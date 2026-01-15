Ошибки, баги, вопросы - страница 2086

Новый комментарий
 

"Error with timer 4024"", "cannot set milliseconds timer(500)"


Уважаемый разработчики и авторы

у кого снова вылазит ошибка с таймером?

 
Michel:
2017.12.06 21:27:53.767 2017.02.03 17:20:05   position modified [#1529 buy 0.01 EURUSD 1.07812 sl: 1.07482]
2017.12.06 21:27:53.767 2017.02.03 17:20:05   failed modify #1526 buy 0.01 EURUSD sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 1.07482, tp: 0.00000 [Invalid stops]
2017.12.06 21:27:53.767 2017.02.03 17:20:05   *** Celebra Modify ticket#1529 retcode=10016 result.deal=0 result.order=0 magic=[101] sl=1.07482 tp=0.00000
Меняется только SL. И он меняется, просто действует на нервы сообщение: failed modify ... [Invalid stops]

Про какую позицию речь? 1529 или 1526? Из этого лога не видно, менялся ли стоплосс. Если старое и новое значение SL равны, будет ошибка. Еще б и текущую цену не плохо бы видеть.

 

В сигналах график "Баланс" запаздывает относительно графика "Средства" - это так задумано?


 

Веб-возможность "Карман" для каждого поста перестала цеплять с собой исходники и картинки. Исправьте, пожалуйста.

 

Через раз вот такая байда

2017.12.08 23:15:35.387 Tester  EURUSD: history data begins from 1996.08.09 00:00
2017.12.08 23:15:35.387 Tester  EURUSD: ticks data begins from 2011.12.19 00:00
2017.12.08 23:15:35.397 Core 1  agent process started
2017.12.08 23:15:44.616 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2017.12.08 23:16:02.892 Core 1  tester agent authorization error
2017.12.08 23:16:02.892 Core 1  connection closed
Началось на 1654+.
 
fxsaber:

Через раз вот такая байда

Началось на 1654+.

Посмотрите на задержку - 18 секунд между попыткой подключиться и отбоем. Это означает таймаут сетевого подключения.

Обычно это тормоза запуска и инициализации exe приложения под надзором антивируса.

Многократно с этим сталкивались и ничего поделать со своей стороны не можем. Антивирус просто тратит много времени на анализ тестерного агента.

Это еще означает, что вся файловая активность агента будет рассматриваться под лупой и нещадно тормозиться.

Совет - поставить агента и его локальные каталоги в пропуск антивируса. Сразу станет все быстрее работать.

 
Renat Fatkhullin:

Посмотрите на задержку - 18 секунд между попыткой подключиться и отбоем. Это означает таймаут сетевого подключения.

Обычно это тормоза запуска и инициализации exe приложения под надзором антивируса.

Многократно с этим сталкивались и ничего поделать со своей стороны не можем. Антивирус просто тратит много времени на анализ тестерного агента.

Это еще означает, что вся файловая активность агента будет рассматриваться под лупой и нещадно тормозиться.

Совет - поставить агента и его локальные каталоги в пропуск антивируса. Сразу станет все быстрее работать.

На машине нет антивирусов и подобного. Все на SSD. И проблемы никогда не возникало на 1653-.

 
fxsaber:

На машине нет антивирусов и подобного. Все на SSD. И проблемы никогда не возникало на 1653-.

Тогда нужны локальные логи этого агента в момент проблемы.

Даже штатного Microsoft Defender нет?

 
Renat Fatkhullin:

Тогда нужны локальные логи этого агента в момент проблемы.

Логи локального агента Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20171209.log пустые.

Даже штатного Microsoft Defender нет?

Выключен.


Воспроизвожу проблему так. Запускаю терминал и из ME делаю CTRL+F5. Возможно, эти настройки имеют значение


 
fxsaber:

Логи локального агента Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20171209.log пустые.

Нужно смотреть прямо в момент возникновения проблем, так как локальные логи агентов вычищаются автоматически. Да и терминал умеет прибивать мертвых агентов.

Но если и за 18 секунд не достучался, значит порт не открылся даже.


Выключен.

Скорее всего нет и он активен. Добавьте явно весь каталог с агентом в "пропускаемые каталоги" и попробуйте снова.

Еще одна причина может быть в недостатке прав на открытие сетевого порта.

UAC включен? Попробуйте воспроизвести после запуска терминала "как Администратор".

1...207920802081208220832084208520862087208820892090209120922093...3696
Новый комментарий