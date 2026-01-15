Ошибки, баги, вопросы - страница 2087

Renat Fatkhullin:

Нужно смотреть прямо в момент возникновения проблем, так как локальные логи агентов вычищаются автоматически. Да и терминал умеет прибивать мертвых агентов.

Но если и за 18 секунд не достучался, значит порт не открылся даже.

Да, как будто совсем не достучался.

Tester\logs\20171209.log:

NH      0       00:45:26.194    Tester  EURUSD: history data begins from 1996.08.09 00:00
KM      0       00:45:26.194    Tester  EURUSD: preliminary downloading of history ticks started, it may take quite a long time
JN      0       00:45:27.194    Tester  EURUSD: preliminary downloading of history ticks completed, 89 bytes in 0:00.999 (0.09 Kb/sec)
FO      0       00:45:27.194    Tester  EURUSD: ticks data begins from 2011.12.19 00:00
CH      0       00:45:27.196    Core 1  agent process started
JP      0       00:45:36.148    Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
KG      2       00:45:53.911    Core 1  tester agent authorization error
OL      0       01:22:24.614    Tester  EURUSD: history data begins from 1996.08.09 00:00
RJ      0       01:22:24.614    Tester  EURUSD: preliminary downloading of history ticks started, it may take quite a long time
MI      0       01:22:26.614    Tester  EURUSD: preliminary downloading of history ticks completed, 296.44 Kb in 0:01.997 (148.44 Kb/sec)
DS      0       01:22:26.614    Tester  EURUSD: ticks data begins from 2011.12.19 00:00
KM      0       01:22:26.614    Core 1  agent process started
OM      0       01:22:35.890    Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
QK      2       01:22:54.602    Core 1  tester agent authorization error
LL      0       01:22:54.602    Core 1  connection closed

Скорее всего нет и он активен. Добавьте явно весь каталог с агентом в "пропускаемые каталоги" и попробуйте снова.


Еще одна причина может быть в недостатке прав на открытие сетевого порта.

UAC включен? Попробуйте воспроизвести после запуска терминала "как Администратор".

Все выключено, запускаю под Администраторов в portable-режиме. Не работает первый запуск по CTRL+F5. Если через кнопку "Старт", то пашет. И после этого CTRL+F5 нормально отрабатывает. Т.е. причины не внешние точно.

 
fxsaber:

Да, как будто совсем не достучался.

Tester\logs\20171209.log:

Все выключено, запускаю под Администраторов в portable-режиме. Не работает первый запуск по CTRL+F5. Если через кнопку "Старт", то пашет. И после этого CTRL+F5 нормально отрабатывает. Т.е. причины не внешние точно.

Проверим запуск по Ctrl+F5.

Повторный запуск срабатывает, так как скорее всего агент бывает активен после первого вызова и висит в фоне несколько минут активированный в ожидании следующей задачи.

 
Renat Fatkhullin:

Посмотрите на задержку - 18 секунд между попыткой подключиться и отбоем. Это означает таймаут сетевого подключения.

Обычно это тормоза запуска и инициализации exe приложения под надзором антивируса.

Многократно с этим сталкивались и ничего поделать со своей стороны не можем. Антивирус просто тратит много времени на анализ тестерного агента.

Это еще означает, что вся файловая активность агента будет рассматриваться под лупой и нещадно тормозиться.

Совет - поставить агента и его локальные каталоги в пропуск антивируса. Сразу станет все быстрее работать.

Дрвеб справляется. Я разрешил доступ в интернет для терминала и агента. Но файлы и папка терминала по прежнему под прицелом проверки. 
 
Renat Fatkhullin:

Проверим запуск по Ctrl+F5.

В ME после вот таких ошибок (и в других случаях) советник остается в режиме Debugging. Хотя он даже не запустился. Приходится лишний раз нажимать SHIFT+F5.

 

Баг в тестере MT5 v.1643.

При использовании в OnCalculate цикла «for(int i=0;(i<=rates_total -1 && !IsStopped()); i++)» для динамического массива с флагом «ArraySetAsSeries(_Massiv,true);» в тестере отрисовка на графике происходит только с свечи под индексом 1, а не 0 (цикл работает с 0 индекса). Использовались режимы «Все тики», «Каждый тик на основе реальных тиков»

При использовании индикатора в обычном режиме (не тестер) отрисовка происходит с 0 индекса.

 
  Насграфике при переходе временных периодов от 1 м к 5 м  и т.д. идет наложение графиков и они остаются и их никак не убрать. Очень неудобно ухожу.
 
Nikolay959:
  Насграфике при переходе временных периодов от 1 м к 5 м  и т.д. идет наложение графиков и они остаются и их никак не убрать. Очень неудобно ухожу.

Можно скриншот увидеть с наложениями?

 
Aleksey Vyazmikin:

В сигналах график "Баланс" запаздывает относительно графика "Средства" - это так задумано?

Графики строятся не в реальном времени, запаздывания в пределах минут допустимы

 
Marsel:

Графики строятся не в реальном времени, запаздывания в пределах минут допустимы


Да я просто про асинхроннизацию...

 


оптимизация запущена но не идёт, зависла...

в логах на данный момент:

2017.12.11 14:16:31.653    Tester    EURUSD: ticks data begins from 2015.01.02 00:00
2017.12.11 14:16:31.654    Tester    genetic optimization started
2017.12.11 14:16:31.654    Tester    size of initial task batch is 64
2017.12.11 14:16:31.729    Core 1    connecting to 127.0.0.1:3000
2017.12.11 14:16:31.737    Core 2    connecting to 127.0.0.1:3001
2017.12.11 14:16:31.737    Core 1    connected
2017.12.11 14:16:31.737    Core 3    connecting to 127.0.0.1:3002
2017.12.11 14:16:31.737    Core 2    connected
2017.12.11 14:16:31.737    Core 3    connected
2017.12.11 14:16:31.738    Core 4    connecting to 127.0.0.1:3003
2017.12.11 14:16:31.739    Core 4    connected
2017.12.11 14:16:31.742    Core 1    authorized (agent build 1702)
2017.12.11 14:16:31.742    Core 3    authorized (agent build 1702)
2017.12.11 14:16:31.742    Core 1    genetic pass (0, 0, 1) started
2017.12.11 14:16:31.742    Core 3    genetic pass (0, 1, 1) started
2017.12.11 14:16:31.744    Core 2    authorized (agent build 1702)
2017.12.11 14:16:31.744    Core 2    genetic pass (0, 2, 1) started
2017.12.11 14:16:31.748    Core 4    authorized (agent build 1702)
2017.12.11 14:16:31.748    Core 4    genetic pass (0, 3, 1) started
2017.12.11 14:16:31.775    Core 1    common synchronization completed
2017.12.11 14:16:31.786    Core 3    common synchronization completed
2017.12.11 14:16:31.787    Core 2    common synchronization completed
2017.12.11 14:16:31.810    Core 4    common synchronization completed
2017.12.11 14:16:32.015    Core 3    EURUSD: ticks synchronized already [43 bytes]
2017.12.11 14:16:32.172    Core 1    EURUSD: ticks synchronized already [43 bytes]
2017.12.11 14:16:32.369    Core 2    EURUSD: ticks synchronized already [43 bytes]
2017.12.11 14:16:32.638    Core 4    EURUSD: ticks synchronized already [43 bytes]

2017.12.11 10:00:22.107    Terminal    Windows 10 (Build 15063), x64 based PC, IE 11.00, UAC, Intel Core i5-2500  @ 3.30GHz, RAM: 4258 / 7656 Mb, HDD: 68913 / 249998 Mb, GMT+05:00
