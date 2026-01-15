Ошибки, баги, вопросы - страница 2090

fxsaber:

После того, как котиры пошли, стало так

Проверил.

Ни на одном узле нашего демо-кластера, включая Азию, не было рестартов или повышения уровня ретрансмитов за весь день (да и в другие дни тоже). Все в норме от 0.5% до 1.5%.

 

Подскажите кто использует CopyTicksRangeесть ли какие то границы по объемам отдаваемых данных или нет. И нужно ли предварительно "разогревать" CopyTicksRange если необходимо запросить тики за несколько месяцев? В справке по CopyTicks написано, что функция получает не более 2000 тиков, относится ли это к CopyTicksRange?

 
Renat Fatkhullin:

С чем может быть вызван пятиминутный всплеск до постоянного значения (пять минут не меняется) 1.892?

На слово Ping не обращайте внимания, это ретрансмит.

 

Невалидные тики на MetaQuotes-Demo


Как в ТС защититься от подобного? Любая ТС, анализирующая ценовую историю, при невалидных данных способна уничтожить счет! Это не бага, это КОШМАР!

 
fxsaber:

А что на компьютере в это время происходило, какого типа соединение (LAN, Wifi, xG, etc), выделенный компьютер или VPS?

Без этого не имеет смысла говорить о контроле качества связи.

Учтите, что это техническая характеристика вашего локального TCP/IP стека, репорт о котором дает операционка, а не показатель качества конкретного соединения к торговым серверам. В него входит вся сетевая активность, включая системную/фоновую.


У торгового кластера заведомо связь качественная и мы штатно протоколируем массу параметров (это штатный функционал платформы), собирая минутные снапшоты с последующим анализом.

 
Renat Fatkhullin:

Домашний комп через LAN. На компе ничего не происходило. Удивляет даже не всплеск, а то, что значение было постоянным в течение пяти минут.

 
fxsaber:

Так операционка репортит.

Мы просто физически не можем такую информацию собирать.

 
Renat Fatkhullin:

Выходит, что операционка не валидные данные отдает.

 
fxsaber:

Не универсальная защита, но хоть что-то - запрашивать INFO-тики и проверять на ненулевой объем.

 
fxsaber:

Там сильно влияют конкретные драйвера сетевухи, которые и выполняют всю работу.

И статистику тоже они считают без участия операционки. Мы встречали сетевые карты с драйверами, которые могли мусор даже по объему переданных байт выдать. Лечить приходилось фильтрами с отбросом запредельных значений.

Обновите все драйвера и саму операционку, если она ниже Windows 7.
