
 


потыкал по разным тф, нет нолей. MetaQuotes demo

Win 7 64x.

ps на RoboForex'е тоже нет.

 
MetaDriver:
Всё хорошо при "Макс. баров в окне : Unlimited".
Макс. баров в окне : 50000 - через раз обнуляется
2013.08.21 17:38:57    prev_calc_Test (EURUSD,M1)    prev_calculated == 0;  rates_total ==50000;  ArrSize(close) ==50000
2013.08.21 17:38:57    prev_calc_Test (EURUSD,M1)    prev_calculated == 50000;  rates_total ==50000;  ArrSize(close) ==50000
2013.08.21 17:38:57    prev_calc_Test (EURUSD,M1)    prev_calculated == 0;  rates_total ==50000;  ArrSize(close) ==50000
2013.08.21 17:38:57    prev_calc_Test (EURUSD,M1)    prev_calculated == 50000;  rates_total ==50000;  ArrSize(close) ==50000
2013.08.21 17:38:57    prev_calc_Test (EURUSD,M1)    prev_calculated == 0;  rates_total ==50000;  ArrSize(close) ==50000
2013.08.21 17:38:56    prev_calc_Test (EURUSD,M1)    prev_calculated == 50000;  rates_total ==50000;  ArrSize(close) ==50000
2013.08.21 17:38:56    prev_calc_Test (EURUSD,M1)    prev_calculated == 0;  rates_total ==50000;  ArrSize(close) ==50000
 
Silent:

потыкал по разным тф, нет нолей. MetaQuotes demo

Win 7 64x.

ps на RoboForex'е тоже нет.

Блин.  Странно это фсё.  Чего я боялся, так это плохой воспроизводимости.    Ты "под нагрузкой" проверял?

А проц какой?  

У меня AMD Phenom II X6, win7 64, терминал x64

 
Swan:
Всё хорошо при "Макс. баров в окне : Unlimited".
Макс. баров в окне : 50000 - через раз обнуляется

О!  Спасибо!   Уже кое-какая система проглядывает.

