Ошибки, баги, вопросы - страница 2087
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нужно смотреть прямо в момент возникновения проблем, так как локальные логи агентов вычищаются автоматически. Да и терминал умеет прибивать мертвых агентов.
Но если и за 18 секунд не достучался, значит порт не открылся даже.
Да, как будто совсем не достучался.
Tester\logs\20171209.log:
Скорее всего нет и он активен. Добавьте явно весь каталог с агентом в "пропускаемые каталоги" и попробуйте снова.
Еще одна причина может быть в недостатке прав на открытие сетевого порта.
UAC включен? Попробуйте воспроизвести после запуска терминала "как Администратор".
Все выключено, запускаю под Администраторов в portable-режиме. Не работает первый запуск по CTRL+F5. Если через кнопку "Старт", то пашет. И после этого CTRL+F5 нормально отрабатывает. Т.е. причины не внешние точно.
Да, как будто совсем не достучался.
Tester\logs\20171209.log:
Все выключено, запускаю под Администраторов в portable-режиме. Не работает первый запуск по CTRL+F5. Если через кнопку "Старт", то пашет. И после этого CTRL+F5 нормально отрабатывает. Т.е. причины не внешние точно.
Проверим запуск по Ctrl+F5.
Повторный запуск срабатывает, так как скорее всего агент бывает активен после первого вызова и висит в фоне несколько минут активированный в ожидании следующей задачи.
Посмотрите на задержку - 18 секунд между попыткой подключиться и отбоем. Это означает таймаут сетевого подключения.
Обычно это тормоза запуска и инициализации exe приложения под надзором антивируса.
Многократно с этим сталкивались и ничего поделать со своей стороны не можем. Антивирус просто тратит много времени на анализ тестерного агента.
Это еще означает, что вся файловая активность агента будет рассматриваться под лупой и нещадно тормозиться.
Совет - поставить агента и его локальные каталоги в пропуск антивируса. Сразу станет все быстрее работать.
Проверим запуск по Ctrl+F5.
В ME после вот таких ошибок (и в других случаях) советник остается в режиме Debugging. Хотя он даже не запустился. Приходится лишний раз нажимать SHIFT+F5.
Баг в тестере MT5 v.1643.
При использовании в OnCalculate цикла «for(int i=0;(i<=rates_total -1 && !IsStopped()); i++)» для динамического массива с флагом «ArraySetAsSeries(_Massiv,true);» в тестере отрисовка на графике происходит только с свечи под индексом 1, а не 0 (цикл работает с 0 индекса). Использовались режимы «Все тики», «Каждый тик на основе реальных тиков»
При использовании индикатора в обычном режиме (не тестер) отрисовка происходит с 0 индекса.
Насграфике при переходе временных периодов от 1 м к 5 м и т.д. идет наложение графиков и они остаются и их никак не убрать. Очень неудобно ухожу.
Можно скриншот увидеть с наложениями?
В сигналах график "Баланс" запаздывает относительно графика "Средства" - это так задумано?
Графики строятся не в реальном времени, запаздывания в пределах минут допустимы
Графики строятся не в реальном времени, запаздывания в пределах минут допустимы
Да я просто про асинхроннизацию...
оптимизация запущена но не идёт, зависла...
в логах на данный момент:
2017.12.11 14:16:31.653 Tester EURUSD: ticks data begins from 2015.01.02 00:002017.12.11 10:00:22.107 Terminal Windows 10 (Build 15063), x64 based PC, IE 11.00, UAC, Intel Core i5-2500 @ 3.30GHz, RAM: 4258 / 7656 Mb, HDD: 68913 / 249998 Mb, GMT+05:00
2017.12.11 14:16:31.654 Tester genetic optimization started
2017.12.11 14:16:31.654 Tester size of initial task batch is 64
2017.12.11 14:16:31.729 Core 1 connecting to 127.0.0.1:3000
2017.12.11 14:16:31.737 Core 2 connecting to 127.0.0.1:3001
2017.12.11 14:16:31.737 Core 1 connected
2017.12.11 14:16:31.737 Core 3 connecting to 127.0.0.1:3002
2017.12.11 14:16:31.737 Core 2 connected
2017.12.11 14:16:31.737 Core 3 connected
2017.12.11 14:16:31.738 Core 4 connecting to 127.0.0.1:3003
2017.12.11 14:16:31.739 Core 4 connected
2017.12.11 14:16:31.742 Core 1 authorized (agent build 1702)
2017.12.11 14:16:31.742 Core 3 authorized (agent build 1702)
2017.12.11 14:16:31.742 Core 1 genetic pass (0, 0, 1) started
2017.12.11 14:16:31.742 Core 3 genetic pass (0, 1, 1) started
2017.12.11 14:16:31.744 Core 2 authorized (agent build 1702)
2017.12.11 14:16:31.744 Core 2 genetic pass (0, 2, 1) started
2017.12.11 14:16:31.748 Core 4 authorized (agent build 1702)
2017.12.11 14:16:31.748 Core 4 genetic pass (0, 3, 1) started
2017.12.11 14:16:31.775 Core 1 common synchronization completed
2017.12.11 14:16:31.786 Core 3 common synchronization completed
2017.12.11 14:16:31.787 Core 2 common synchronization completed
2017.12.11 14:16:31.810 Core 4 common synchronization completed
2017.12.11 14:16:32.015 Core 3 EURUSD: ticks synchronized already [43 bytes]
2017.12.11 14:16:32.172 Core 1 EURUSD: ticks synchronized already [43 bytes]
2017.12.11 14:16:32.369 Core 2 EURUSD: ticks synchronized already [43 bytes]
2017.12.11 14:16:32.638 Core 4 EURUSD: ticks synchronized already [43 bytes]