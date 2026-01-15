Ошибки, баги, вопросы - страница 2089
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Обращаюсь в цикле к функции CalculateOptimization() для расчетов с использованием Alglib
А в профилировщике как-то странно считается время:
МТ4/5
При увеличивающемся числе итераций цикла тайминг по классу начинает превышать общее время выполнения программы
и далеко не совпадает с реальным таймингом
Так задумано или с писать в СД?
Не могу изменить баланс на счете.Когда открываю демо счет в Metatrader(скачанный с оф.сайта),ставлю 3000 eur,плечо 1 к 5, показывает баланс 50 000.Через Ava Metatrader вообще не выдает пароль и логин.
Не могу изменить баланс на счете.Когда открываю демо счет в Metatrader(скачанный с оф.сайта),ставлю 3000 eur,плечо 1 к 5, показывает баланс 50 000.Через Ava Metatrader вообще не выдает пароль и логин.
Проверил, ошибок нет:
Может кто знает как сделать перенос строки внутри ячейки ексель ?
Есть сторка текст1 текст2 текст 3
Нужно что бы при создании csv файла в одной ячейке было
текст1
текст2
текст3
Может кто знает как сделать перенос строки внутри ячейки ексель ?
Alt+Enter или Shift+Enter, не помню точно
Зашкаливает (выходной в MetaQuotes-Demo)
Зашкаливает (выходной в MetaQuotes-Demo)
Это статистика сетевого интерфейса всего компьютера, где Метатрейдер лишь один из пользователей. Не обязательно это связано с торговым сервером.
Общую статистику легко испортить веб-броузером после неудачного обращения на какой-то глючащий и далекий сайт. А можно и локальным вайфаем словить сетевой конфликт и получить десятки процентов ретрансмитов в случайные моменты времени.
При 20% ретрансмиттов в принципе не будет поддерживаться связь с торговым сервером, реконнекты будут постоянными и бесконечными. У терминала постоянное соединение и для него(для TCP/IP вернее) даже 3-5% ретрансмитов фатальны в задаче удержания долгих коннектов.
Это статистика сетевого интерфейса всего компьютера, где Метатрейдер лишь один из пользователей. Не обязательно это связано с торговым сервером.
Общую статистику легко испортить веб-броузером после неудачного обращения на какой-то глючащий и далекий сайт. А можно и локальным вайфаем словить сетевой конфликт и получить десятки процентов ретрансмитов в случайные моменты времени.
При 20% ретрансмиттов в принципе не будет поддерживаться связь с торговым сервером, реконнекты будут постоянными и бесконечными. У терминала постоянное соединение и для него(для TCP/IP вернее) даже 3-5% ретрансмитов фатальны в задаче удержания долгих коннектов.
После того, как котиры пошли, стало так