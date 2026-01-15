Ошибки, баги, вопросы - страница 2086
"Error with timer 4024"", "cannot set milliseconds timer(500)"
Уважаемый разработчики и авторы
у кого снова вылазит ошибка с таймером?
Про какую позицию речь? 1529 или 1526? Из этого лога не видно, менялся ли стоплосс. Если старое и новое значение SL равны, будет ошибка. Еще б и текущую цену не плохо бы видеть.
В сигналах график "Баланс" запаздывает относительно графика "Средства" - это так задумано?
Веб-возможность "Карман" для каждого поста перестала цеплять с собой исходники и картинки. Исправьте, пожалуйста.
Через раз вот такая байдаНачалось на 1654+.
Посмотрите на задержку - 18 секунд между попыткой подключиться и отбоем. Это означает таймаут сетевого подключения.
Обычно это тормоза запуска и инициализации exe приложения под надзором антивируса.
Многократно с этим сталкивались и ничего поделать со своей стороны не можем. Антивирус просто тратит много времени на анализ тестерного агента.
Это еще означает, что вся файловая активность агента будет рассматриваться под лупой и нещадно тормозиться.
Совет - поставить агента и его локальные каталоги в пропуск антивируса. Сразу станет все быстрее работать.
На машине нет антивирусов и подобного. Все на SSD. И проблемы никогда не возникало на 1653-.
Тогда нужны локальные логи этого агента в момент проблемы.
Даже штатного Microsoft Defender нет?
Логи локального агента Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20171209.log пустые.
Воспроизвожу проблему так. Запускаю терминал и из ME делаю CTRL+F5. Возможно, эти настройки имеют значение
Нужно смотреть прямо в момент возникновения проблем, так как локальные логи агентов вычищаются автоматически. Да и терминал умеет прибивать мертвых агентов.
Но если и за 18 секунд не достучался, значит порт не открылся даже.
Скорее всего нет и он активен. Добавьте явно весь каталог с агентом в "пропускаемые каталоги" и попробуйте снова.
Еще одна причина может быть в недостатке прав на открытие сетевого порта.
UAC включен? Попробуйте воспроизвести после запуска терминала "как Администратор".