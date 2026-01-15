Ошибки, баги, вопросы - страница 2090
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
После того, как котиры пошли, стало так
Проверил.
Ни на одном узле нашего демо-кластера, включая Азию, не было рестартов или повышения уровня ретрансмитов за весь день (да и в другие дни тоже). Все в норме от 0.5% до 1.5%.
Подскажите кто использует CopyTicksRange, есть ли какие то границы по объемам отдаваемых данных или нет. И нужно ли предварительно "разогревать" CopyTicksRange если необходимо запросить тики за несколько месяцев? В справке по CopyTicks написано, что функция получает не более 2000 тиков, относится ли это к CopyTicksRange?
Проверил.
Ни на одном узле нашего демо-кластера, включая Азию, не было рестартов или повышения уровня ретрансмитов за весь день (да и в другие дни тоже). Все в норме от 0.5% до 1.5%.
С чем может быть вызван пятиминутный всплеск до постоянного значения (пять минут не меняется) 1.892?
На слово Ping не обращайте внимания, это ретрансмит.
Невалидные тики на MetaQuotes-Demo
Как в ТС защититься от подобного? Любая ТС, анализирующая ценовую историю, при невалидных данных способна уничтожить счет! Это не бага, это КОШМАР!
С чем может быть вызван пятиминутный всплеск до постоянного значения (пять минут не меняется) 1.892?
На слово Ping не обращайте внимания, это ретрансмит.
А что на компьютере в это время происходило, какого типа соединение (LAN, Wifi, xG, etc), выделенный компьютер или VPS?
Без этого не имеет смысла говорить о контроле качества связи.
Учтите, что это техническая характеристика вашего локального TCP/IP стека, репорт о котором дает операционка, а не показатель качества конкретного соединения к торговым серверам. В него входит вся сетевая активность, включая системную/фоновую.
У торгового кластера заведомо связь качественная и мы штатно протоколируем массу параметров (это штатный функционал платформы), собирая минутные снапшоты с последующим анализом.
А что на компьютере в это время происходило, какого типа соединение (LAN, Wifi, xG, etc), выделенный компьютер или VPS?
Домашний комп через LAN. На компе ничего не происходило. Удивляет даже не всплеск, а то, что значение было постоянным в течение пяти минут.
Домашний комп через LAN. На компе ничего не происходило. Удивляет даже не всплеск, а то, что значение было постоянным в течение пяти минут.
Так операционка репортит.
Мы просто физически не можем такую информацию собирать.
Так операционка репортит.
Мы просто физически не можем такую информацию собирать.
Выходит, что операционка не валидные данные отдает.
Невалидные тики на MetaQuotes-Demo
Как в ТС защититься от подобного? Любая ТС, анализирующая ценовую историю, при невалидных данных способна уничтожить счет! Это не бага, это КОШМАР!
Не универсальная защита, но хоть что-то - запрашивать INFO-тики и проверять на ненулевой объем.
Выходит, что операционка не валидные данные отдает.
Там сильно влияют конкретные драйвера сетевухи, которые и выполняют всю работу.
И статистику тоже они считают без участия операционки. Мы встречали сетевые карты с драйверами, которые могли мусор даже по объему переданных байт выдать. Лечить приходилось фильтрами с отбросом запредельных значений.Обновите все драйвера и саму операционку, если она ниже Windows 7.