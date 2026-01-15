Ошибки, баги, вопросы - страница 2089

Comment(NULL); // 'NULL' - expression of 'void' type is illegal
 
fxsaber:
Print(NULL); // 'NULL' - expression of 'void' type is illegal
Alert(NULL); // 'NULL' - expression of 'void' type is illegal
 

Обращаюсь в цикле к функции CalculateOptimization() для расчетов с использованием Alglib

#include <Math\Alglib\alglib.mqh>
#define BENCH(A)                                                              \
{                                                                             \
  const ulong StartTime=GetMicrosecondCount();                              \
  A;                                                                          \
  Print("Time["+#A+"] = "+(string)(GetMicrosecondCount()-StartTime)); \
  }




BENCH(
   for(int n=1; n<=num_combos; n++)
     {
      CalculateOptimization(n);
      if(error) return;
     }
)
2017.12.17 09:42:05.242 Model USDCHF,H1: Time[for(intn=1;n<=num_combos;n++){CalculateOptimization(n);if(error)return;)] = 8835

А в профилировщике как-то странно считается время:


МТ4/5

При увеличивающемся числе итераций цикла тайминг по классу начинает превышать общее время выполнения программы

и далеко не совпадает с реальным таймингом

2017.12.17 10:15:34.297 Model USDCHF,H1: Time[for(intn=1;n<=num_combos;n++){CalculateOptimization(n);if(error)return;)] = 435486

Так задумано или с писать в СД?

 

Не могу изменить баланс на счете.Когда открываю демо счет в Metatrader(скачанный с оф.сайта),ставлю 3000 eur,плечо 1 к 5, показывает баланс 50 000.Через Ava Metatrader вообще не выдает пароль и логин.

 
yuriy878:

Не могу изменить баланс на счете.Когда открываю демо счет в Metatrader(скачанный с оф.сайта),ставлю 3000 eur,плечо 1 к 5, показывает баланс 50 000.Через Ava Metatrader вообще не выдает пароль и логин.


Проверил, ошибок нет:

Может кто знает как сделать перенос строки внутри ячейки ексель ?

Есть сторка текст1 текст2 текст 3

Нужно что бы при создании csv файла в одной ячейке было 

текст1
текст2
текст3

 
Vladimir Pastushak:

Может кто знает как сделать перенос строки внутри ячейки ексель ?

Alt+Enter или Shift+Enter, не помню точно

 

Зашкаливает (выходной в MetaQuotes-Demo)


 
fxsaber:

Зашкаливает (выходной в MetaQuotes-Demo)

Это статистика сетевого интерфейса всего компьютера, где Метатрейдер лишь один из пользователей. Не обязательно это связано с торговым сервером.

Общую статистику легко испортить веб-броузером после неудачного обращения на какой-то глючащий и далекий сайт. А можно и локальным вайфаем словить сетевой конфликт и получить десятки процентов ретрансмитов в случайные моменты времени.

При 20% ретрансмиттов в принципе не будет поддерживаться связь с торговым сервером, реконнекты будут постоянными и бесконечными. У терминала постоянное соединение и для него(для TCP/IP вернее) даже 3-5% ретрансмитов фатальны в задаче удержания долгих коннектов.

 
Renat Fatkhullin:

Это статистика сетевого интерфейса всего компьютера, где Метатрейдер лишь один из пользователей. Не обязательно это связано с торговым сервером.

Общую статистику легко испортить веб-броузером после неудачного обращения на какой-то глючащий и далекий сайт. А можно и локальным вайфаем словить сетевой конфликт и получить десятки процентов ретрансмитов в случайные моменты времени.

При 20% ретрансмиттов в принципе не будет поддерживаться связь с торговым сервером, реконнекты будут постоянными и бесконечными. У терминала постоянное соединение и для него(для TCP/IP вернее) даже 3-5% ретрансмитов фатальны в задаче удержания долгих коннектов.

После того, как котиры пошли, стало так

